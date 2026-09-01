भारतीय नौसेना ने सोमवार, 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आईएनएस निपुण (INS Nipun) को कमीशन किया। निस्तार-क्लास का यह दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) है। करीब 9,000 टन वजनी यह अत्याधुनिक पोत पश्चिमी नौसैनिक कमान की गहरे समुद्र में डाइविंग, अंडरवाटर इंटरवेंशन और पनडुब्बी बचाव क्षमताओं को मजबूत करेगा।

आईएनएस निपुण की खासियत यह है कि यह केवल गोताखोरों को समुद्र की गहराइयों तक पहुंचाने वाला जहाज नहीं है। यह एक तरह से समुद्र के नीचे होने वाले जटिल अभियानों के लिए चलता-फिरता सपोर्ट बेस है। पनडुब्बी में आपात स्थिति आने पर बचाव अभियान, डूबे जहाजों या उपकरणों की रिकवरी, समुद्र के भीतर निरीक्षण और लंबे समय तक चलने वाले डीप-सी ऑपरेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

आखिर DSV की जरूरत क्यों पड़ती है?

डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी DSV को विशेष रूप से ऐसे समुद्री अभियानों के लिए तैयार किया जाता है, जिनमें गोताखोरों और विशेषज्ञ टीमों को लंबे समय तक समुद्र के भीतर काम करना पड़ता है। जहाजों और पनडुब्बियों का निरीक्षण, मरम्मत, रिकवरी, सल्वेज ऑपरेशन या समुद्र में किसी वस्तु की तलाश जैसे काम सामान्य युद्धपोतों के लिए आसान नहीं होते।

ऐसे अभियानों में केवल प्रशिक्षित गोताखोर ही पर्याप्त नहीं होते। उन्हें समुद्र में उतरने और वापस आने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म, डाइविंग उपकरण, मेडिकल सुविधाएं, दबाव नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाएं और तकनीकी सहायता की जरूरत होती है। DSV इन सभी सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौसेना को हर अभियान के लिए तट पर मौजूद सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। DSV लंबे समय तक समुद्र में रहकर जरूरत के मुताबिक तुरंत कार्रवाई कर सकता है।

INS निपुण की सबसे बड़ी ताकत क्या है?

आईएनएस निपुण को गहरे समुद्र में डाइविंग और समुद्र के भीतर जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नौसेना के अनुसार, इसमें डीप-सी सैचुरेशन डाइविंग की क्षमता है। सैचुरेशन डाइविंग में गोताखोर लंबे समय तक दबाव वाले वातावरण में रहकर गहराई में काम कर सकते हैं।

सामान्य डाइविंग की तुलना में यह कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ दबाव भी बढ़ता जाता है। जहाज पर साइड डाइविंग स्टेज भी उपलब्ध है, जिसकी मदद से गोताखोरों को समुद्र में उतारने और वापस जहाज पर लाने का काम किया जा सकता है।

समुद्र के नीचे ‘रोबोट’ भी करेगा मदद

आईएनएस निपुण की क्षमताओं को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs और मजबूत बनाते हैं। ये ऐसे अंडरवाटर वाहन होते हैं जिन्हें सतह से नियंत्रित किया जा सकता है। ROV उन स्थानों पर काम कर सकते हैं जहां इंसानी गोताखोरों को भेजना मुश्किल या जोखिम भरा हो।

इनका इस्तेमाल समुद्र के भीतर किसी वस्तु की निगरानी, निरीक्षण और सल्वेज ऑपरेशन में किया जा सकता है। यानी किसी दुर्घटना या समुद्र के भीतर तकनीकी समस्या की स्थिति में नौसेना के पास इंसानी गोताखोरों के साथ-साथ रिमोट तकनीक का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

पनडुब्बी में हादसा हुआ तो कैसे काम आएगा INS निपुण?

आईएनएस निपुण की सबसे अहम भूमिकाओं में से एक है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV के लिए ‘मदर शिप’ के रूप में काम करना। अगर किसी पनडुब्बी में समुद्र की गहराई में दुर्घटना हो जाती है या तकनीकी आपात स्थिति पैदा हो जाती है, तो समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में DSRV को उस पनडुब्बी तक पहुंचाकर उसके चालक दल को सुरक्षित बाहर निकालना होता है।

आईएनएस निपुण ऐसे बचाव अभियान के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके जरिए DSRV को ऑपरेशन क्षेत्र तक ले जाने, तैनात करने और बचाव अभियान को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। भारत के पास दो DSRV हैं, जिन्हें अलग-अलग समुद्री तटों पर तैनात किया गया है। ये करीब 650 मीटर तक की गहराई में पनडुब्बी बचाव अभियान संचालित करने में सक्षम हैं।

9,000 टन का यह जहाज और क्या कर सकता है?

