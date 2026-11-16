महाराष्ट्र वन विभाग ने सतारा जिले के पाटन तालुका में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1500 मेगावाट की ताराली पंप स्टोरेज परियोजना पर काम तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है। वन विभाग का कहना है कि परियोजना का काम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना शुरू किया गया था। वन विभाग ने यह आदेश 13 नवंबर को जारी किया।

इंडियन एक्सप्रेस खबर का ये असर है। 13 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की लागत में भारी कटौती करने का प्रस्ताव दिया है।

परियोजना की अनुमानित लागत कम करने की मांग की गई थी

कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 5675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड से सामने आई है। लागत में यह कमी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके चलते कंपनी को वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा कराई जाने वाली राशि भी घटकर महज 2.27 करोड़ रुपये रह गई। जबकि पहले यह 227 करोड़ रुपये होती।

महाराष्ट्र के वन विभाग ने हाल ही में परियोजना की अनुमानित लागत 56.75 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद कंपनी ने 56.75 लाख रुपये (56.75 करोड़ रुपये का 1 प्रतिशत) सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा कर दिए। बाकी रकम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जमा करने की बात कही गई थी।

वन विभाग द्वारा पाटन के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आर.एस. नलवाडे द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में ‘अडानी प्रोजेक्ट के हस्ताक्षरकर्ता’ को बताया गया है कि तराली पीएसपी की जांच में पता चला है कि NBWL से अनुमति लिए बिना ही परियोजना का काम शुरू कर दिया गया था। ये मौजूदा कानूनों का उल्लंघन है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने साइट का दौरा किया, तब परियोजना पर काम चल रहा था।

वन विभाग के आदेश में तीन बिंदुओं का उल्लेख किया गया था।

‘जब तक सक्षम प्राधिकारी और राष्ट्रीय वन विभाग (NBWL) से आवश्यक पूर्व अनुमतियां प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक ताराली पीएसपी परियोजना स्थल पर सभी कार्य तत्काल रोक दिए जाएं।

NBWL की अनुमति के बिना परियोजना कार्य शुरू करने के कारणों पर तीन दिनों के भीतर विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था।

वन विभाग ने ताराली पीएसपी परियोजना के लिए सभी वैधानिक अनुमोदन दस्तावेजों और मानचित्रों के साथ-साथ परियोजना स्थल पर पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमतियों की मूल/वेरिफाइड प्रतियां मांगीं थी।

विभाग ने दी थी कंपनी को चेतावनी

अपने पत्र में विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण और आवश्यक अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो कंपनी के खिलाफ वन कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

1,500 मेगावाट की ताराली पीएसपी को ताराली बांध जलाशय पर बनाने का प्रस्ताव है और यह सतारा जिले के पाटन तालुका के निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि तक फैली हुई है। महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एम श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में कंपनी को पत्र लिखकर 227 करोड़ रुपये जमा करने और 14 अन्य शर्तों को पूरा करने की पुष्टि करने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद परियोजना प्रस्ताव को विचार के लिए राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण (NBWL ) को भेजा जाएगा।

हालांकि 12 अक्टूबर को श्रीनिवास रेड्डी ने कंपनी को सूचित किया कि उसके हलफनामे में 56.75 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत को स्वीकार कर लिया गया है और उसे तुरंत 1% (56.75 लाख रुपये) जमा करने और एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी मिलने पर शेष 3% (1.7075 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

प्रधानमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर की गई थी शिकायत

30 अक्टूबर को सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के आपले सरकार शिकायत निवारण पोर्टल पर परियोजना की गलत लागत का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया।

रोहन भाटे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “तराली पीएसपी का काम कई महीनों से एक विशाल क्षेत्र में खुलेआम चल रहा है। वन विभाग को अब पता चला है कि यह परियोजना NBWL की मंजूरी के बिना चल रही थी।”

अडानी ग्रुप ने क्या कहा था?

जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने कंपनी से प्रोजेक्ट की गलत लागत की शिकायतों के बारे में पूछा, तो अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने अपने पहले जवाब में कहा, “तराली PSP के सभी हिस्से पाटन तालुका के तीन राजस्व गांवों में निजी जमीन पर स्थित हैं और इनमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है। PSP के संचालन के दौरान, इलाके के निचले हिस्सों की पारिस्थितिकी (ecology), पर्यावरण, वनों या वन्यजीवों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। असल में दो जलाशयों के बीच पानी की आवाजाही से जो छोटे तालाब बनते हैं, उनका स्थानीय पारिस्थितिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन तालाबों के आसपास की हवा में नमी बनी रहती है, जिससे साल भर वहां के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को पनपने में मदद मिलती है।” हालांकि प्रवक्ता ने प्रोजेक्ट की संशोधित लागत से जुड़े खास सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

लेकिन ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट छपने के बाद 13 नवंबर को दिए गए अपने दूसरे जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “यह आरोप पूरी तरह से भ्रामक है कि कंपनी ने कानूनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए प्रोजेक्ट की लागत को घटाने की कोशिश की। वन/वन्यजीव पोर्टल पर दिया गया ऑनलाइन प्रस्ताव केवल साइट की जांच (साइट इन्वेस्टिगेशन) के उद्देश्य से था, जबकि SBWL ने 56.75 करोड़ रुपये की कुल प्रोजेक्ट लागत पर विचार किया था। चूंकि साइट की जांच का खर्च कुल प्रोजेक्ट लागत का लगभग 1% होता है, इसलिए ऑनलाइन प्रस्ताव के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि 56.75 करोड़ रुपये की राशि केवल साइट की जांच और सर्वे के खर्च से संबंधित है। दूसरा, यह आरोप कि लागत कम करने के उद्देश्य से संशोधन किया गया था, गलत है। ताराली पीएसपी पूरी तरह से निजी, गैर-वन भूमि पर स्थित है और कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य से 3.2 किलोमीटर दूर है। यह सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य के अधिसूचित बफर जोन से बाहर है और किसी भी तरह से बाघ गलियारे या किसी भी अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। यह परियोजना किसी भी संरक्षित क्षेत्र, किसी भी आरक्षित वन या अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती है।”