इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों और काम करने के तरीके पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है।

विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कई मुद्दों पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे हैं। विपक्षी दल कुमार को पद से हटाने और पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि हाल के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और अधिकारियों की आपत्तियां फैसले लेने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

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