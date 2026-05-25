भारत 114 राफेल फाइटर जेट लेने जा रहा है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (LOR) तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे फ्रांस को सौंप दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 114 विमानों में से 90 भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जबकि बाकी राफेल विमान फ्लाई-अवे कंडीशन में आएंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस की कंपनी डैसाल्ट एविएशन और भारत की एक कंपनी के बीच इसे लेकर करार हुआ है। भारत सरकार इस समय फ्रांस के जवाब का इंतजार कर रही है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को जब वहां से मंजूरी मिल जाएगी तब भारत अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

LoR क्या होता है?

समझने वाली बात यह है कि LOR एक सरकारी दस्तावेज होता है जो दो देशों की सरकारों के बीच इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत जारी किया जाता है। इस प्रकार की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में सबसे पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) अपनी मंजूरी देती है। इसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया जाता है।

जब दूसरा देश LOR को मंजूरी दे देता है ,तब वह अपनी उपलब्धता और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ी जानकारी साझा करता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) अपनी मंजूरी देती है और उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है।

विमान खरीदने की प्रक्रिया क्या?

राफेल के मामले में जारी किए गए LOR को भी DAC ने सबसे पहले मंजूरी दी थी। बताया जा रहा है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह अगले महीने की शुरुआत में फ्रांस जा सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जून दौरे से पहले औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश होगी।

जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में 36 राफेल विमान ऑपरेट कर रही है। वहीं भारतीय नौसेना को भी 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं।

भारत के सामने चुनौती क्या?

जानकारों का मानना है कि इस समय पूरी तरह सोर्स कोड तक पहुंच हासिल करना मुश्किल होगा, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि उसे राफेल विमान के इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) मिल जाएं। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे हथियारों को उसमें कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है।

भारत के लिए ये राफेल विमान इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि वर्तमान में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 है जबकि आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन की मानी जाती है।

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