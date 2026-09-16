तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी के ठिकानों पर बुधवार (16 सितंबर) को चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने छापेमारी की। चेन्नई और तिरुचि में उनके घरों समेत कई जगहों पर तलाशी ली गई। यह कार्रवाई उस मामले की जांच का हिस्सा है, जिसमें निजी स्कूलों से सरकारी मंजूरी दिलाने के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप है।

मामले की शुरुआत एक अपंजीकृत संगठन और निजी स्कूलों से जुड़े सरकारी कामकाज को आसान बनाने के वादों से हुई थी। करीब तीन महीने में जांच कई गिरफ्तारियों, बैंक खातों को फ्रीज किए जाने, गोअंडास एक्ट के तहत कार्रवाई और 177 शिकायतों तक पहुंच गई। अब जांच उस समय स्कूल शिक्षा विभाग संभाल रहे पूर्व मंत्री अनबिल महेश तक पहुंच गई है।

क्या है 100 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड का मामला?

इस मामले में 23 जून को तमिलनाडु के निजी स्कूलों के संगठनों के महासंघ के सचिव सी. इलंगोवन ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, तमिलनाडु के कई निजी स्कूल करीब दो साल से स्थायी मान्यता, स्कूलों के विस्तार, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और अलग-अलग सरकारी विभागों से जरूरी क्लीयरेंस लेने में परेशानियों का सामना कर रहे थे।

आरोप है कि 59 वर्षीय बी. टी. अरसाकुमार ने खुद को ऐसा व्यक्ति बताया जो स्कूलों की इन समस्याओं को हल करा सकता है। पुलिस के मुताबिक, उसने ‘तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन’ नाम से एक अपंजीकृत संगठन चलाया और दावा किया कि उसके राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संपर्क हैं, जिनके जरिए स्कूलों को सरकारी मंजूरी दिलाई जा सकती है।

आरोप है कि कई स्कूलों ने इन दावों पर भरोसा करके बड़ी रकम दी। हालांकि, कथित तौर पर मंजूरियां नहीं मिलीं और रकम भी वापस नहीं की गई। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस तरह स्कूलों से जुटाई गई रकम 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।

अरसाकुमार का राजनीतिक जुड़ाव भी रहा है। वह 1990 से 2000 तक डीएमके के सदस्य रहे और 1995 से 2000 के बीच पार्टी की जिला भाषाई शाखा के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद वह बीजेपी में चले गए और 2019 में फिर डीएमके में लौट आए।

कैसे आगे बढ़ी मामले की जांच?

CCB ने 27 जून को अरसाकुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस की आर्थिक दस्तावेज धोखाधड़ी शाखा ने दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और स्कूल प्रबंधन के बयानों की जांच की। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर कई जिलों के स्कूलों से पैसे लिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरे स्कूलों से भी शिकायत करने को कहा, जिन्हें लगता था कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है।

इसके बाद शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ी। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक पुलिस को 47 स्कूलों से शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम शामिल थी। अरसाकुमार के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और पुलिस एक अन्य आरोपी मुथुकुमार की तलाश कर रही थी।

जुलाई के तीसरे सप्ताह में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मदुरै के 39 वर्षीय आरोकियाराज उर्फ राजा और तिरुचि के 49 वर्षीय सुरेश शामिल थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों अरसाकुमार के रिश्तेदार हैं और उन्होंने कथित तौर पर स्कूल प्रबंधन से पैसे जुटाने में उसकी मदद की, जबकि उनका स्कूलों से कोई सीधा संबंध नहीं था।

अरसाकुमार पर गोअंडास एक्ट क्यों लगाया गया?

पुलिस ने अरसाकुमार के खिलाफ गोअंडास एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। इसके बाद उसकी पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट में उसकी निवारक हिरासत को चुनौती दी। उसकी पत्नी की दलील थी कि मामला अलग-अलग निजी स्कूल संगठनों के पदाधिकारियों के बीच मूल रूप से एक सिविल विवाद है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा नहीं माना जा सकता।

हालांकि, सितंबर तक जांच काफी आगे बढ़ चुकी थी। CCB ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि उसे मामले में 177 शिकायतें मिल चुकी हैं। इसी बढ़ती जांच के बीच बुधवार को अनबिल महेश से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी को मामले का नया चरण माना जा रहा है।

कौन हैं अनबिल महेश?

