केंद्र सरकार ने हाल ही में 15.2 एकड़ वाले जयपुर पोलो ग्राउंड का अधिग्रहण कर लिया था। जयपुर पोलो ग्राउंड दिल्ली के बेहद पॉश इलाके लुटियंस जोन में स्थित है। इन दिनों यहां पर ट्रैक्टर आ चुके हैं और मैदान की खुदाई शुरू कर दी गई है। तारबाड़ करने के लिए खंभे भी लगाए जा रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में इंडियन पोलो एसोसिएशन को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। इंडियन पोलो एसोसिएशन ही जयपुर पोलो ग्राउंड के प्रबंधन का काम करती है।

जयपुर पोलो ग्राउंड पर इस सीजन का आखिरी मैच जिंदल पैंथर्स और जयपुर अचीवर्स के बीच 29 मार्च को खेला गया था।

इस संबंध में 20 मई को केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिया गया था और 13 जून को शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की ओर से इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया था।

आने वाले दिनों में क्या होगा?

खुदाई और तारबाड़ का काम जारी रहने की वजह से जयपुर पोलो ग्राउंड में बरसों से काम कर रहे कर्मचारी अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। इस जमीन का मालिकाना हक बदलने के बाद इन कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा?

कुछ कर्मचारी कई दशकों से यहां पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया कि उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा या उनकी नौकरी चली जाएगी।

सामान उठाएं और जगह खाली कर दें

पांच साल से यहां काम कर रहे एक कर्मचारी ने कहा, “हमें यह नहीं बताया गया है कि हमारे साथ क्या होगा। हमें नहीं पता कि कल हमारे पास नौकरी होगी या नहीं। पिछले सप्ताह हुए टेकओवर के बाद से हमें न तो काम मिला है और न ही कोई जानकारी। हमें बस इतना ही कहा गया है कि हम अपना सामान उठाएं और जगह खाली कर दें।”

जयपुर पोलो ग्राउंड के रखरखाव के लिए पांच स्थाई और 10 कर्मचारी संविदा पर रखे गए हैं। यह सभी आर्मी पोलो एंड राइडिंग क्लब से जुड़े हैं। इनका काम घास काटना, खेतों में पानी देना, मैदान की देखभाल करना, मैदान को साफ रखना और मैदान को मैच और ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार करना था।

15,000 से 18000 रुपए थी इनकम

कर्मचारियों के मुताबिक, इनमें से कई लोगों को हर महीने 15,000 से 18000 रुपए मिलते थे। एक कर्मचारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यहां नौकरी करने की वजह से हमें किराए, बिजली या पानी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, खाने-पीने और रहने की व्यवस्था भी हो जाती थी, इससे हमें काफी मदद मिल जाती थी। उन्होंने कहा कि अब अगर हमें कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ी, तो हमें इस सबका खर्च खुद उठाना पड़ेगा।

कर्मचारी ने कहा, “हमारी महीने की इनकम सिर्फ 15,000-18,000 रुपये है, किराये और अन्य खर्चों के बाद क्या बचेगा? हमने यहां सालों तक काम किया है और अब इतने वक्त बाद भी हमें यह नहीं पता कि कल हमारे पास नौकरी रहेगी या नहीं… हर सुबह हम यहां इस उम्मीद से आते हैं कि कोई हमें बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी संभावना है कि एक-दो दिन में हम यहां नहीं रहेंगे।”

दिल्ली जिमखाना फाइल्स: पड़ताल में सामने आईं 5 बड़ी बातें

दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लुटियंस दिल्ली में 2,सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में बना यह जिमखाना 100 साल से भी अधिक पुराना है। सरकार के नोटिस के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



