महाराष्ट्र TET (Teacher Eligibility Test) पेपर लीक मामले की जांच के दौरान ठाणे पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है। पुलिस को पता चला है कि आरोपियों का अगला निशाना कॉलेज और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए होने वाली SET (State Eligibility Test) परीक्षा थी। ठाणे पुलिस को यह बात TET 2026 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता से की गई पूछताछ में पता चली है।

गुप्ता और अन्य आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह आखिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पेपर लीक कैसे करते हैं।

इसमें प्रिंटिंग प्रेस पर नजर रखने, प्रेस के जूनियर कर्मचारियों को अपने साथ मिलाने, परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर केंद्रों को रजिस्टर करने और उम्मीदवारों को जवाब में मदद करने तक का काम शामिल है।

पुलिस ने बताया कि बिजेंद्र गुप्ता और उसका गैंग TET एग्जाम होने से 2 दिन पहले पकड़ा गया। पूरे महाराष्ट्र में 28 जून को 1028 सेंटर पर यह परीक्षा होनी थी और इसमें लगभग 6 लाख शिक्षकों को परीक्षा देनी थी। पुलिस को पता चलने पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाली SET परीक्षा 26 जुलाई को होनी थी लेकिन इसे सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इसकी तारीख महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ टकरा रही थी।

गुप्ता के दावों की जांच करेगी पुलिस

पूछताछ के दौरान बिजेंद्र गुप्ता ने पुलिस को बताया कि संजय कुमार शर्मा नाम का शख्स आगरा की उस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, जहां TET का पेपर लीक हुआ था। पुलिस अब गुप्ता के द्वारा किए जा रहे दावों की जांच कर रही है और इस बात की भी पड़ताल करेगी कि क्या SET का पेपर भी उसी माहिम पटरान प्राइवेट लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, जहां से TET का पेपर लीक हुआ था।

पेपर लीक करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं?

2024 में कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े बिहार लोक सेवा आयोग के पेपर लीक का उदाहरण देते हुए एक पुलिस अफसर ने बताया कि ऑफलाइन मामले में गिरोह के सदस्य देश भर में जाकर यह पता लगाते हैं कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस पेपर की छपाई का काम करते हैं, उन पर नजर रखते हैं और छोटे स्तर के कर्मचारियों को पेपर लीक करने के लिए बहलाते-फुसलाते हैं।

पुलिस अफसर ने बताया कि सुरक्षा कड़ी होने पर पेपर लीक में शामिल लोग जूते के अंदर पेपर छुपा कर ले जाते हैं। इसके अलावा पेपर बनाने की प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं उनसे भी ऐसे लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं।

ऑनलाइन पेपर लीक के मामले में पेपर लीक कराने वाले गैंग एग्जाम कराने के लिए ऐसे कंप्यूटर सेंटर चलाने की अनुमति ले लेते हैं, जहां उम्मीदवारों की परीक्षा होती है। इसके बाद उम्मीदवार का बायोमीट्रिक कराया जाता है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि आरोपी एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से उम्मीदवार के कंप्यूटर तक पहुंच मिल जाती है। दूसरी ओर, परीक्षा में बैठा उम्मीदवार कंप्यूटर टर्मिनल पर परीक्षा देने का नाटक करता है।

8,000 रुपये में मिल गए चार पेपर

TET के मामले में पुलिस को पता चला है कि 2 जून को पेपर लीक करने का काम तब शुरू हुआ था, जब आगरा प्रेस के एक कर्मचारी बाबूलाल कुशवाहा ने दावा किया था कि उसने कुछ लोगों को पेपर की छपाई के बारे में बात करते हुए सुना था। कुशवाहा ने यह बात संजय शर्मा को बताई और फिर सोनू नाम के एक अन्य आरोपी के जरिए इनका संपर्क बिजेंद्र गुप्ता से हुआ। गुप्ता ने TET के चार पेपर के लिए लगभग 8,000 खर्च किए।

पुलिस को पता चला है कि गुप्ता ने महाराष्ट्र में अपने नेटवर्क के जरिए इन पेपर को 80 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक की कीमत पर बेच दिया।

पुलिस को इसका पता कैसे चला?

ठाणे पुलिस को पता चला है कि भिवंडी शहर में लीक हुआ पेपर बेचा जा रहा है। पुलिस ने अपने ही कुछ लोगों को वहां खरीदार के रूप में भेजा और 26 जून को हरियाणा और बिहार के तीन लोगों को असली पेपर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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