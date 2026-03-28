असम में 9 अप्रैल को सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। बीजेपी असम में हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। गौरव गोगोई को हिमंता का कट्टर विरोधी कहा जाता है। गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में गौरव गोगोई ने कांग्रेस के चुनावी मुद्दों और पार्टी छोड़ने वाले बड़े नेताओं से लेकर पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की रणनीति और हिमंता के नेतृत्व वाली BJP सरकार के कामकाज तक, कई मुद्दों पर बात की।

सवाल: इस चुनाव में असम में बीजेपी की पकड़ को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के मुख्य मुद्दे क्या हैं?

जवाब: मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ लोगों में भारी असंतोष की लहर है, जिसकी मुख्य वजह हिमंता बिस्वा सरमा का नेतृत्व है। यह असंतोष सिर्फ़ वोटरों में ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर भी है। क्षेत्रीय पार्टियों और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन करके कांग्रेस जनता के सामने एक बहुत ही मज़बूत विकल्प पेश कर रही है।

ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे लोग नाखुश हैं। भ्रष्टाचार इनमें सबसे ऊपर है, लेकिन इसके अलावा विकास का असमान वितरण भी एक मुद्दा है, जहां ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ़ गुवाहाटी तक ही सीमित हैं। नशीले पदार्थों और शराब की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं – चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून-व्यवस्था हो, या फिर स्थानीय सर्किल ऑफ़िस से ज़मीन के पट्टे (पट्टा) नियमित करवाना हो- इन सभी बुनियादी कामों में शासन की गुणवत्ता काफ़ी गिर गई है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को बहुत उम्मीद है कि जब राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, तो हम इन कई समस्याओं को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे।

सवाल: इस चुनाव में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए BJP का मुख्य ज़ोर कल्याणकारी योजनाओं पर है। कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी?

जवाब: असम की जनता तक कल्याणकारी योजनाएं पहले भी पहुंचती रही हैं। लेकिन अब जब इन योजनाओं को लागू करने की बात आती है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के मामले में लोगों में भारी असंतोष है कि इन योजनाओं के ज़रिए महिलाओं पर बीजेपी में शामिल होने और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का दबाव डाला जा रहा है। अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो इन योजनाओं से उनके नाम काट दिए जाते हैं। टैक्स देने वालों के पैसे से चलने वाली इन योजनाओं का इस्तेमाल बीजेपी गरीब महिलाओं का शोषण करने और उन्हें उनकी मर्ज़ी के खिलाफ राजनीतिक कार्यकर्ता बनाने के लिए कर रही है। जब हम कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, तो वे बिना किसी शर्त के होंगी और किसी भी पार्टी की गतिविधियों से जुड़ी नहीं होंगी। इन योजनाओं के अलावा हम जिस चीज़ का वादा कर रहे हैं, वह है बुनियादी शासन-प्रशासन में ज़बरदस्त सुधार, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी और ज़मीन के रिकॉर्ड को नियमित करने के मामलों में।

सवाल: संसदीय राजनीति में अब तक सक्रिय रहने के बाद राज्य के चुनावों में यह आपकी पहली बड़ी भागीदारी है। एक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के अलावा आप एक पार्टी और उसके गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। इस नई भूमिका में ढलना आपके लिए कितना मुश्किल रहा है?

जवाब: यह एक टीम वर्क रहा है। मैंने राज्य की राजनीति के कई अनुभवी लोगों से सीखा है ऐसे कई लोगों से, जिन्होंने असम और दूसरे राज्यों में गठबंधन बनाए हैं। यह एक सामूहिक प्रयास रहा है। हमारी पार्टी के बाहर भी कई ऐसे लोग और समूह हैं, जिन्होंने अपने सुझावों और सलाह के साथ मुझसे संपर्क किया है। इसलिए असम के इस चुनाव में हम जो देख रहे हैं, वह असल में एक नेटवर्क है, समान सोच वाले समूहों, व्यक्तियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, रचनात्मक कलाकारों, मीडिया से जुड़े लोगों और राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन है और ये सभी एक ही लक्ष्य के साथ एकजुट हुए हैं और वो है एक नया और महान असम बनाना।

सवाल: आपकी लीडरशिप में कांग्रेस से कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इन नेताओं (भूपेन बोराह और प्रद्योत बोरदोलोई) में नाराजगी के संकेत भी दिखे थे। रास्ते में कई बार खतरे की घंटी बजने के बावजूद पार्टी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख पाई?

