पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रविवार को भीषण आग लग गई। इसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग एयर-कंडीशनर (AC) में ब्लास्ट होने से लगी होगी। गर्मियों के महीनों में अक्सर AC में खराबी की वजह से जान-माल के नुकसान की खबरें आती हैं। हर साल औसत तापमान बढ़ने और देश भर में AC की बिक्री बढ़ने से ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। आग असल में कैसे लगती है और आप उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?

AC में आग कैसे लगती है?

गर्मियों में लगातार चलने वाले बिजली के उपकरण से ओवरहीटिंग हो सकती है। यह भी ज्यादा औसत एटमोस्फेरिक तापमान की वजह से होता है। एक और बड़ा कारण शॉर्ट-सर्किटिंग है, या जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दूसरी दिशा में चला जाता है। यह हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, तो यह बदले में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर सकता है। इससे तार पिघल सकते हैं और आग लग सकती है।

आमतौर पर MCB (मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स) सर्किट को ट्रिप करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ही ओवरलोड का पता चलता है, MCB काम शुरू कर देता है। MCB में एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है जो गर्मी के प्रति सेंसिटिव होती है। अगर सर्किट से ज़्यादा करंट बहता है, तो यह MCB में बाईमेटेलिक सर्किट को गर्म कर देता है जो मुड़ जाता है और अपनी असली हालत से हट जाता है। इस झुकाव की वजह से MCB ट्रिगर हो जाता है और एक मैकेनिकल लैच रिलीज करता है। यह लैच सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है और बिजली के फ्लो को कनेक्टेड डिवाइस तक पहुंचने से रोकता है। बाद में बिजली के नॉर्मल फ्लो को फिर से शुरू करने के लिए एक स्विच चालू किया जा सकता है।

अक्सर MCB में कोई खराबी होती है जिससे यह मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिससे आग लग जाती है। दिल्ली सरकार के फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट का कहना है कि लगभग 60% आग बिजली से लगती हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग, इस्तेमाल या नॉन-स्टैंडर्ड उपकरण की वजह से होती हैं।

कैसे पता करें कि आपका AC कब सेफ़्टी रिस्क पैदा कर सकता है?

बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी Haier के अनुसार ब्लास्ट होने के कुछ आम लक्षणों में यूनिट से अजीब आवाज़ें आना, बार-बार चालू-बंद होना, कमरे का ठीक से ठंडा न होना और जलने की बदबू/धुआं आना शामिल हैं। इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए प्रोफ़ेशनल रिपेयर सर्विस को बुलाना चाहिए।

AC में आग लगने से बचाने के लिए कुछ सावधानी बरतें

स्प्लिट AC के मामले में अंदर और बाहर दोनों यूनिट में आग लगने का खतरा होता है। आमतौर पर अंदर की यूनिट में इवैपोरेटर (जो हवा से गर्मी निकालता है), ब्लोअर और फ़िल्टर नेट होते हैं। बाहर की यूनिट में कंप्रेसर होता है जो अंदर की हवा को ठंडा करने में मदद करता है और बाहर निकलने वाली गर्म हवा को फैलाने के लिए पंखा होता है।

अपने AC को ठीक रखने के लिए कुछ करने और न करने की बातें यहां दी गई हैं।

LG के AC के मैनुअल में कहा गया है कि इनडोर/आउटडोर दोनों वायरिंग कनेक्शन कसकर सुरक्षित होने चाहिए और केबल को ठीक से लगाया जाना चाहिए ताकि कनेक्शन टर्मिनल से केबल को कोई ज़ोर न लगे। कमज़ोर कनेक्शन से गर्मी पैदा हो सकती है या आग लग सकती है।

यूज़र्स को यह पक्का करना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर और फ़्यूज़ अच्छी हालत में हों।

अगर आपके इलाके में बिजली का उतार-चढ़ाव अक्सर होता है, तो स्टेबलाइज़र लगाने के बारे में सोचें, जो आपके अप्लायंस को लगातार करंट सप्लाई करके उसे सुरक्षित रख सकता है।

सेटअप में कोई भी बदलाव या इंस्टॉलेशन ऑथराइज़्ड रिपेयर सेंटर की मदद से ही किया जाना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस की सलाह दी जाती है। कंपनियां एयर फ़िल्टर पर जमने वाली धूल को रेगुलर साफ़ करने की भी सलाह देती है, क्योंकि यह हवा के फ़्लो में रुकावट डाल सकती है और सिस्टम पर दबाव डाल सकती है।

तापमान 24 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाना चाहिए। बहुत कम सेटिंग सिस्टम पर दबाव डाल सकती है।

इनडोर यूनिट पानी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए।

बाहरी यूनिट के सीधे पास कोई चीज़ न रखें। यूनिट के आस-पास सूखी पत्तियां और दूसरा कचरा जमा होने देना खतरनाक हो सकता है। पत्तियां छोटे जानवरों को भी आकर्षित कर सकती हैं जो यूनिट में घुस सकते हैं।

उपकरण को लगातार न चलाएं, या इसे बार-बार ऑन और ऑफ़ न करें। अगर लंबे समय तक मेन पावर स्विच का इस्तेमाल न हो, तो उसे बंद कर देना चाहिए।

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दिल्ली के विवेक विहार में AC ब्लास्ट से चार मंजिला इमरात में भीषण आग लगी है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जांच के बाद कहा जा रहा है कि एसी ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी, कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ें पूरी खबर