नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) ने अपने ही कर्मचारियों पर फिर से कार्रवाई की है। इससे पहले NSDC ने अपने सीईओ का कार्यकाल कम कर दिया था और अपने कुछ शीर्ष अधिकारियों पर फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। NSDC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

संगठन के अंदर सिस्टम की नाकामियों की ओर इशारा करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि NSDC ने फ्लैगशिप स्किल ट्रेनिंग स्कीम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) द्वारा बताई गई कथित गड़बड़ियों के लिए लगभग 20 मौजूदा और पुराने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं।

कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए हैं कई आरोप

इस महीने की शुरुआत में भेजे गए कारण बताओ नोटिस में जांच के दायरे में आए हर कर्मचारी के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। इसमें उम्मीदवारों के लिए जॉब का सिलेक्शन मार्केट की मांग के हिसाब से न करना, दस्तावेजों को वेरिफाई न करना, या आधार अटेंडेंस पक्का न करना शामिल है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर वित्तीय अनियमितताएं और अपराधिक गलती का पता चलता है तो मामलों को जांच एजेंसियों को भेजा जाएगा।

CAG ने किया है ऑडिट?

NSDC कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से PMKVY को लागू करता है। PMKVY 2015 में शुरू हुई थी और इसने जून 2025 तक 1.64 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। CAG ने 2015 से 2022 तक PMKVY के तीन फ़ेज का ऑडिट किया है, जिसमें 14,450 करोड़ रुपये का खर्च और 1.32 करोड़ उम्मीदवारों को ट्रेनिंग और सर्टिफ़ाई करने का कुल टारगेट शामिल है। स्कीम का सबसे नया फ़ेज PMKVY 4.0 चल रहा है।

ऑडिट में कई गड़बड़ियों का पता चला, जिसमें लाभार्थियों से जुड़े फर्ज़ी बैंक अकाउंट नंबर, उम्मीदवारों के बीच पहचान के विवरण का डुप्लीकेशन और 34 लाख उम्मीदवारों के ट्रेनिंग पार्टनर्स को पेमेंट न करना शामिल है।

संसद में पेश की गई थी रिपोर्ट

CAG ने अपनी 94 पेज की रिपोर्ट को दिसंबर 2025 में संसद में पेश किया गया था। CAG ने यह भी पाया कि केंद्र और राज्य के विभागों के बीच समन्वय असरदार नहीं था और NSDC के मॉनिटरिंग सिस्टम को भरोसेमंद नहीं बताया। इसमें मंत्रालय की खराब निगरानी और ओवरसाइट का ज़िक्र किया गया और स्किल सेंटर्स की जांच में कमियों को हाईलाइट किया गया। इसमें काम न करने वाले बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस भी शामिल थे। रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने कहा था कि ऑडिट ने स्कीम को काफी मजबूत किया है।

NSDC के लीगल डिपार्टमेंट के हेड के साइन किए हुए कुछ नए कारण बताओ नोटिस में कर्मचारियों को आरोपों का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, और ऐसा न करने पर इसे अवमानना माना जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ नोटिस का रिव्यू किया, जो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए थे। इनमें हर पाने वाले की तरफ से की गई खास गलतियों की लिस्ट है, जिन्हें ड्यूटी में बड़ी लापरवाही और PMKVY 2.0 की गाइडलाइंस का जानबूझकर पालन न करना बताया गया है। PMKVY 2.0 दिसंबर 2017 में शुरू की गई स्कीम का दूसरा फ़ेज है।

द इंडियन एक्सप्रेस से कमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए NSDC के सीईओ अरुणकुमार पिल्लई ने कहा, “NSDC ने CAG की बातों पर ध्यान दिया है और अपनी नई लीडरशिप में PMKVY को लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर सही रास्ता अपनाने और जवाबदेही के कदम उठाए हैं। लागू कॉन्ट्रैक्ट/सर्विस शर्तों, इंटरनल गवर्नेंस प्रोसेस और कानूनी नियमों के हिसाब से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चूंकि मामला अभी सही प्रोसेस में है, इसलिए अलग-अलग मामलों, प्रस्तावित कार्रवाई या आगे के नोटिस पर कमेंट करना जल्दबाजी होगी।”

सीईओ अरुणकुमार पिल्लई ने कहा कि कोई भी एक्शन जवाबों, रिकॉर्ड्स और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की जांच के आधार पर लिया जाएगा। नोटिस पाने वाले कई लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर इन आरोपों से इनकार किया। एक पुराने स्टाफ़ ने दावा किया कि उसने PMKVY 2.0 की गाइडलाइंस बनने से पहले 2016 में NSDC छोड़ दिया था। पुराने स्टाफ़ ने कहा, “हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि किन कानूनी नियमों या क्लॉज के तहत ऐसे नोटिस उन पुराने कर्मचारियों को भेजे गए हैं जिन्होंने बहुत पहले NSDC छोड़ दिया था।” एक और पुराने कर्मचारी ने इसे सिर्फ़ शोषण बताया।

नोटिस में मुख्य आरोप क्या लगाए गए?

जॉब रोल का सिलेक्शन स्किल-गैप एनालिसिस और मार्केट डिमांड के असेसमेंट पर आधारित नहीं था, जिसे CAG ने कम प्लेसमेंट का मुख्य कारण बताया।

RPL-BICE (रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग-बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर) को मंज़ूरी देने से पहले ट्रेनिंग सेंटर्स के एक्रेडिटेशन स्टेटस को वेरिफ़ाई नहीं किया गया, जिसके कारण ट्रेनिंग उन सेंटर्स में हो रही हैं जो नियमों का पालन नहीं करते।

RPL-BICE पेमेंट को मंज़ूरी देने से पहले दस्तावेजों के असली होने को वेरिफ़ाई नहीं किया गया।

डेटा की इंटेग्रिटी नहीं देखी गई, जिससे स्किल इंडिया पोर्टल पर डेटा इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ।

जियोटैगिंग की ज़रूरतों को लागू नहीं किया गया और इंस्पेक्टर विज़िट लॉग को वेरिफ़ाई भी नहीं किया गया, जिससे धोखाधड़ी वाली जांच रिपोर्ट मंज़ूर हो गई।

ट्रेनिंग पाने वाले बैच के लिए आधार-बेस्ड अटेंडेंस लागू नहीं हुआ , जिससे अटेंडेंस डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ।

इसके अलावा, PMKVY 2.0 से जुड़े लोगों पर CAG रिपोर्ट में प्रपोज़ल की जांच, एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वेरिफ़िकेशन, स्किल सेक्टर काउंसिल को बकाया पेमेंट को मंज़ूरी देने और कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के वेरिफ़िकेशन से जुड़ी कई और कमियों का आरोप लगाया गया है। मई 2025 में NSDC ने अपने उस समय के सीईओ वेद मणि तिवारी का कार्यकाल छोटा कर दिया। अचानक हटाने की जानकारी एक पब्लिक नोटिस के ज़रिए दी गई, जिसमें कहा गया था कि वेद तिवारी अब NSDC से जुड़े नहीं हैं। नोटिस में स्टेकहोल्डर्स को यह भी बताया गया कि जब तक नया सीईओ अपॉइंट नहीं हो जाता, NSDC के सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी संगठन को देखेगी।

इंडियन एक्सप्रेस ने 22 सितंबर, 2025 को रिपोर्ट किया कि मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2025 को दिल्ली पुलिस में कथित NSDC में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में जिन अधिकारियों का नाम था, वे उस हाई-पावर्ड कमेटी का हिस्सा थे जिसे CEO को हटाने के बाद NSDC को चलाने का काम सौंपा गया था।

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