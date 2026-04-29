Vidhan Sabha Chunav Exit Poll Results 2026 Assam, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry LIVE Updates: केरल, असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आएंगे। तमिलनाडु की 234, असम की 126, केरल की 140 सीटों पर मतदान हुए थे। एग्जिट पोल मेंं बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके को लेकर क्या कुछ चलेगा पता…

Live Updates