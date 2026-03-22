मुंबई में उतरने के तीन दिन बाद भी स्काईलाइट मिसाइल हमले में बचे आठ लोग घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति रवाना हो चुका है, बाकी लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। घर वापसी का सफर अभी अधूरा है। जब 19 मार्च की सुबह ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ उनसे मिला, तो उनमें से कुछ ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें पहनकर वे समुद्र में कूदे थे। उनकी स्कीन फटी हुई थी, शरीर पर जख्म साफ दिख रहे थे और उनके चेहरे थके हुए थे। एक व्यक्ति के पैर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दूसरे के हाथों और पेट पर गहरे कट के निशान थे, जो छूने पर अभी भी दर्द कर रहे थे। उनके पास न तो टूथब्रश था, न साबुन और न ही कोई लोशन। आठ लोग घंटों की खोज के बाद रात 9:30 बजे नवी मुंबई के बेलापुर में एक पेइंग गेस्ट हाउस में ठसाठस भरे हुए थे।

उन्हें भारत वापस आए हुए 24 घंटे से भी कम समय हुआ था और यहां पहुंचने में उन्हें 16 दिन लग गए थे। 1 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट में उनके जहाज पर हुए मिसाइल हमले के बाद लगी आग में उनके पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र तबाह हो गए थे। इसके चलते वे ओमान के खासब एयरपोर्ट के एक गेस्ट रूम में फंसे रह गए थे, जब तक कि उनके लिए इमरजेंसी पास की व्यवस्था नहीं कर दी गई।

ये सभी युवा राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के थे। इनमें से कई की उम्र 20 साल के आसपास थी और समुद्र में अपनी पहली तैनाती पर थे, 18 मार्च को दोपहर लगभग 12:30 बजे मुंबई पहुंचे। वे लगभग खाली हाथ लौटे थे। न बैग, न डॉक्यूमेंट्स, न सूटकेस। कुछ के पास कपड़े के थैले थे जिनमें ओमान की एजेंसी द्वारा दिए गए कपड़ों का एक जोड़ा था। उनकी तनख्वाह जमा हो गई थी, लेकिन फोन या एटीएम कार्ड न होने के कारण वे अपने पैसे नहीं निकाल सके। आठ में से केवल तीन के पास चालू फोन थे, जिनका इस्तेमाल वे घर पर छोटी-छोटी कॉल करने के लिए करते थे।

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एयरपोर्ट से उन्हें औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वाशी स्थित एक शिपिंग ऑफिस ले जाया गया। इसमें उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना भी शामिल था, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से न समझने के कारण अस्वीकार कर दिया था। शाम तक उन्हें बेलापुर में छोड़ दिया गया, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। खाने की भी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। एलपीजी संकट के कारण भोजनालय प्रभावित थे और उन्हें रोटी जैसी बुनियादी चीज भी मुश्किल से मिल पा रही थी।

20 मार्च को वे स्थानीय ट्रेनों से कंजरमार्ग स्थित डायेरक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग ऑफिस गए, जहां उन्होंने तीन घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद, शिपिंग एजेंसी ने उन्हें घर वापसी के लिए अपने टिकट खुद बुक करने को कहा और पैसे वापस करने का वादा किया। ये आठ नौजवान हैं जो हजारों मील दूर एक ऐसे युद्ध में मौत के मुंह से बाल-बाल बचे, जिसमें उनका कोई हाथ नहीं था। अब वे धीरे-धीरे देश भर में वापस लौट रहे हैं।

अब्दुर रहमान मंडल नाविक मिर्जापुर गांव, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल

अब्दुर के लिए जिंदा रहना और ईद पर घर लौटना किसी दूसरे जन्म जैसा है। अपने परिवार में विदेश यात्रा करने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। बीए सेंकड ईयर के बाद उन्होंने रक्षा सेवाओं की तैयारी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वे मुंबई आए और छह महीने का कोर्स किया और 2024 में नौकायन में शामिल हो गए। 1 मार्च को आधी रात से सुबह 6 बजे तक की अपनी ड्यूटी के बाद, जब जहाज में जोरदार झटका लगा, तब वे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कहा, “अलमारी, बिस्तर, सब कुछ जोर से हिल गया और मैं बिस्तर से नीचे गिर गया। पांच सेकंड के भीतर, एक और झटका लगा, अंधेरा छा गया, धुआं उठा, दरवाजे जोर से बंद होने लगे।” मिसाइल रेजिडेंशियल एरिया के ठीक नीचे गिरी थी। दलीप अब्दुर के साथी हैं और वह लापता हैं। दलीप अगले कमरे में थे और पूरी तरह आग की चपेट में थे। उन्होंने कहा, “मैंने उनका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।” जलते हुए जहाज पर 45 मिनट बिताने के बाद, वे समुद्र में कूद गए और उन्हें एक ओमानी सैन्य नाव ने बचा लिया। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा के लिए नौकायन से रोक दिया है। आठ लोगों में से वे अकेले हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, “एक बुरा अनुभव मेरे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर सकता।”

