लोकसभा का बजट सत्र आज से तीन दिनों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे दो ऐसे ऐतिहासिक संवैधानिक बदलावों को लागू करने का फैसला लिया जा सके जो भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर बदल सकता है।

पहला बदलाव संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत संसद में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक की जाएगी। साथ ही एक विधेयक पेश हुआ, जिसके जरिए एक परिसीमन आयोग का गठन होगा ताकि नए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा सके।

केंद्र सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया को एक-दूसरे अहम बदलाव से जोड़ दिया है- महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है।

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 या कहें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन इसे तब तक के लिए स्थगित रखा गया था जब तक कि लंबे समय से लंबित परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या नहीं बढ़ा दी जाती।

कैसे बदल सकता है लोकसभा में प्रतिनिधित्व?

यह दोनों काम- संसद व विधानसभाओं में सीटों में बढ़ोतरी और इन विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण आजादी के बाद से लोकतंत्र में सबसे बुनियादी बदलावों में से एक है।

इन बदलावों का उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को अधिक नुमाइंदों, सबको साथ लेकर चलने वाला और बराबर बनाना है।

परिसीमन पर है जोर

साल 2023 में ही महिलाओं के लिए रिजर्वेशन संविधान का हिस्सा बन चुका था। अब बस इसे चुनावों में लागू करना बाकी था। इस प्रक्रिया को परिसीमन के काम से जोड़ा गया था, जो 2027 के बाद ही मुमकिन लग रहा था।

पर अब केंद्र ने संविधान के उस प्रावधान में संशोधन करके परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। इसी कारण परिसीमन पर संवैधानिक संशोधन को आसान बनाने के लिए 3 दिन का सत्र बुलाया है।

क्या है मौजूदा प्रावधान?

संविधान का आर्टिकल 82 हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है। इस पुनर्समायोजन से सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। इस मूल विचार है कि पूरे देश में हर वोटर द्वारा डाले गए वोट की कीमत और वजन एक जैसा हो।

आसान भाषा में कहें तो एक लोकसभा सांसद को, मोटे तौर पर समान लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए- चाहे वह बिहार से चुना गया हो या तमिलनाडु से। यानी हर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या एक सामान होनी चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 81 कहता है कि हर राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उस संख्या और राज्य की आबादी के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो।

यही फार्मूला राज्य विधानसभा क्षेत्रों के मामले में भी लागू होता है। इसलिए परिसीमन का मकसद एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखना है।

देश में 1976 के बाद से परिसीमन का काम नहीं हुआ है, इसी कारण कुछ राज्यों की आपत्तियां थी, इन राज्यों को इससे नुकसान होने का खतरा था। जिन राज्यों की आबादी धीमी गति से बढ़ी, उन्हें डर था कि लोकसभा में उनका हिस्सा उन राज्यों के मुकाबले कम हो जाएगा, जिनकी आबादी तेजी से बढ़ी थी।

इन आपत्तियों के कारण परिसीमन की प्रक्रिया को 25 साल तक के लिए रोक दिया गया था। साल 2001 में जब यह समयसीमा खत्म हुई तो एक और बार फिर इसे 25 साल के बढ़ा दिया गया था यानी 2026 तक के लिए।

अब केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इसे अब और आगे नहीं बढ़ाएंगे, भले की धीमी गति से बढ़ती आबादी वाले राज्यों ने अपनी चिंता जाहिर की हो कि इन सालों में आबादी का अंतर और अधिक हो गया है।

केंद्र क्या दे रही प्रस्ताव?

केंद्र ने अलग-अलग राज्यों को सीटों के बंटवारे में मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव देकर राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की। साथ ही पिछले 50 सालों में बढ़ी आबादी को जोड़ने के लिए सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया। अपने कई सार्वजनिक बयानों में सरकार ने कहा कि वह मौजूदा सीटों में एक तय प्रतिशत 50 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे, जिससे राज्यों के बीच कुल अनुपात में कोई बदलाव न हो।

इसका उद्देश्य राज्यों की उस मुख्य आपत्ति को खत्म करना था, जिसमें उन्हें डर था कि दूसरे राज्यों की तुलना में, लोकसभा में उनकी सीटें और उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। हालांकि मंगलवार को सार्वजनिक किए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक में, सभी सीटों में एक समान यानी 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि लोकसभा में सीटों की कुल संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। (इसमें 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्रशासित प्रदेशों से)

इसका उद्देश्य कुछ और जरूरी काम करना भी है, जैसे परिसीमन की प्रक्रिया को जनगणना से अलग करने का प्रस्ताव करता है और हर जनगणना के बाद परिसीमन करने की संवैधानिक जरूरत को समाप्त कर देता है। अब से परिसीमन तब ही होगा जब भी संसद ऐसी प्रक्रिया को मंजूरी दे। यह पिछली बार के जनगणना रिपोर्ट के नतीजों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि संसद द्वारा तय की गई जनगणना रिपोर्ट पर आधारित रहेगा।

यह संसोधन आबादी की परिभाषा को पिछली जनगणना से बदलकर ऐसी जनगणना में निर्धारित जनसंख्या, जैसा कि संसद कानून द्वारा तय करने का प्रस्ताव करता है।

इससे मौजूदा सरकार 2027 की जनगणना के नतीजों का इंतजार किए बिना, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर पाएगी। इससे सीटों के बंटवारे के मामले में संसद को अधिक विकल्प मिलते हैं।

विपक्ष क्यों कर रहा विरोध?

विपक्षी दलों का इस पर कहना है कि इन विधेयकों में कई विरोधाभास हैं और इसका कहीं जिक्र नहीं कि सभी राज्यों की सीटों का अनुपात जस का तस बना रहेगा, जो कि सरकारी सूत्रों के दावों के एकदम विपरीत है।

इसलिए, विपक्ष का तर्क है कि इससे उन राज्यों को तो लाभ मिलेगा जिन्होंने परिवार नियोजन लागू नहीं किया, और उन्हें सीटों में अधिक हिस्सा मिलेगा। साथ ही विपक्ष राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी विरोध किया है; इस पर उनका मत है कि जिन राज्यों की आबादी स्थिर हो गई है और जिनकी नहीं हुई है, उनके बीच का अंतर जमीनी आंकड़ों में अधिक बढ़ जाएगा।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सीटों के बंटवारे के लिए एक हाइब्रिड मॉडल का सुझाव दिया, जिसमें न महज आबादी, बल्कि सकल राज्य घरेलु उत्पाद को भी ध्यान में रखा जाएगा। विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा रहा कि उनकी मांग के बावजूद सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं की।

सरकार ने दी सफाई

वहीं केंद्र के सूत्रों ने इस पर कहा कि वह अपने विधेयकों के साथ एक शेड्यूल जोड़ेगी, जिसमें हर राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में आनुपातिक बढ़ोतरी का जिक्र होगा और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि दक्षिणी राज्यों के डर को दूर किया जा सके कि लोकसभा में उनकी सीटों का अनुपात कम हो जाएगा।

क्या है शेड्यूल विधेयक?

शेड्यूल, विधेयक का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है जो विधेयक के मूल पाठ को समर्थन देने वाली विस्तृत जानकारी देता है।

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