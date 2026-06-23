उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है और इसे देखते हुए सड़क से जुड़े कामों के साथ ही शहरी विकास के प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। कई हाईवे परियोजनाएं तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं तो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है।

इन परियोजनाओं के चलते उज्जैन में सार्वजनिक और निजी- दोनों क्षेत्रों में भारी निवेश हो रहा है, जमीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाईवे और शहरों से लगे इलाकों में जमीन की कीमत तेजी से बढ़ी है और निवेशक भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं।

प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में आया उछाल

राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा है कि साल 2024 में इंदौर और उज्जैन में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काफी उछाल आया है। स्थानीय रियल स्टेट कारोबारियों का कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास और नए मास्टर प्लान की वजह से 2028 तक जमीन की कीमतों में तेजी बरकरार रह सकती है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने उज्जैन और इसके आसपास के इलाकों में कई सड़क प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। उज्जैन के कलेक्टर रौशन सिंह ने गरोठ, झालावाड़, नागदा, बदनवार, इंदौर और भोपाल से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए आधा दर्जन से ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स में नए निर्माण की सूची सरकार को दी है।

डीएम ने बताया कि शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए 15 से 20 और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इन विकास कार्यों को समझने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने कई सरकारी अफसरों से बात की और रिकॉर्ड्स को खंगाला।

उज्जैन और इसके आसपास के इन प्रमुख हाईवे प्रोजेक्ट पर चल रहा काम

उज्जैन-झालावाड़ 4-लेन अपग्रेड, उज्जैन-गरोठ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, उज्जैन-नागदा 6-लेन का अपग्रेड, उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, उज्जैन-इंदौर 6-लेन, उज्जैन-बदनावर 4-लेन, उज्जैन-देवास-भोपाल एक्सपेंशन और उज्जैन-मक्सी 4-लेन का अपग्रेड।

उज्जैन-झालावाड़ कॉरिडोर के चार लेन के अपग्रेड का निर्माण काम शुरू हो चुका है और इससे राजस्थान के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होने और माल ढुलाई और तीर्थयात्रा में लगने वाला वक्त काफी कम हो सकता है।

उज्जैन-नागदा सड़क के अपग्रेड का काम शुरू हो चुका है जो इस इलाके के औद्योगिक केंद्रों को जोड़ती है। उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण चल रहा है और इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है हालांकि इसके मुआवजे को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं।

प्रस्तावित उज्जैन-गरोठ ग्रीनफील्ड हाईवे (एनएच-148एनजी) अभी प्रारंभिक चरण में है, इसके कुछ हिस्सों के लिए भूमि अधिग्रहण और कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। उज्जैन-इंदौर मार्ग यहां का सबसे व्यस्त रास्ता है और यह भी 6 लाइन का हो चुका है। उज्जैन-बदनावर सड़क का भी चार लेन का विस्तार का काम चल रहा है, जिसके अधिकांश हिस्से पूरे हो चुके हैं और शेष लगभग पूरे होने वाले हैं।

उज्जैन-भोपाल मार्ग को किया जा रहा चौड़ा

देवास के रास्ते उज्जैन-भोपाल मार्ग चालू है और बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए इसे चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा, उज्जैन-मक्सी सड़क पर चार लेन के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका काम शुरू हो सकता है।

उज्जैन शहर के अंदर आने वाले इंदौर रोड, देवास रोड, आगर रोड और नागदा रोड सहित प्रमुख रास्तों पर काम चल रहा है। इसके तहत सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों का पुनः डिजाइन और प्रमुख मंदिरों तथा घाटों तक जाने वाले रास्तों पर भीड़भाड़ को कम करना है।

शहर के विकास के लिए चल रहे अन्य अहम प्रोजेक्ट्स

1- 30 किलोमीटर लंबी शिप्रा नदी के किनारे त्रिवेनी और मंगलनाथ जैसे प्रमुख घाटों का विकास

2- 14 से अधिक नदी पुलों और फ्लाईओवरों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा

3- गंदे पानी को निकालने के लिए 30 किलोमीटर लंबी कान्ह नदी मार्ग परियोजना

4- सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम का अपग्रेड

5- 1,100 एकड़ में विकसित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप ‘विक्रम उद्योगपुरी’

इसके अलावा मेडिकल सिटी, आईटी पार्क की योजना भी बनाई जा रही है।

उज्जैन मास्टर प्लान 2035

इन सभी प्रोजेक्ट्स को उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के साथ लागू किया जा रहा है। इसमें उज्जैन के विस्तार के लिए नया ढांचा तैयार किया गया है। इसके तहत नए आवासीय क्षेत्र, मिश्रित उपयोग वाले जोन और सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल है।

उज्जैन शहर के मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में रखा गया है। इसके तहत नए बाईपास बनाए जाएंगे, रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा और रेल और बस सेवाओं के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की बात भी कही गई है लेकिन जैसे-जैसे विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।

जैसे भूमि का अधिग्रहण और मुआवजे का विवाद, विशेष कर- ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यह अभी भी एक बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा कुछ कॉरिडोर की टाइमिंग को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है।

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े स्तर पर शहरी विकास के काम हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की जिसमें पता चला कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार और चचेरे भाइयों ने उज्जैन में बड़ी संख्या में जमीन खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव ने इस मामले में बयान जारी किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।