श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इन दिनों विवादों में है। जब से चंदे में गड़बड़ी और चोरी के आरोप लगे हैं, तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के महज कुछ महीने बाद ही एक निजी ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए थे और सुधार की जरूरत बताई थी।

ऑडिट रिपोर्ट में ट्रस्ट के कामकाज को गैर-पेशेवर बताया गया था। बड़ी बात यह है कि उस समय ऑडिट फर्म ने यह भी कहा था कि दान से जुड़ा कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि ऑडिट फर्म ने नवंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ट्रस्ट के हर स्तर के कामकाज, लेन-देन, डेटा प्रबंधन और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाना चाहिए। फर्म का तर्क था कि इससे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो सकेगी।

हालांकि, यह रिपोर्ट करीब छह साल पहले आई थी, लेकिन अब तक कोई SOP लागू नहीं किया गया है। इसके ऊपर अब राम मंदिर में चढ़ावे और दान के कथित दुरुपयोग के आरोप भी लग गए हैं। इस मामले की जांच विशेष जांच दल कर रहा है। मंगलवार को SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है।

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि प्रबंधन की जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं और पूरी व्यवस्था गैर-पेशेवर तरीके से संचालित हो रही है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सच्चाई जानने के लिए ऑडिट फर्म के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा फर्म के अकाउंटेंट चंदन राय और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी सवाल पूछे गए, लेकिन उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर SOP का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वेबसाइट पर आंतरिक ऑडिट की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है।

जानकारी के लिए बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया था। यह गठन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ था, जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। इसके बाद से ट्रस्ट को नकद दान के रूप में ही लगभग 3,500 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी दान में मिली हैं।

सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि नवंबर 2020 में ट्रस्ट के एक शीर्ष अधिकारी ने इसी ऑडिट फर्म से इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर सलाह मांगी थी।

उस समय ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में कई कमियों को चिन्हित किया था। संभावित जोखिमों के बारे में भी आगाह किया गया था। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि गैर-पेशेवर स्टाफ और कमजोर डेटा प्रबंधन की वजह से गलत या भ्रामक सूचनाएं सामने आ सकती हैं जिससे प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों को गुमराह किया जा सकता है।

वर्तमान विवाद की बात करें तो राम मंदिर में चढ़ाए गए आभूषणों और दान के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कहा गया है कि कुछ दान का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ट्रस्ट से जुड़े एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर ऑडिट फर्म द्वारा 2020 में उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया गया होता और सुझावों को लागू किया गया होता तो इस तरह के विवाद से बचा जा सकता था।

ऑडिट फर्म ने 2020 में ही आभूषण जैसे दान के प्रबंधन को लेकर भी कई सुझाव दिए थे। तब कहा गया था कि वस्तु के रूप में मिलने वाले हर दान का उचित स्टॉक रजिस्टर रखा जाना चाहिए और उसकी एंट्री का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।

2020 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन एक व्यवस्थित मानव संसाधन (HR) विभाग की कमी है। उस समय सुझाव दिया गया था कि बैंक खातों के मिलान, अकाउंटिंग डेटा एंट्री और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

ऑडिट फर्म ने यह भी सुझाव दिया था कि ट्रस्ट और आईटी सेवा प्रदाता के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक योग्य और समर्पित अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे नीतियों का पालन सुनिश्चित होगा और विभिन्न स्तरों पर डेटा के प्रवाह और निगरानी में पारदर्शिता आएगी।

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