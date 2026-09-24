बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस आर. सी. चव्हाण के महाराष्ट्र की समान नागरिक संहिता (UCC) समिति से इस्तीफा देने के दो दिन बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने समिति का सदस्य-सह-वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक यह नियुक्ति 21 सितंबर को की गई। सिंह ने 19 सितंबर को हुई समिति की बैठक में सलाहकार के तौर पर हिस्सा लिया था।

यही वह “गैर-सदस्य” थे, जिनकी मौजूदगी का जिक्र जस्टिस चव्हाण ने अपने इस्तीफे वाले ईमेल में किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब समिति में कुल सात सदस्य हैं, तो उसमें शामिल नहीं होने वाले किसी व्यक्ति की बैठक में क्या भूमिका थी।

द इंडियन एक्सप्रेस ने जब सिंह से इस बारे में बात की तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस देसाई से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं जस्टिस चव्हाण ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “बैठक के दिन या उससे पहले भेजे गए ईमेल में सिंह की सलाहकार के तौर पर नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।”

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना देसाई ने सिंह को 19 सितंबर की बैठक में “सलाहकार” के तौर पर शामिल होने के लिए बुलाया था। समिति ने सितंबर में दो बैठकें की थीं और सिंह इनमें से सिर्फ दूसरी बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में उनका समिति के सदस्यों से परिचय कराया गया और बताया गया कि वह अपने सुझाव देंगे।

यह बैठक जस्टिस चव्हाण के इस्तीफा सौंपने से कुछ घंटे पहले हुई थी। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें वह प्रश्नावली भी शामिल थी, जिसके जरिए समिति प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर आम लोगों की राय लेना चाहती है।

मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस चव्हाण ने सुझाव दिया था कि प्रश्नावली में ऐसे और सवाल शामिल किए जाएं, जिनका जवाब लोग अपने विचारों के आधार पर विस्तार से दे सकें। हालांकि, समिति ने ऐसी प्रश्नावली के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसमें सीधे और स्पष्ट जवाब वाले सवालों के साथ-साथ लोगों से उनके विचार पूछने वाले सवाल भी शामिल हों। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रश्नावली आने वाले दिनों में आम लोगों की राय के लिए जारी की जा सकती है और इसमें करीब तीन दर्जन सवाल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान शत्रुघ्न सिंह ने आम लोगों से राय लेने के लिए तैयार की जा रही वेबसाइट में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत बताई। इनमें महाराष्ट्र के लोगों को समान नागरिक संहिता के बारे में समझाने वाले शुरुआती विवरण में बदलाव और प्रश्नावली को वेबसाइट पर लोगों के लिए किस तरह उपलब्ध कराया जाए, इसमें बदलाव शामिल थे।

अपने इस्तीफे वाले ईमेल में जस्टिस चव्हाण ने कहा था कि बैठक में शामिल हुए उस गैर-सदस्य ने बताया था कि राज्य के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई वेबसाइट में अभी और बदलाव किए जाने की जरूरत है। चव्हाण के मुताबिक, इसके बाद समिति की अध्यक्ष ने अधिकारियों को जरूरी बदलाव एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद जस्टिस चव्हाण ने समिति से अपना इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद 21 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश के जरिए शत्रुघ्न सिंह को यूसीसी समिति का सदस्य-सह-वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दिया।

शत्रुघ्न सिंह पहले भी जस्टिस रंजना देसाई के साथ उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता पर काम कर चुके हैं। वह जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड यूसीसी समिति के पांच सदस्यों में शामिल थे। वह उस उप-समिति का भी हिस्सा थे, जिसने कानून का मसौदा तैयार करने का काम किया था। इसके अलावा, वह उन लोगों के समूह में भी शामिल थे, जिसने अलग-अलग पक्षों और हितधारकों से बातचीत कर उनकी राय ली थी।

उत्तराखंड का यूसीसी विधेयक फरवरी 2024 में विधानसभा से पारित हुआ था और अगले महीने मार्च 2024 में उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद यूसीसी को लागू करने के लिए नियम बनाने वाली समिति की जिम्मेदारी शत्रुघ्न सिंह को दी गई थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हो गई।

महाराष्ट्र में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति का गठन जुलाई में किया गया था। इस समिति को राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने के तरीके को लेकर सरकार को सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

इस समिति के दूसरे सदस्यों में बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी. के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित रमेश पतांगे तथा शिक्षा विशेषज्ञ सुवर्णा रावल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करना है।