जवाब: कांग्रेस से इन नेताओं का जाना तो अभी हाल की बात है लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो 10 सितंबर से लेकर अब तक हर महीने, हम बीजेपी, AGP और दूसरी छोटी पार्टियों के लोगों को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। जनवरी तक हमने पूर्व विधायकों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल किया और अगर कोई सीधे कांग्रेस में नहीं आ रहा था, तो हम उन्हें अपने सहयोगी दलों का हिस्सा बना रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजन गोहेन असम जातीय परिषद (AJP) में चले गए। कुछ महीने पहले ही पूर्व विधायक (मानसिंह रोंगपी, सत्यव्रत कलिता और बिनंदा सैकिया) हमारे साथ जुड़े थे। हाल ही में पूर्व मंत्री नंदिता गोरलोसा, जिन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, वह भी कांग्रेस में शामिल हुईं। उनके साथ ही बराकघाटी के पूर्व विधायक अमर चंद जैन भी कांग्रेस में आए।

लेकिन मैंने जो देखा है, वह यह है कि इन दो लोगों (भूपेन बोराह और प्रद्योत बोरदोलोई) के बीजेपी में शामिल होने का नतीजा यह हुआ है कि बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ गई है और पार्टी बंट गई है। तब से लेकर अब तक कई लोगों ने बीजेपी छोड़ दी है, चाहे वह सीट हो जहां प्रद्योत बोरदोलोई चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर वह ज़िला हो जहां भूपेन बोरा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से इन दो लोगों को पार्टी में शामिल करने से बीजेपी के अंदर की फूट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अब वे बीजेपी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि असल में तो यह पार्टी अब कांग्रेस के ही पुराने नेताओं से भर गई है, जो हिमंत बिस्वा सरमा के झंडे तले एक साथ आ गए हैं। और यह चुनाव असल में ‘हिमंता के नेतृत्व वाली कांग्रेस’ बनाम एक ‘नई और फिर से खड़ी हुई कांग्रेस’ के बीच का मुकाबला है। वह कांग्रेस जो स्वर्गीय तरुण गोगोई के आदर्शों पर चलती है।

सवाल: लेकिन प्रद्योत बोरदोलोई तो कांग्रेस के चुनावी तैयारियों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। क्या उनका आखिरी मौके पर पार्टी बदलना, इन तैयारियों और पार्टी की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा?

जवाब: उन्होंने (बोरदोलोई ने) कांग्रेस घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर सरकार के खिलाफ कई बयान दिए थे और मुझे लगता है कि यह फैसला उन्हें ही करना है कि जब वे सरकार की आलोचना कर रहे थे और उसके खिलाफ आरोप-पत्र पेश कर रहे थे, तब वे कितने सच्चे थे। ऐसा लगता है कि अब उन्होंने अपने ही आरोपपत्र से पल्ला झाड़ लिया है। यह उनका निजी फैसला है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ऊपरी असम से चुनाव लड़ा करते थे। पिछले 7-8 सालों से उन्हें मध्य असम से लोकसभा का टिकट मिल रहा था और इस चुनाव में उनके बेटे को भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि पार्टी के भीतर उनका कद कम हो गया है, तो यह उनका निजी नजरिया है।

सवाल: कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन कई रुकावटों के बाद पिछले हफ़्ते ही पक्का हुआ है। यह आपके 2021 के चुनावी गठबंधन से काफ़ी अलग दिखता है। आपको क्या लगता है कि अब इसका नतीजा क्या होगा?