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भूमेश नाविक, छिथ्रोली गांव, महेंद्रगढ़ जिला, हरियाणा

भूमेश सुबह की शिफ्ट में ब्रिज पर थे, नेविगेशन एरिया में जहां फोन ले जाना मना है और वीएचएफ रेडियो पर निगरानी रख रहे थे। उन्हें दुबई में हमलों की खबरें मिल रही थीं, जहां स्काईलाइट पहले खड़ी थी। उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि दुबई से निकलकर होर्मुज स्ट्रेट में आ गए।” इस विचार के कुछ ही सेकंड बाद, पहला मिसाइल इंजन रूम पर जा गिरा। उन्होंने कहा, “मैं दूर जा गिरा, मेरे सिर और पीठ पर चोट लगी। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, पांच सेकंड के भीतर एक और हमला हुआ और मैं दूसरी दिशा में जा गिरा।” चालक दल के सदस्यों ने बचाव द्वार से रस्सी फेंकी और उन्हें नीचे उतरने में मदद की। उन्होंने कहा, “हमने दलीप और कप्तान को पुकारा, लेकिन रहने का कमरा और इंजन रूम पूरी तरह से आग की चपेट में थे। हमें बचने के लिए पानी में कूदना पड़ा।” एक किसान के बेटे, वह अब कभी अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, “सबसे कीमती चीज जो मैंने खोई है, वह मेरे दस्तावेज हैं। मुझे नहीं पता कि नए सिरे से जीवन शुरू करने में कितना समय लगेगा।”

सुनील पुनिया, ऑयलर, बामना कलां गांव, राजस्थान

सुनील घर जाने के लिए बेताब हैं। उनकी छोटी बेटी 5 मार्च को एक साल की हो गई, जब वह ओमान में फंसे हुए थे। उनकी बड़ी बेटी 24 मार्च को चार साल की हो जाएगी। उन्होंने एक जन्मदिन मिस कर दिया है और दूसरे के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा, “मैं उन्हें गले लगाने, उनका जन्मदिन मनाने, मां और पत्नी के हाथों से बनी गरमा गरम रोटी और घी से भरी सब्जी खाने के लिए बेताब हूं।” उनकी ट्रेन की टिकटें अभी तक कन्फर्म नहीं हुई हैं। यह उनकी पहली सेलिंग की नौकरी थी, जिसके लिए उन्होंने एक एजेंट को लाखों रुपये दिए थे, वो पैसा जो उन्हें अब कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में कपड़ों के कारखानों में काम किया था। उन्होंने कहा, “यह नौकरी हमारी गरीबी से बाहर निकलने और बेहतर जीवन की उम्मीद थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं और इसकी कोई कीमत नहीं है।” हमले के समय वह अपनी ड्यूटी पर थे। बाकी लोगों की तरह उन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया, लैपटॉप, आईफोन और 2 लाख रुपये से ज्यादा के दस्तावेज। वह अब कभी सेलिंग नहीं कर पाएंगे।

पगलावन हरिदास, थर्ड इंजीनियर, पुडुचेरी

हरिदास इससे पहले चार जहाजों पर यात्रा कर चुके थे, लेकिन 1 मार्च के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, “मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस जीवन में ऐसे अनुभव का सामना करना पड़ेगा।” हमले के बाद उनकी पीठ, पैरों और हाथों में गंभीर चोटें आईं और उन्हें तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जलते हुए जहाज पर उन पलों में उनका मन घर की ओर चला गया। उन्होंने कहा, “मैं अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहता। जीवन बहुत ही नाजुक है। हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। मुझे लगा कि मैं उस सुबह मर जाऊंगा। मेरे पिता समुद्र में मछली पकड़ने का जाल लिए खड़े थे, मेरी मां हमारे लिए डोसा बना रही थीं। मुझे लगा कि मैं मर गया।” जहाज पर यात्रा करने से पहले, वे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करते थे। अब वे कहते हैं कि वे शायद वही काम फिर से शुरू कर दें या अपने पिता की तरह मछुआरा बन जाएं। दोनों ही तरह से, उन्होंने शिपिंग का काम छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “मैं वर्कशॉप में काम कर सकता हूं, लेकिन मैं शिपिंग के काम में कभी वापस नहीं आऊंगा।” वे सबसे ज्यादा अपने प्रियजनों के साथ एक सादा जीवन जीना चाहते हैं।

प्रमोद कुमार यादव चीफ इंजीनियर, अलवर, राजस्थान

प्रमोद के बाएं पैर पर अभी भी पट्टी बंधी है। वह उस पर जूते-चप्पल नहीं पहन सकता। वह आठों में सबसे उम्रदराज और पद में सबसे वरिष्ठ है, लेकिन 1 मार्च को पद का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने कहा, “पोर्ट अधिकारियों ने हमें सफाई के लिए ब्रावो लंगरगाह जाने को कहा था, जो होर्मुज स्ट्रेट के अंतर्गत आता है। अगर हम अल्फा लंगरगाह पर रुके होते, जहां अन्य मछली पकड़ने वाले जहाज और क्रूज जहाज खड़े थे, तो शायद हम पर हमला ही न होता।” वह अक्सर कैप्टन और दलीप के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा, “कैप्टन और दलीप बहुत अच्छे लोग थे। काश हमें एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता।” हमले से एक रात पहले, चालक दल ने एक साथ चिकन, चावल, दाल और करी का भोजन किया था। वह उनका आखिरी भोजन था। उन्होंने कहा, “मैं बस अपने परिवार के साथ घर जाना चाहता हूं।” उसकी ट्रेन की टिकटें पक्की हो चुकी हैं। आठों में से, वह जाने के सबसे करीब है।

