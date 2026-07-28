केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपने ही मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली एक योजना के तहत सब्सिडी मिली थी। उन्हें खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपये की सब्सिडी मिली थी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि भागीरथ चौधरी ने इस सब्सिडी को वापस कर दिया है।

इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की थी। खबर के बाद यह सवाल उठा था कि भागीरथ चौधरी को आखिर अपने ही मंत्रालय की योजना से इतनी बड़ी सब्सिडी कैसे मिली?

सब्सिडी के बारे में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, “भागीरथ चौधरी ने सूचित किया है कि उन्होंने योजना के तहत संबंधित बैंक को सब्सिडी राशि वापस कर दी है। संबंधित बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह सब्सिडी राशि एनएचबी (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) को लौटा दे।”

ठाकुर ने सदन को यह भी बताया कि भागीरथ चौधरी के अलावा राजस्थान के जालोर से भाजपा सांसद लुंबारम चौधरी को भी पिछले पांच सालों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के तहत वित्तीय मदद प्राप्त हुई है।

MIDH योजना से मिली थी सब्सिडी

भागीरथ चौधरी को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना से सब्सिडी मिली थी। इस योजना का मकसद बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल खेती को बढ़ावा देना था। योजना का संचालन एनएचबी द्वारा किया जाता है और यह बोर्ड भागीरथ चौधरी के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

योजना के तहत शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और आठ किस्म के फूलों की खेती के लिए अधिकतम 50% तक सब्सिडी दी जाती है। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की खेती का प्रोजेक्ट 16,592 वर्ग मीटर में है।

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी मिलने के मामले में कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं छिपाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।