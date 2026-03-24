भारत के डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण समय में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) ने पुनीत गुप्त को अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। गुप्त टाइम्स इंटरनेट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने मनोरमा ऑनलाइन सीईओ मरियम मैमन मैथ्यू की जगह ली है, जिनका दो साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। वहीं, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। एबीपी ग्रुप के सीईओ ध्रुबा मुखर्जी पहले की तरह ट्रेजरर बने रहेंगे।

DNPA के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा, “यह भारत में डिजिटल समाचार प्रकाशन उद्योग (Digital News Publishing Industry) के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रकाशकों का एक साथ आना, अपने दृष्टिकोण साझा करना और आगे आने वाले अवसरों तथा चुनौतियों के बारे में एक साझा समझ बनाना वास्तव में बहुत मूल्यवान है। मैं DNPA सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रयास में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।”

पुनीत गुप्त पहले वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संगठन के कामकाज का अच्छा अनुभव है और यह बदलाव आसानी से हुआ है। पुनीत गुप्त ने कहा कि डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री इस समय बड़े बदलावों से गुजर रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में। उनका फोकस रहेगा कि सदस्य संस्थाएं इन बदलावों के साथ आगे बढ़ें और नीतियों में भी योगदान दें।

पूर्व चेयरपर्सन मरियम मैमन मैथ्यू ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इंडस्ट्री के लिए ऐसे महत्वपूर्ण समय में DNPA का नेतृत्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। मुझे विश्वास है कि पुनीत के नेतृत्व में, DNPA का प्रभाव और असर लगातार बढ़ता रहेगा। मैं नई टीम को हर सफलता की कामना करती हूं।

डीएनपीए की सेक्रेटरी जनरल और सीईओ सुजाता गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव संगठन के लिए एक उत्सहाजनक और नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ साल अपनी विश्वसनीयता, रिश्तों और ढांचों को बनाने में बिताए हैं, जिनकी मदद से हम उन मुद्दों पर सार्थक रूप से जुड़ पाते हैं जो हमारे सदस्यों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। पुनीत और अनंत के नेतृत्व में, हम उस नींव को ठोस नतीजों में बदलने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, चाहे बात नीति की हो या निष्पक्षता की।

DNPA डिजिटल समाचार प्रकाशकों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही यह प्रौद्योगिकी, नीति और टिकाऊ, विकास से जुड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) भारत के प्रमुख मीडिया संगठनों की डिजिटल शाखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह नीतिगत मामले, उद्योग सहयोग, और पूरे तंत्र में उभरते

अवसरों तथा चुनौतियों जैसे मामलों पर डिजिटल समाचार प्रकाशकों की सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करता है।

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अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारतीय वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख बी.एस. धनोआ ने कहा कि ऐसे युद्धों में हवाई हमले आमतौर पर शुरुआत होते हैं, लेकिन केवल हवाई ताकत से बड़ी जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन भी जरूरी होती है। पढ़ें पूरी खबर।