अनबिल महेश पोय्यामोझी डीएमके के पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा अनबिल धर्मलिंगम डीएमके के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे और एम. करुणानिधि के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उनके पिता अनबिल पोय्यामोझी भी एम. के. स्टालिन के करीबी रहे थे। महेश ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया।

महेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वह स्कूल की छुट्टियों के दौरान करुणानिधि के गोपालपुरम स्थित घर जाया करते थे। वह करुणानिधि को ‘कलैग्नर थाथा’ यानी दादा कहकर बुलाते थे। 1999 में उनके पिता की 47 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उस समय महेश 16 साल के थे। उनके पिता की मौत को स्टालिन के लिए भी बड़ा व्यक्तिगत नुकसान माना गया था।

महेश ने तुरंत राजनीति में कदम नहीं रखा। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद आईटी सेक्टर में काम किया और पारिवारिक कारोबार भी संभाला। करीब 2015 के आसपास वह सक्रिय राजनीति में आए। 2016 में उन्होंने तिरुवेरुम्बुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उस चुनाव प्रचार में करुणानिधि ने भी तिरुचि में एक बड़ी रैली में उनके लिए प्रचार किया था।

मदुरै में दिवंगत डीएमके नेता एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि देते अंबिल महेश पोय्यामोझी। (Photo Source: Express)

उदयनिधि स्टालिन से क्या है कनेक्शन?

अनबिल महेश और उदयनिधि स्टालिन के बीच करीबी दोस्ती रही है। डीएमके में महेश के राजनीतिक सफर के साथ उदयनिधि के साथ उनकी नजदीकी भी चर्चा में रही। कम उम्र में ही महेश को तिरुचि दक्षिण जिले का पार्टी सचिव बनाया गया था। यह डीएमके संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके तिरुवेरुम्बुर कार्यालय में बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें महेश और उदयनिधि स्टालिन को एम. के. स्टालिन के दोनों ओर दिखाया गया था।

उस समय जब उनसे राजनीतिक परिवारों और विरासत में मिली राजनीतिक बढ़त को लेकर सवाल किया गया था, तो महेश ने कहा था कि डीएमके से उनके परिवार की तीन पीढ़ियों का जुड़ाव बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाने की कोई योजनाबद्ध प्रक्रिया नहीं थी। उनके मुताबिक, पार्टी आंदोलन में परिवार के योगदान के कारण यह जुड़ाव समय के साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा।

अनबिल महेश के ठिकानों पर छापेमारी क्यों अहम है?

अब तक पुलिस की जांच मुख्य रूप से अरसाकुमार और उसके सहयोगियों पर केंद्रित थी। आरोप था कि वे राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का दावा करके निजी स्कूलों को सरकारी मंजूरी दिलाने का भरोसा देते थे। ऐसे में जांच का एक अहम सवाल यह रहा कि जिन राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का दावा किया जा रहा था, उनके पीछे वास्तव में क्या था।

अरसाकुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई कि कथित फ्रॉड से और कौन लोग जुड़े थे और इसके पीछे किसका सहयोग था। बाद में गिरफ्तारियां हुईं और शिकायतों की संख्या भी बढ़ती गई। अब महेश से जुड़े ठिकानों पर हुई तलाशी जांच को उस पूर्व मंत्री तक ले गई है, जो कथित लेनदेन के समय तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी थे।

हालांकि, यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि अभी मामला आरोपों, शिकायतों और पुलिस जांच के स्तर पर है। किसी के ठिकाने पर तलाशी लिया जाना अपने आप में उसकी भूमिका साबित नहीं करता। महेश की भूमिका को लेकर तलाशी से क्या सबूत सामने आते हैं और जांच में क्या स्थापित होता है, यह आगे की कार्रवाई से स्पष्ट होगा।

अनबिल महेश ने क्या कहा?

तलाशी के बाद अनबिल महेश ने कहा कि चेन्नई से CCB के 20 से ज्यादा अधिकारी सुबह करीब 7:40 बजे तिरुचि स्थित उनके घर पहुंचे। उनके मुताबिक, अधिकारियों ने करीब आठ घंटे तक घर की तलाशी ली और दोपहर लगभग 3:40 बजे कार्रवाई पूरी हुई।

महेश ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया और अधिकारियों को घर के हर कमरे और दराज की तलाशी लेने दी। उन्होंने बताया कि CCB ने उन्हें 18 सितंबर को पेश होकर कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा है और उन्होंने अधिकारियों से सहयोग करने की बात कही है।

हालांकि, महेश ने तलाशी को राजनीतिक कार्रवाई बताया। उन्होंने इसे हाल में सरकार की आलोचना से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कई भाषण दिए थे। उन्होंने नए सचिवालय पर प्रस्तावित 1,200 करोड़ रुपये के खर्च पर सवाल उठाने और धारापुरम उपचुनाव में विपक्ष के लिए प्रचार करने का भी जिक्र किया।

महेश ने जांचकर्ताओं से मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संदिग्धों या गवाहों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए और जांच को किसी पहले से तय राजनीतिक व्यक्ति का नाम सामने लाने की दिशा में नहीं ले जाना चाहिए।

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