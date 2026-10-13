कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने 12 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ AISA की कार्यकर्ता नेहा बोरा नजर आईं। नेहा बोरा के राहुल गांधी के साथ मार्च में लीड करते ही सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि कन्हैया कुमार कहाँ हैं? कन्हैया कुमार राहुल गांधी के आसपास नहीं नजर आए।

मंगलवार सुबह सोशल मीडिया एक्स पर कन्हैया कुमार ट्रेंड करने लगा। जनता राहुल गांधी के मार्च में कन्हैया की अनुपस्थिति से जुड़े सवाल उठा रही थी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए जनसत्ता ने कन्हैया कुमार से सम्पर्क किया।

प्रदर्शन में क्यों नदारद रहे कन्हैया कुमार?

कन्हैया कुमार ने जनसत्ता द्वारा उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछने पर कहा, “मैं प्रदर्शन में नहीं जाता।” जब उसने पूछा गया कि क्या वह दिल्ली में हैं तो कन्हैया ने फिर दोहराया, “मैं दिल्ली में हूँ मगर अब प्रदर्शन में नहीं जाता।”

जनसत्ता से कन्हैया से पूछा कि आप तो जेएनयू के जमाने से प्रदर्शन में जाते रहे हैं तो अब क्या हुआ? इस पर कन्हैया ने हँसते हुए कहा, “अब दाढ़ी के बाल सफेद हो गये हैं।”

पार्टी क्यों है खफा?

कन्हैया कुमार कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रभारी हैं। कन्हैया कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हाल में कन्हैया तब चर्चा में आए जब एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में चार प्रमुख सीटों पर चुनाव हार गयी। इन चार सीटों में तीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र संगठन एवीबीपी की कब्जा किया था, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशू शौकीन ने जीत दर्ज किया था। दीपांशू डीयू चुनाव के दौरान ही एनएसयूआई से अलग हुए थे। चर्चा थी कि उन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया और इस पद पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष चतरथ के बेटे वीर चतरथ को टिकट दिया गया।

हालांकि कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत अन्य नेताओं ने दावा किया था कि दीपांशु को अध्यक्ष पद पर लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन वह उपाध्यक्ष पद पर लड़ने की बात पर अड़े थे। चर्चा थी कि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस नेता मनीष चतरथ के बेटे को देने के कारण दीपांशु को नहीं दिया गया। हालांकि दीपांशु ने एनएसयूआई के बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़कर 30,615 से अधिक वोट हासिल किया।

इसी को लेकर कांग्रेस में अंदरखाने चर्चा है कि डीयू छात्र संघ के चुनाव के बाद से कांग्रेस नेतृत्व कन्हैया कुमार से खासा नाराज है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणगोपाल ने कन्हैया कुमार को फटकार भी लगाई थी। तभी से कांग्रेस में कन्हैया कुमार हाशिए पर हैं।

कांग्रेस ने निकाला दिल्ली चलो मार्च

सोमवार को बीते दिन भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी की अगुवाई में बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक ‘दिल्ली चलो’ मार्च निकाला। इस मार्च में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े लीडर दिखे।

कांग्रेस और विपक्षी पार्टी वोटर लिस्ट से जुड़ी SIR में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता राजधानी में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

इससे पहले कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को भी चुनाव आयोग भवन तक मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आकाशवाणी केंद्र में घुस गए थे। जहां उन्होंने करीब 8 घंटे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता नजर आए लेकिन कन्हैया कुमार वहां भी नदारद रहे थे।

यह भी पढ़ें: विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कई FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विपक्ष के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के मामले में बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के अनुसार, ये एफआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने और सड़कों पर ग्रैफिटी (दीवारों या सड़कों पर लेखन) बनाने से जुड़ी हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें