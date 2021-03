महंगे फ्यूल ने कम की आमदनी तो कैब चालक ने लगा ली खुद को आग, बेंगलुरु मे कैब सर्विस ठप

इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर कैब चालक के आत्मदाह करने के बाद बेंगलुरु में बुधवार को कैब सर्विस पूरी तरह से ठप रही। बताया जा रहा है कि महंगाई की वजह से कैब चालक ने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि कैब सर्विस के भरोसे रहने की बजाए BMTC की बस से यात्रा को तरजीह दें। अन्यथा अपना इंतजाम खुद कर लें।

उधर, कर्नाटक ओला, उबेर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के चीफ तनवीर पाशा ने दुख जताते हुए कहा कि 70 फीसदी जली हालत में कैब चालक को अस्पताल लाया गया था। बुधवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसने अपनी कार कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास रजिस्टर करा रखी थी। उसकी मौत के बाद कैब चालकों ने हड़ताल का फैसला लिया।

Taxi services at @BLRAirport are impacted. Passengers are requested to use the BMTC bus service for travel to and from BLR Airport or make their own travel arrangements. Watch this space for updates. #taxi #bengaluru #KIAB #bengaluruairport #airporttaxi #uber #ola pic.twitter.com/yZGYA93WOb

— BLR Airport (@BLRAirport) March 31, 2021