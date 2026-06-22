आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश इंडियन एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में शामिल हुए। नारा लोकेश राज्य में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, और मानव संसाधन विकास मंत्री भी हैं।

आंध्र प्रदेश में टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास रणनीति के मुख्य सूत्रधार नारा लोकेश, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नौकरियां पैदा करने और विशाखापट्टनम व अमरावती को इनोवेशन और आर्थिक विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही उनसे क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर भी सवाल पूछा गया।

क्षेत्रीय पार्टियों के पतन में टीडीपी के लिए क्या सीख?

जब उनसे पूछा गया कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा सुर्खियों में रहा, वे या तो गिर रहे हैं या उन्हें गिराया जा रहा है। आपके दादा एनटीआर ने उस समय में सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करके कांग्रेस को चुनौती दी थी। अब समय बदल गया है। आपकी पार्टी अब भाजपा के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि आपको सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एक सुविधाजनक स्थिति मिली हुई है। ऐसे में आप इन क्षेत्रीय पार्टियों के एक के बाद एक पतन को किस नजरिए से देखते हैं और इसमें टीडीपी के लिए क्या सीख है?

सवाल का जवाब देते हुए नारा लोकेश ने कहा, “तेलगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर राजनीति में समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अगर आप इसे देखें तो मुझे लगता है कि यह 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत की एनटीआर सरकार को राज्यपाल की मदद से गिरा दिया। ऐसा हुआ है और अगर आप देखें तो इससे पहले भी कुछ क्षेत्रीय दलों ने सरकारें बनाईं, सरकारें बदलीं, लेकिन केवल टीडीपी की सरकार को इंदिरा गांधी ने फिर से बहाल किया। वह भी हमारे नेता, कार्यकर्ताओं के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हुआ।”

अपनी विचारधारा पर बने रहना चाहिए- नारा लोकेश

आगे कहा, “अब मैं जब अपने आस पास हो रही घटनाओं को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि संदेश स्पष्ट रूप में सामने आता है कि हमें एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी विचारधारा पर खड़े रहना चाहिए। और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें इस पर और भी अधिक बल देना होगा। इसलिए जो पार्टियों चुनाव जीतने और कई बार सत्ता में आने के कारण अपनी विचारधारा खो चुकी हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।”

भारत को स्थिर नेतृत्व की जरूरत है- नारा लोकेश

आंध्र प्रदेश के मंत्री ने कहा, “टीडीपी भले की एक-दो चुनाव हारी या जीती है, लेकिन वह हमेशा अपनी मजबूत स्थिति में रही है। यह भी एक सच्चाई है कि पिछले चुनावों में हमारे कुछ सांसदों ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन हमने संघर्ष किया, हम डटे रहे, हम जनता के साथ खड़े रहे और इसी वजह से एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हम इतनी दूर आए हैं। 44 साल बाद भी हम मजबूती से खड़े हैं और एनडीए को हमारा समर्थन, जैसा कि आपने पूछा, हमेशा बिना शर्त रहा है क्योंकि हमारे नेता एन. चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी का मानना है कि भारत को स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। वहीं, अगर आप आज ब्रिटेन में जो कुछ हुआ है उसे देखें अगर आप पिछले दशक में बदले गए प्रधानमंत्रियों की संख्या को देखें तो आज दुनिया भारत से अधिक स्थिरता प्रदान करने की उम्मीद कर रही और हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो इसे प्रदान कर सके। क्या हमारे सुधार धरातल में आने वाले हैं? बिल्कुल। और जो राज्य इन सुधारों को लागू करने के लिए तैयार हैं, उन्हें इनसे लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हम एनडीए का समर्थन करते हैं।”

हम अपनी राय चारदीवारी के भीतर ही व्यक्त करेंगे- नारा लोकेश

टीडीपी के नीतियों को लेकर नारा लोकेश ने कहा, “हम 2024 में बिना किसी शर्त के एनडीए में वापस आ गए। कोई शर्तें नहीं थी और हम एनडीए को बिना शर्त समर्थन देना जारी रखेंगे। लेकिन नीतियों के बारे में क्या हमारी कोई राय है? बिल्कुल। लेकिन हमारी राय चार दीवारों के भीतर एक कमरे में व्यक्त की जाएगी। हमने यह काम वक्फ बिल को लेकर किया है। हमने अपनी राय जेपीसी को भेजा, जिस पर विचार-विमर्श हुआ और हमारी राय, जिनमें से कुछ हमें आलोचनात्मक लगी, उन्हें शामिल किया गया और फिर इसे वोटिंग के लिए वापस लाया गया, यहां तक परिसीमन विधेयक पर भी जब मुझे बिल की कॉपी मिली तो मुझे अच्छी तरह याद है, हमने आधी रात तक काम किया, हमने सभी कानूनी पहलुओं की जांच की और मैंने अपने नेता को रात 2 बजे एक स्टेटस नोट भेजा तो सुबह 4.30 बजे सबसे पहले उन्होंने मेरा व्हाट्सऐप मैसेज दिखेगा। इसलिए मेरा नोट तैयार था क्योंकि मैं फील्ड में था। उन्होंने इसे पढ़ा और फिर हमने मामले को आगे बढ़ाया। हमने इस बारे में गठबंधन में बात की, तो हमारी एक राय है, बिल्कुल हम तेलगु लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। हम इसी सिद्धांत पर कायम हैं लेकिन हम अपनी राय चारदीवारी के भीतर ही व्यक्त करेंगे।”