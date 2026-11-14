दो साल से भी ज्यादा समय पहले, अक्टूबर 2024 में पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पहली बार पत्र लिखकर मतदाताओं के पते दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में बदलने के लिए दिए जा रहे आवेदनों में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। इसके बाद अगले पांच महीनों में दो और पत्र लिखे गए। इनमें से एक पत्र में आशंका जताई गई थी कि मतदाताओं के पते बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन खुद मतदाताओं के बजाय दूसरे लोग जमा कर रहे हैं।

19 नवंबर 2025 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत गव्हाणे ने 58 लोगों के नामों की एक सूची के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में खुद जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सूची मतदाताओं के नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाने और उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजने के मामले का उदाहरण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे मामलों की संख्या 15 हजार से ज्यादा है।

इस शिकायत के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने का आदेश दिया। यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से देखे गए दस्तावेजों से सामने आई है।

गव्हाणे की ओर से दी गई सूची में शामिल कम से कम छह मतदाताओं ने बताया कि उनके पते बदल दिए गए और पुराने विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए, जबकि न तो उन्होंने अपना घर बदला था और न ही पते में बदलाव के लिए कोई आवेदन दिया था।

गव्हाणे की सूची में शामिल फातिमाबी मेहबूब सैयद ने बताया कि उनकी जानकारी के बिना ही उनका वोटर पता बदलकर ठाणे के ओवला माजिवाड़ा में कर दिया गया।

वहीं, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव में इस साल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार रहे सालार शेख ने बताया कि उनका नाम बदलकर पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र पिंपरी में भेज दिया गया था। उनका आरोप है कि अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मसौदा मतदाता सूची से उनका नाम भी हटा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि पिंपरी के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने उनका SIR गणना फॉर्म भरने से इनकार कर दिया।

सालार शेख ने सवाल उठाया, “सबसे पहले मेरा नाम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेजा ही कैसे गया?” उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने फॉर्म 6 भर दिया है। अजीत गव्हाणे ने 58 मतदाताओं के नामों की सूची देकर क्या आरोप लगाया?

अपनी शिकायत में अजीत गव्हाणे ने दावा किया था कि सूची में शामिल सभी 58 मतदाता भोसरी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में स्थायी रूप से दर्ज थे। उन्होंने कभी भी अपना नाम उस वोटर लिस्ट से हटाने या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भेजने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था।

गौरतलब है कि गव्हाणे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के टिकट पर भोसरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को ठाणे, खेड़ आलंदी, आंबेगांव, खडकवासला, नासिक ईस्ट, भोसरी, कोथरुड और पिंपरी के आठ निर्वाचन अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मिली।

भोसरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गव्हाणे की 58 लोगों वाली सूची में से एक मतदाता का पता उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर बदला गया था। बाकी 57 मतदाताओं के नाम उन 5,603 लोगों की सूची में शामिल थे, जिनके पते बदलने के आवेदन दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जमा किए गए और मंजूर कर लिए गए थे। इसके बाद सॉफ्टवेयर ने अपने आप उनके पुराने विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तैयार कर दिया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से सवाल पूछे जाने के बाद पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 31 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने पिंपरी के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इसमें पूछा गया कि बिना किसी जमीनी जांच और सत्यापन के पते बदलने के आवेदनों को मंजूरी कैसे दे दी गई।

इसके बाद 1 नवंबर को पिंपरी के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निगड़ी पुलिस स्टेशन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह शिकायत उन लोगों के खिलाफ थी, जिन्होंने चार मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके 40 फॉर्म 8 आवेदन जमा किए थे।

पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी अंतिम जांच में बताया कि गव्हाणे की सूची में शामिल 58 मतदाताओं में से तीन की मौत हो चुकी थी। 11 मतदाता उसी पते पर रह रहे थे, जहां वे पहले से पंजीकृत थे। बाकी 43 मतदाताओं के नाम भोसरी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दोबारा जुड़वाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन जमा किए जा चुके थे।

द इंडियन एक्सप्रेस ने 2 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कलिंगम को पत्र लिखकर गव्हाणे की शिकायत पर जानकारी मांगी थी। उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर मामले में स्पष्टीकरण और अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा।

समझिए: फॉर्म 8 कैसे काम करता है?

जब कोई मतदाता अपना घर बदलकर किसी दूसरी जगह रहने लगता है, तो उसे नए विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 8 भरना होता है।

इसके बाद नए विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर वह बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मतदाता के नए पते का मौके पर जाकर सत्यापन भी करवा सकता है। इसके बाद निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी चुनाव आयोग के ERONET सॉफ्टवेयर पर आवेदन को मंजूर या खारिज करता है।

अगर फॉर्म 8 मंजूर हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर अपने आप मतदाता के पुराने विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तैयार कर देता है।

अक्टूबर 2024 में ही पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी थी गड़बड़ी की जानकारी 17 अक्टूबर 2024 को पुणे के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कलिंगम को पहला पत्र लिखा था।