जवाब: यह एक बहुत ही दिलचस्प गठबंधन है। इसमें कांग्रेस और वाम मोर्चा शामिल हैं। इसमें कार्बी आंगलोंग के ‘छठी अनुसूची’ वाले इलाकों में सक्रिय एक पार्टी है। ‘ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन’ से निकली एक पार्टी है और किसानों के आंदोलन से उभरी एक पार्टी भी है। हम सभी एक-दूसरे के पूरक हैं और अपने गठबंधन में अलग-अलग तरह की ताकतें लाते हैं। हम पिछले 10 सालों से विपक्ष में हैं और लोगों ने देखा है कि हम हमेशा उनकी आवाज उठाते रहे हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते रहे हैं। मुझे ठीक से याद नहीं कि पिछली बार कांग्रेस ने कब इतना मजबूत गठबंधन बनाया था और साथ ही राज्य की कुल 126 सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी इंतज़ाम कर लिया था। इस गठबंधन को बनाने के लिए न सिर्फ़ राज्य के नेताओं ने, बल्कि राष्ट्रीय नेताओं ने भी पर्दे के पीछे रहकर काफ़ी मेहनत की है।

सवाल: 2021 में, ऊपरी असम में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया था। इस बार पार्टी इस स्थिति को पलटने के लिए क्या कोशिश कर रही है?

जवाब: यह गठबंधन उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछली बार हमने ‘रायजोर दल’ और ‘AJP’ के साथ गठबंधन नहीं किया था, जिसकी वजह से हम 16-17 सीटों पर बहुत ही कम अंतर से हार गए थे। मेरा मानना है कि अगर हमने उस समय इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया होता, तो हम सरकार बना लेते। इसलिए बीजेपी-विरोधी वोटों को बंटने से रोकना हमारी एक रणनीति है। इसका दूसरा पहलू यह है कि हम ऊपरी असम और आदिवासी इलाकों के उन लोगों की बात ध्यान से सुन रहे हैं जो मौजूदा सरकार से नाराज हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस सरकार के राज में, स्थानीय आदिवासियों को भरोसे में लिए बिना ही लगभग 40,000 बीघा (या 3,400 एकड़) ज़मीन बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स को बेच दी गई।

ऊपरी असम में गूंजने वाला एक और मुद्दा ‘जल जीवन मिशन’ में हो रहा भ्रष्टाचार है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन इन पाइपलाइनों के ज़रिए किसी को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ऊपरी असम की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इस सरकार में ज़्यादातर काम गुवाहाटी के बड़े-बड़े ठेकेदारों को दिए जाते हैं, जबकि छोटे और स्थानीय व्यवसायों को पूरी तरह से नजरअंदाज़ कर दिया जाता है।

सवाल: जोरहाट सीट पर आपका मुकाबला बीजेपी के एक स्थानीय दिग्गज नेता से है, लेकिन APCC प्रमुख होने के नाते आपको पूरे राज्य में प्रचार भी करना है। क्या इस वजह से आपका प्रचार अभियान बहुत ज़्यादा फैल गया है?

जवाब: जोरहाट में मेरे प्रचार अभियान में वॉलंटियर्स और पार्टी संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी सबसे पहली और सबसे जरूरी ज़िम्मेदारी असम में कांग्रेस को जीत दिलाना है। मैंने खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की मांग नहीं की थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी पार्टी के फ़ैसले का पालन करने के लिए तैयार रहता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि यह एक साहसी फ़ैसला है। जोरहाट से चुनाव लड़ने के इच्छुक और भी लोग थे, और अब मैं उनका आभारी हूं कि वे सब एक साथ आ गए हैं और इस सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

सवाल: आपको असल में कब पता चला कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं?

जवाब: बिल्कुल आखिरी समय पर। लेकिन पार्टी ने मुझे इतने सारे मौके दिए हैं, जिनके लिए मैं उनका आभारी हूं। बहुत ही कम समय में मैंने काफ़ी तरक्की की है। मैं पार्टी के फ़ैसले का पालन करके खुश हूं।

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असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। राज्य के चार जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। इन सीटों में सिर्फ एक सीट- पथरकंडी में बीजेपी को बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। पढ़ें पूरी खबर