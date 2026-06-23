मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़े स्तर पर शहरी विकास के काम हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की जिसमें पता चला कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार और चचेरे भाइयों ने इसी उज्जैन में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी है। 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके परिवार और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने करीब 137 प्लॉट अपने खरीदे। इनकी कुल जमीन करीब 168 एकड़ की है और इन पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हालांकि कुछ प्लॉट बाद में बेच भी दिए गए।

पूरे मामले पर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भेजे गए सवालों के जवाब पर न तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और न ही उनके ऑफिस ने कोई कमेंट किया। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार की खरीदारी और सरकार में उनकी मौजूदगी को जोड़ना सही नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री का बड़ा परिवार कुछ समय से रियल एस्टेट के कारोबार में है। उनके कारोबार को मुख्यमंत्री के राजनीति में आगे बढ़ने से जोड़ना ठीक नहीं होगा।”

यहां पढ़ें क्या है पूरा मामला

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की संपत्ति के बारे में बात करते समय उनके करीबी परिवार से आगे जाना भी सही नहीं है। अधिकारी ने कहा, “जब आप उनके परिवार की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ उनकी पत्नी, बेटा और बहू शामिल होने चाहिए और वहां आपको शायद कुछ बड़ा न मिले।”

एक और सीनियर अधिकारी के मुताबिक ज़मीन के लेन-देन हमेशा प्लॉट की खरीदारी नहीं होते थे और उनमें से कुछ बाद में बेच दिए जाने के मामले भी थे। अधिकारी ने कहा, “खरीदे गए सभी प्लॉट हमेशा के लिए नहीं रखे जाते हैं। इन्हें भी बिजनेस के हिस्से के तौर पर बेचा जाता है।”

मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद और नीलेश की तरफ से जवाब देते हुए गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव ने कहा, “हमारा परिवार 2010 से रियल्टी बिज़नेस में है, जब मेरे पिता ने 100 बीघा की प्रॉपर्टी डेवलप की थी। मेरे चाचा के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। प्राइवेट लोगों के तौर पर हमें कोई भी प्राइवेट ज़मीन खरीदने, डेवलप करने या बेचने का पूरा हक़ है। क्या हमें सिर्फ़ इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि सीएम हमारे परिवार से हैं?”

उज्जैन के गंगेड़ी में प्रोजेक्ट के बारे में अनंत यादव ने कहा, “मेरे पिता अकेले मालिक नहीं हैं। उनके छह-सात बिज़नेस पार्टनर हैं। हालांकि 2023 में रजिस्टर्ड, ज़मीन खरीदने के सौदे 2020 के हैं जब वह (मोहन यादव) मंत्री भी नहीं थे। हाईवे का काम 2019 में क्लियर हुआ था। ज़मीन हाईवे से 100m दूर है।”

पूरे मामले पर चुप हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके ऑफ़िस ने द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भेजे गए डिटेल्ड सवालों के जवाब नहीं दिए। राज्य के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर ही बात की और परिवार के ज़मीन के लेन-देन का बचाव किया।

छोटे परिवार की परिभाषा क्या है?

अधिकारियों ने तर्क दिया कि जांच में सिर्फ़ सीएम की पत्नी, बेटे और बहू शामिल होने चाहिए, दूर के रिश्तेदार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जांच सिर्फ़ करीबी परिवार तक ही सीमित रही तो कुछ भी बड़ा नहीं मिलेगा।

सत्ता से पहले रियल एस्टेट कारोबार?

एक अधिकारी ने कहा कि सीएम का बड़ा परिवार उनके राजनीतिक पद पर आने से कुछ समय पहले से रियल एस्टेट में है। उनकी बिज़नेस गतिविधि को सरकार में मुख्यमंत्री की भूमिका से जोड़ना सही नहीं बताया गया।

अधिकारियों ने बताया कि खरीदे गए सभी प्लॉट नहीं रखे गए। कुछ को बाद में कारोबार के तौर पर बेच दिया गया। उन्होंने लेन-देन को राजनीति से प्रेरित अधिग्रहण के बजाय रूटीन व्यापारिक गतिविधि बताया।