इस पत्र में उन्होंने बताया था कि पुणे जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के बड़ी संख्या में मतदाताओं के पते बदलकर उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इसके लिए फॉर्म 8 के जरिए आवेदन किए जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि इनमें से कई आवेदनों में नए पते के प्रमाण के तौर पर एक ही बिजली का बिल लगाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि उस बिजली बिल पर लिखा नाम संबंधित मतदाता के नाम से मेल नहीं खाता था।

इसके अलावा, कई आवेदन एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस से जमा किए जा रहे थे। इससे इन आवेदनों के पीछे किसी एक जगह से काम किए जाने की आशंका पैदा हुई।

इसके करीब पांच महीने बाद, 20 मार्च 2025 को पुणे के नए जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र दुडी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दोबारा पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि जिन मतदाताओं के पते बदलने के आवेदन किए गए थे, वे वास्तव में अपने पुराने पते पर ही रह रहे थे। उन्होंने अपना घर नहीं बदला था।

पुणे DEO ने पहले ही जताई थी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका

जितेंद्र दुडी ने 4 अप्रैल 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक और पत्र लिखा। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि जनवरी 2026 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है।

उन्होंने बताया कि जब किसी मतदाता का फॉर्म 8 नए विधानसभा क्षेत्र में मंजूर होता है, तो ERONET सॉफ्टवेयर अपने आप पुराने विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 तैयार कर देता है।

दुडी ने सुझाव दिया कि ERONET सॉफ्टवेयर में पुराने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को भी फॉर्म 7 खारिज करने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

उनका कहना था कि उस समय पोर्टल पर पुराने विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी के पास फॉर्म 7 को सिर्फ मंजूर करने का विकल्प था। उसे खारिज करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जब तक संबंधित अधिकारी आवेदन की पूरी तरह जांच और सत्यापन नहीं कर लेते, तब तक वोटर लिस्ट में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।

गव्हाणे की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई

इसके बाद 19 नवंबर 2025 को अजीत गव्हाणे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम उनकी जानकारी और सहमति के बिना दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। गव्हाणे की ओर से दी गई 58 मतदाताओं की सूची में 51 नाम मुस्लिम मतदाताओं के थे।

गव्हाणे के सहयोगी सारंग कामटेकर ने बताया कि यह सूची सिर्फ उदाहरण के तौर पर दी गई थी। उनके मुताबिक, असल में ऐसे मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। अगले ही दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मामले की जांच का आदेश दे दिया।

जांच के दौरान पिंपरी, ठाणे और खडकवासला के चुनाव अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में माना कि फॉर्म 8 के जरिए आए पते बदलने के कई आवेदनों को बूथ लेवल ऑफिसर से मौके पर जांच कराए बिना ही मंजूरी दे दी गई थी।

पिंपरी के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फॉर्म 8 के 42 आवेदन जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर मंजूर कर दिए गए थे। हालांकि, समय की कमी के कारण बूथ लेवल ऑफिसर से उनका सत्यापन नहीं कराया गया।

इसी तरह, ठाणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गव्हाणे की सूची में शामिल 10 मतदाताओं के पते बदलने के आवेदन भी दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किए गए थे। इन मामलों में भी बूथ लेवल ऑफिसर से मौके पर जांच नहीं कराई गई थी।

खडकवासला के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने भी माना कि एक मतदाता का पता बदलने का आवेदन जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किया गया था।

वहीं, नासिक ईस्ट, आंबेगांव, खेड़ आलंदी, भोसरी और कोथरुड के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके यहां बूथ लेवल ऑफिसर से जरूरी सत्यापन कराया गया था। जांच पूरी होने के बाद ही पते बदलने के आवेदनों को मंजूरी दी गई थी।

इन सभी मामलों में फॉर्म 8 मंजूर होने के बाद चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने मतदाताओं के पुराने विधानसभा क्षेत्रों में उनके नाम हटाने के लिए अपने आप फॉर्म 7 तैयार कर दिया था।

पुणे DEO ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

पुणे के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 27 जनवरी 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट के साथ सभी आठ चुनाव अधिकारियों की जांच रिपोर्ट भी लगाई गई थीं। अपनी रिपोर्ट में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2024 के चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन मिले थे।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तय समय के भीतर मतदाता सूची को छापना और प्रकाशित करना जरूरी था। इसलिए तय समय सीमा में इन आवेदनों को मंजूर या खारिज करना आवश्यक था। चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 को खारिज करने का विकल्प देने से क्यों किया इनकार?

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कलिंगम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुराने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को फॉर्म 7 खारिज करने का विकल्प देना व्यावहारिक नहीं है। उनका कहना था कि ऐसा करने से एक मतदाता का नाम एक ही समय में दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज रह सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए जाने की समस्या से निपटने के लिए अब एक नई व्यवस्था लागू की गई है।इसके तहत सितंबर 2025 से आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से दूसरे लोगों के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन जमा करने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

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महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिफ्ट में 2,70,313 वोटरों की उम्र 101-150 वर्ष हो गई। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को पता चला कि कारण एक तकनीकी खराबी बताई गई, इन सभी के जन्म का साल 1900 दर्ज हो गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) के कार्यालय द्वारा इस मामले को उठाए जाने के एक माह से अधिक समय बाद, मंगलवार को चुनाव आयोग (ECI) ने इसे ठीक कर दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक