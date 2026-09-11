दिल्ली के सत्य निकेतन में लड़कों के लिए पांच मंज़िला पेइंग गेस्ट (PG) गिरने से कुछ घंटे पहले एक मजदूर ने कथित तौर पर PG ऑपरेटर को फोन करके चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के बीच बिल्डिंग की एक दीवार गिर सकती है। बताया जा रहा है कि निर्माण के काम से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया था।

सूत्रों के मुताबिक मजदूर ने पुलिस को बताया कि उसने इलाके में ‘हॉस्टल डेज’ चेन चलाने वाले 31 साल के सुधांशु को फोन करके चेतावनी दी थी कि बिल्डिंग बेसमेंट में चल रहे निर्माण के काम का बोझ नहीं उठा पाएगी। पूछताछ के दौरान बुधवार को गिरफ्तार किए गए सुधांशु ने पुलिस को बताया कि उसने प्रॉपर्टी मालिक के बेटे महेश को भी रेनोवेशन का काम आगे न बढ़ाने की चेतावनी दी थी। उसने दावा किया कि बिल्डिंग में अधिक मंज़िलों का वजन सहने के लिए बेस नहीं था।

शुभम त्यागी ने भी किया आत्मसमर्पण

शुभम त्यागी ने भी पटियाला हाउस कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। वह कथित तौर पर पीजी संचालक सुधांशु का साथी है। शुभम की अग्रिम जमानत याचिका कल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने शुभम और सुधांशु की दो दिन की हिरासत मांगी है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से आमना-सामना करना जरूरी है और शुभम का मोबाइल भी बरामद किया जाना है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम कंस्ट्रक्शन के काम की टाइमलाइन की डिटेल्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और पड़ोसियों से पूछ रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे बनी और क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान इसकी जांच की गई थी।”

हॉस्टल डेज़ की सभी PG की MCD ने जांच की

गुरुवार को जिस इलाके में बिल्डिंग गिरी थी, वहां के कई लोगों से पुलिस ने घटनाओं का सीक्वेंस फिर से बनाने के लिए पूछताछ की। बिल्डिंग गिरने से पांच छात्रों समेत सात लोगों की मौत हो गई। सत्य निकेतन में हॉस्टल डेज़ के चलाए जा रहे सभी सात PG की MCD ने जांच की है और अधिकारी संभावित उल्लंघनों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के ज़्यादातर PG कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं, खासकर सिंगल एंट्री-एग्जिट पॉइंट का।

जब इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुवार को साइट का दौरा किया, तो मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने एक PG खाली मिला। PG के एक वर्कर ने कहा, “जिस दिन दूसरी बिल्डिंग गिरी, उसी दिन सभी छात्र चले गए। लेकिन इस बिल्डिंग को सील नहीं किया गया है।”

‘हम खुश हैं कि सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया’

दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की एक छात्र गिरी हुई बिल्डिंग से सिर्फ़ 100 मीटर दूर चार मंज़िला गर्ल्स PG में रहती थी। उसने कहा, “अगर आग लग जाती, तो हमारे पास भागने की भी जगह नहीं होती। हमने इसे इसलिए लिया क्योंकि यही अकेली जगह थी जहां अच्छा खाना मिलता था। MCD के अधिकारी आज आए, और पूरी बिल्डिंग के बारे में पूछताछ की। लेकिन हम खुश हैं कि सुधांशु को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बहुत बदतमीज़ था।”

सुधांशु उन लोगों में से था जो रविवार को पांच मंज़िला बिल्डिंग गिरने के बाद वहां पहुंचे थे। लेकिन जब मौके पर मौजूद ज्यादातर DU के छात्रों ने उसे पहचानना शुरू किया, तो वह डरकर चला गया, उसे डर था कि उसे पीटा जाएगा। पुलिस ने बुधवार को सुधांशु को बुराड़ी में एक दोस्त के घर से ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि सुधांशु ने 2022 में PG का बिजनेस शुरू किया था, जो मुख्य रूप से अपने हंसराज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को खाना देता था।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंद्ध सभी कालेजों में हॉस्टल सुविधाओं के प्रावधान की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है। जिससे हॉस्टल और सुरक्षा का व्यापक मुद्दा न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।