Vidhan Sabha Chunav Exit Poll Results 2026 Assam, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry LIVE Updates: केरल, असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आएंगे। तमिलनाडु की 234, असम की 126, केरल की 140 सीटों पर मतदान हुए थे। एग्जिट पोल मेंं बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके को लेकर क्या कुछ चलेगा पता…
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29 Apr 2026
Exit Poll Results 2026 LIVE: आज आएंगे एग्जिट पोल
केरल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आज आएंगे।