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श्रीनु डोनकानी, ऑयलर, विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश

श्रीनु बोलते समय अपने हाथ और पेट दिखाते हैं। उन पर गहरे घाव के निशान हैं, स्कीन अभी भी सूजी हुई है और छूने पर दर्द होता है। उन्होंने कहा, “मेरी चोटें अभी भी दिखाई देती हैं। अगर कोई चीज उन्हें छूती है या उनसे टकराती है तो दर्द होता है। आग और गिरती हुई चीजों से बचने की कोशिश में मैं कई बार गिरा और ठोकर खाई।” हमले के समय वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उनकी ड्यूटी अभी खत्म ही हुई थी। हमले के बाद उन्हें तीन दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। शारीरिक दर्द की जगह अब एक और दर्द ने ले ली है, जिसका इलाज करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, “मेरे शरीर में दर्द है और मैं अभी भी सो नहीं पाता क्योंकि भयानक दृश्य मुझे परेशान करते रहते हैं।” यह उनकी दूसरी बार समुद्री यात्रा थी। विशाखापटनम में दिहाड़ी मजदूरों के इकलौते बेटे श्रीनु ने बड़े सपने लेकर स्काईलाइट जहाज पर सवार हुए थे, उम्मीद थी कि वह इतना कमा लेंगे कि अपने माता-पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकें। आग में उनके सपने चकनाचूर हो गए। वह अब किसी भी तरह के जहाज पर वापस नहीं जाना चाहते।

कौशल सोरौत, होडल, हरियाणा

जब कौशल समुद्र में कूदा, तो उसे लगा कि वह मर जाएगा। उसने कहा, “मुझे तैरना नहीं आता, बाकी कई क्रू सदस्यों की तरह। लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद, मुझे लगा कि मैं डूब जाऊंगा।” उसकी चप्पलें, फोन, सब कुछ उसके साथ समुद्र में चला गया। उन्हें ओमान की सेना ने एक स्पीडबोट से बचाया। यह उसका दूसरा समुद्री सफर था। कूदने से पहले, उसने अब्दुर को जगाने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने कहा, “मिसाइलों को सीधे लोगों और जहाजों पर दागे जाते देखना जितना खतरनाक कुछ नहीं लगता। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मुझे आज भी उस सुबह के बुरे सपने आते हैं।” होडल में किसान माता-पिता के इकलौते बेटे कौशल का कहना है कि विदेश में काम करने से उसके परिवार को गर्व महसूस हुआ था। उसने कहा, “वे नहीं जानते कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और खराब मौसम में कितने कष्टदायक पल होते हैं।” अब वह गर्व जीवित रहने की राहत में बदल गया है। घर लौटने पर वह कोई भी छोटा-मोटा काम कर लेगा। वह फिर कभी समुद्री सफर नहीं करेगा।

बिक्रम घोष, चीफ कुक, टीकरखांजी गांव, कटवा, पुरबा बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल

बिक्रम ही वह वजह है जिसके कारण बाकी सात लोग पिछले दो दिनों से मुंबई में जीवित रह पाए हैं। ग्रुप में केवल उसी के पास चालू फोन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है। उसने चुपचाप हर चीज का भुगतान किया है, चाहे वह पेइंग गेस्ट का किराया हो, टूथब्रश हो, साबुन हो, खाना हो या रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरत की चीजें। शिपिंग एजेंट ने उसे पैसे वापस करने का वादा किया है। यह उसकी चौथी समुद्री यात्रा थी। वह 18 अक्टूबर, 2025 को यूएई के खोरफक्कन बंदरगाह से स्काईलाइट जहाज पर सवार हुआ था और छह महीने से वहीं था। इराक में माल उतारने के बाद, जहाज ओमान के ब्रावो बंदरगाह पर माल की सफाई के लिए जाने से पहले 20 दिनों से अधिक समय तक दुबई के लंगरगाह पर रुका रहा। इस काम के लिए बारह ईरानी क्रू सदस्यों को लाया गया था। उसने कहा, “जहाज 22 फरवरी से 1 मार्च तक वहीं खड़ा रहा।” होर्मुज स्ट्रेट में उसी लंगरगाह पर मिसाइल हमला हुआ। हमले के बाद, उसने अपने पिता को यह नहीं बताया कि वास्तव में क्या हुआ था, उसने केवल इतना कहा कि जहाज नहीं चल रहा है और वह आराम कर रहा है।