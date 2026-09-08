चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 17 दिन बढ़ा दी है। अब फाइनल वोटर लिस्ट 15 सितंबर के बजाय तीन अक्टूबर को जारी की जाएगी।

द इंडियन एक्सप्रेस को मिले सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय सीमा के दौरान नाम हटाने के लिए 1.3 लाख से ज्यादा Form-7 वाले आवेदन भरे गए थे। यह वह समय सीमा होती है जब लोग चुनाव आयोग से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उसमें सुधार करने के लिए कह सकते हैं।

दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय सीमा 14 जुलाई को शुरू हुई थी और यह काम 9 सितंबर तक पूरा होना था लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया है।

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सोमवार को मीडिया से कहा, “आयोग ने उत्तराखंड की वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन के लिए तीन अक्टूबर की नई तारीख तय की है। इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल लंबित दावों और आपत्तियों के निपटारे को पूरा करने के लिए किया जाएगा।”

उत्तराखंड में Form-7 आवेदनों का जिलावार आंकड़ा

क्रम जिला Form-7 आवेदन 1 ऊधम सिंह नगर 43,878 2 हरिद्वार 29,369 3 देहरादून 19,402 4 नैनीताल 18,301 – – 1,30,382

उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और इनमें से इन चार जिलों से ही Form-7 वाले 85% से ज्यादा आवेदन आए हैं।

वोटर्स के रिकॉर्ड्स पर उठाए गए थे सवाल

नाम हटाने के लिए आवेदन की यह संख्या ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में वोटर लिस्ट में सुधार का काम पहले ही हो चुका था और इसमें लाखों वोटर्स के रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाए गए थे।

8.25 लाख वोटर थे कम

14 जुलाई को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि ड्राफ्ट लिस्ट में 71.33 लाख वोटर शामिल थे, जो 2022 के विधानसभा चुनावों की फाइनल लिस्ट में शामिल 79.58 लाख वोटरों की तुलना में लगभग 8.25 लाख कम थे। ड्राफ्ट में गड़बड़ियों के कारण 19.04 लाख वोटर रिकॉर्ड्स पर भी सवाल उठाए गए थे, जिनमें देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले थे।

इससे पहले, घर-घर जाकर गिनती करने के चरण के दौरान, चुनाव आयोग ने ASD कैटेगरी (अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए या मृत) के तहत 8.32 लाख वोटरों की पहचान की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस ने ऐसे मामलों में बूथ-लेवल पर नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि अधिकारियों को ऐसे मामलों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया था जिससे यह तय किया जा सके कि सही मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ना हटें।

‘दावे और आपत्तियों’ से जुड़े काम का दबाव

इस पूरी प्रक्रिया के कारण अब ‘दावे और आपत्तियों’ से जुड़ा काम बहुत बढ़ गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऑफिस से सोमवार तक मिले आंकड़ों के अनुसार, 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच राज्य भर में मिले 1,30,382 Form-7 आवेदनों में से केवल 44,132 का निपटारा हुआ है, जबकि 86,250 पर अभी भी काम चल रहा है।

ऐसे जिले जहां से नाम हटाने के सबसे अधिक आवेदन आए हैं, वहां पेंडिंग मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।

ऊधम सिंह नगर में Form-7 के तहत 34,903 आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं, जबकि हरिद्वार में 17,554, नैनीताल में 11,498 और देहरादून में 11,262 आवेदन लंबित हैं।

Form-7 के आवेदनों का कितना निपटारा हुआ?

जिला कुल आवेदन 7 सितंबर तक निपटाए गए आवेदन ऊधम सिंह नगर 43,878 8,975 हरिद्वार 29,369 11,815 नैनीताल 18,301 6,803 देहरादून 19,402 8,140

ERO करते हैं मामले की जांच

Form-7 के तहत आपत्ति दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि उस मतदाता का नाम अपने आप ही मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलो में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer- ERO) मामले की जांच करते हैं, संबंधित मतदाता को अपना जवाब देने का मौका देते हैं और उसके बाद आदेश पारित किया जाता है। बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को भी मौके पर जाकर सत्यापन (फील्ड वेरिफिकेशन) करना होता है।

जुलाई में, उत्तराखंड की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ‘अन्य’ की कैटेगरी में 69,231 वोटर शामिल थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये वे लोग थे जिन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने या उन पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। निर्वाचन आयोग का कहना था कि जो असली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, वे ‘दावे और आपत्तियों’ के समय अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

99.96% मामलों में सुनवाई पूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोमवार को बताया कि एसआईआर के दौरान 24,30,387 नोटिस जारी किए गए थे और इनमें से 24,29,524 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। यानी 99.96% मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है। ये नोटिस कुल 71,33,785 मतदाताओं के लिए जारी किए गए थे।

इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि रिवीजन के दौरान जारी किए गए लगभग सभी नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन ‘दावे और आपत्तियों’ के आंकड़ों के मुताबिक, अभी भी कई आवेदन प्रोसेस में हैं।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए Form-7 के तहत 86,250 आवेदन, नाम शामिल करवाने के लिए Form-6 के तहत 1,14,579 आवेदन और मौजूदा वोटर रिकॉर्ड में सुधार या बदलाव के लिए Form-8 के तहत 38,241 आवेदन किए गए हैं।

यह भी पढ़ें- एसआईआर की ड्यूटी में तैनात टीचर्स हैं परेशान

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मुंबई में टीचर्स ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उनके पर्सनल फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस वजह से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।