आईएनएस निपुण में केवल डाइविंग और पनडुब्बी बचाव की सुविधाएं ही नहीं हैं। यह क्षतिग्रस्त, डूबे या फंसे हुए जहाजों और उपकरणों को समुद्र से निकालने के लिए सल्वेज ऑपरेशन भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और सटीक स्टेशन-कीपिंग की सुविधा है।

स्टेशन-कीपिंग का मतलब है कि जहाज समुद्र की परिस्थितियों के बावजूद किसी निर्धारित स्थान पर अपनी स्थिति को बेहद सटीक तरीके से बनाए रख सकता है। समुद्र के भीतर किसी बचाव या डाइविंग ऑपरेशन के दौरान यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जहाज की स्थिति में मामूली बदलाव भी गोताखोरों या अंडरवाटर उपकरणों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

हाइपरबेरिक लाइफबोट भी है खास

आईएनएस निपुण में ‘सेल्फ-प्रोपेल्ड हाइपरबारिक लाइफबोट’ भी मौजूद है। यह एक विशेष प्रकार की दबावयुक्त लाइफबोट होती है, जिसका इस्तेमाल गोताखोरों या डाइविंग चैंबर से जुड़े लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए किया जा सकता है।

डीप-सी डाइविंग में अचानक आपात स्थिति पैदा होने पर शरीर को सामान्य वायुमंडलीय दबाव में तुरंत लाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए दबाव को नियंत्रित रखते हुए बचाव और निकासी की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में हाइपरबेरिक सिस्टम गोताखोरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

रूस पर निर्भरता से स्वदेशी क्षमता की ओर

भारतीय नौसेना पहले पनडुब्बी बचाव और डाइविंग के लिए रूसी मूल के रेस्क्यू जहाजों, तटीय सुविधाओं और अलग-अलग विशेष डाइविंग यूनिट्स पर निर्भर रही है। हालांकि, लंबे समय तक समुद्र में तैनाती और कई तरह के अंडरवाटर ऑपरेशन को एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता सीमित थी।

सितंबर 2018 में भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ दो DSV बनाने का अनुबंध किया। इसी परियोजना के तहत आईएनएस निस्तार (INS Nistar) और आईएनएस निपुण (INS Nipun) का निर्माण हुआ।

आईएनएस निस्तार को जुलाई 2025 में कमीशन किया गया था। अब आईएनएस निपुण के शामिल होने से भारतीय नौसेना के पास दोनों समुद्री तटों पर अपनी अंडरवाटर सपोर्ट क्षमता को और मजबूत करने का अवसर है।

आईएनएस निपुण का नाम और जहाज का प्रतीक भी खास

‘निपुण’ संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष, सक्षम और कुशल व्यक्ति से है। जहाज का नाम इसकी भूमिका के अनुरूप रखा गया है। इसके क्रेस्ट पर व्हेल और आधुनिक डाइविंग हेलमेट का प्रतीक दिखाई देता है। नौसेना के अनुसार, व्हेल समुद्र की गहराइयों में लंबे समय तक काम करने की क्षमता और सहनशीलता का प्रतीक है, जबकि डाइविंग हेलमेट इस पूरे मिशन के केंद्र में मौजूद गोताखोरों को दर्शाता है।

हिंद महासागर में बढ़ेगी भारत की अंडरवाटर क्षमता

आईएनएस निपुण का महत्व केवल पनडुब्बी बचाव तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में समुद्र की सतह के नीचे होने वाली गतिविधियों पर निगरानी, अंडरवाटर इंटरवेंशन, खोज और बचाव जैसी क्षमताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो रही हैं।

किसी पनडुब्बी में दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव अभियान समय के खिलाफ दौड़ बन जाता है। ऐसे में DSV और DSRV की जोड़ी नौसेना को समुद्र में तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। इसके अलावा, लंबे समय तक समुद्र में तैनाती के कारण आईएनएस निपुण कठिन परिस्थितियों में भी अंडरवाटर ऑपरेशन को जारी रखने में मदद कर सकता है।

क्षेत्रीय सहयोग में भी काम आएगा आईएनएस निपुण

भारत की अंडरवाटर रेस्क्यू क्षमता का फायदा केवल भारतीय नौसेना तक सीमित नहीं है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर भारत क्षेत्रीय साझेदार देशों को भी पनडुब्बी बचाव सहायता उपलब्ध करा सकता है।

आईएनएस निस्तार की ‘एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025’ में भागीदारी ने इस दिशा में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित किया था। ऐसे अभ्यासों से अलग-अलग देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी मिलकर जटिल समुद्री अभियानों को संचालित करने की क्षमता मजबूत होती है।

समुद्र की गहराई में ‘बचाव की आखिरी उम्मीद’

समुद्र की सतह के नीचे होने वाले ऑपरेशन सामान्य नौसैनिक अभियानों से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। अंधेरा, अत्यधिक दबाव, सीमित दृश्यता और संचार की कठिनाइयां इन्हें बेहद जोखिमपूर्ण बनाती हैं।

ऐसे वातावरण में आईएनएस निपुण भारतीय नौसेना को एक ऐसा अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म देता है, जो डीप-सी डाइविंग से लेकर सल्वेज, अंडरवाटर इंटरवेंशन और पनडुब्बी बचाव तक कई तरह के मिशन को सपोर्ट कर सकता है।

यही वजह है कि आईएनएस निपुणका नौसेना में शामिल होना केवल एक नए जहाज की एंट्री नहीं, बल्कि भारत की समुद्र के नीचे बढ़ती रणनीतिक और तकनीकी क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार माना जा सकता है।

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