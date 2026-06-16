केंद्र सरकार ने सोमवार को डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में 14 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं, पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात शुल्क और घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ के निर्यात पर 12.5 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

पेट्रोल के निर्यात शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू खपत के लिए जारी किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा उत्पाद शुल्क दरें भी पहले की तरह ही रहेंगी। संशोधित दरें मंगलवार से प्रभावी हो जाएंगी।

27 मार्च को लागू हुए थे अतिरिक्त उपकर

पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 27 मार्च से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर निर्यात उपकर (Export Levies), विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty – SAED) और सड़क एवं अवसंरचना उपकर (Road and Infrastructure Cess – RIC) लागू किए गए थे। इनका उद्देश्य निर्यात को कम आकर्षक बनाकर घरेलू आपूर्ति बनाए रखना है।

इन शुल्कों की दरों की समीक्षा हर 15 दिन पर की जाती है। इससे पहले इन दरों में संशोधन 1 जून से प्रभावी किया गया था। दरें तय करते समय पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों को आधार बनाया जाता है।

देश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता

इस बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को आश्वासन दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों और उद्योगों से ऊर्जा का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील भी की।

प्रेस ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता डीजल की खरीद खुद के उपभोक्ता पंपों (कंज्यूमर पंप) से करें ताकि खुदरा पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सके।

सरकार की यह अपील ऐसे समय में आई है जब खुदरा पेट्रोल पंपों पर भीड़ और दबाव कम करने के लिए एक अस्थायी आदेश लागू किया गया है। सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और रिफाइनरियां अपनी इष्टतम क्षमता (ऑप्टिमम कैपेसिटी) पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी बनाए रखा गया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा दबाव की वजह आपूर्ति की कमी नहीं बल्कि डीजल की खरीद के तरीके में बदलाव है। मई में करीब 42 करोड़ लीटर डीजल जो पहले थोक या उपभोक्ता पंपों के जरिए खरीदा जाता था, उसकी मांग खुदरा पेट्रोल पंपों की ओर ट्रांसफर हो गई। इसके कारण कुछ स्थानों पर आपूर्ति संबंधी दिक्कतें देखने को मिलीं।

आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने 11 जून को एक बजट अधिसूचना जारी कर खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री की सीमा 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय कर दी। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जरूरत का डीजल अपने उपभोक्ता पंपों (कंज्यूमर पंप) से ही खरीदें।

सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था करीब 90 दिनों के लिए एक अस्थायी कदम है। इसका मकसद आम लोगों को किसी तरह की असुविधा से बचाना है। उन्होंने दोहराया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।