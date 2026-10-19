गुजरात सरकार ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर का विवादित प्लॉट आवंटित करने का फैसला किया है। यह जमीन वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आती है। दो साल पहले यूसुफ पठान को इस जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस भी मिला था।

गुजरात सरकार ने यह फैसला यूसुफ पठान के पूर्व सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से अलग होने के दो महीने बाद लिया है।

वीएमसी पर बीजेपी काबिज है। वीएमसी ने जून 2024 में पठान को अतिक्रमण का नोटिस भेजा था। पठान को यह नोटिस पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद ही भेजा गया था।

बागी सांसदों में शामिल हैं यूसुफ पठान

जून 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के करीब एक महीने बाद टीएमसी के 20 सांसदों के गुट ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर लिया था। यूसुफ पठान भी इन बागी सांसदों में शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार, वीएमसी के ‘लैंड एस्टेट डिपार्टमेंट’ द्वारा तैयार किए गए इस जमीन आवंटन के प्रस्ताव को सोमवार को इस नगर निकाय की ‘स्टैंडिंग कमेटी’ के एजेंडे में शामिल कर लिया गया।

गुजरात हाई कोर्ट से वापस ली अपील

वीएमसी का यह प्रस्ताव गुजरात सरकार के उस आदेश पर आधारित है, जिसमें पठान को यह जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। 13 अगस्त को जारी हुआ यह सरकारी आदेश 29 अगस्त को वीएमसी के पास पहुंचा। इसके दो दिन बाद, 31 अगस्त को पठान ने गुजरात हाई कोर्ट से अपनी वह अपील वापस ले ली, जिसमें उन्होंने जमीन आवंटन के अपने पुराने दावे को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

क्या कहा गया है सरकारी आदेश में?

सरकारी आदेश के अनुसार, इस जमीन में से 500 वर्ग मीटर का हिस्सा पठान को आवासीय उपयोग के लिए ‘उपहार’ के तौर पर दिया जाएगा। बाकी बचे 478 वर्ग मीटर हिस्से को रियायती दर पर दिया जाएगा। यह 17 मार्च, 2026 को ‘वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की मूल्यांकन समिति द्वारा तय की गई कीमत का 55% होगा।

आदेश में कहा गया है कि इस व्यवस्था को भविष्य में अन्य मामलों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा। साथ ही, राज्य का राजस्व विभाग वीएमसी को उतनी ही कीमत की जमीन देगा, जितनी कीमत की जमीन इस नगर निकाय ने पठान को दी है।

वडोदरा के तंडलजा इलाके में है प्लॉट

यह प्लॉट वडोदरा के तंडलजा इलाके में टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर 22 के फाइनल प्लॉट नंबर 90 में स्थित है और पठान परिवार के मशहूर सफेद बंगले के ठीक बगल में है। इसी बंगले में यूसुफ पठान अपने छोटे भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान, परिवार के अन्य सदस्यों और माता-पिता के साथ रहते हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने यूसुफ पठान से संपर्क किया लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे।

वडोदरा के नगर आयुक्त ने क्या कहा?

वडोदरा के नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नगर निगम को राज्य सरकार से जमीन आवंटित करने की मंजूरी मिल गई है लेकिन अभी इसे लेकर कुछ शर्तें तय होनी बाकी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह आवंटन पिछली तारीख से लागू होगा, तो महेश बाबू ने कहा, “हमें सरकार की मंजूरी की शर्तों को देखना होगा। विवरण जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। यह प्रस्ताव नगर निकाय की सामान्य मंजूरी प्रक्रिया (स्थायी समिति और जनरल बोर्ड की सहमति) से होकर गुजरेगा।”

20.5 करोड़ रुपये आंकी गई थी कीमत

इस साल जुलाई में वीएमसी की स्थायी समिति ने इस प्लॉट की सार्वजनिक नीलामी की तैयारी शुरू कर दी थी। समिति ने 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके आधार पर पूरे प्लॉट की अनुमानित कीमत करीब 20.5 करोड़ रुपये आंकी गई थी। हालांकि, वीएमसी के जनरल बोर्ड ने इस जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए।

दरअसल, 2014 से ही इस जमीन पर बाड़ लगाई गई थी और यह कथित तौर पर यूसुफ पठान के कब्जे में थी। बोर्ड का कहना था कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक इस प्लॉट का निपटारा नहीं किया जा सकता। इसलिए, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। अब आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भूमि संपदा विभाग ने स्थायी समिति के माध्यम से जनरल बोर्ड से मंजूरी मांगी है।

क्या है यह पूरा विवाद?

जमीन का विवाद साल 2012 में शुरू हुआ था। तब यूसुफ पठान ने वीएमसी से संपर्क करके सार्वजनिक नीलामी के बिना, 99 साल की लीज पर नगर निगम के इस खाली प्लॉट की मांग की थी। अपने आवेदन में, उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके घर के पास वाली जमीन मिल जाए तो उन्हें इससे सुविधा होगी।

उस समय वीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बोर्ड ने पठान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस जमीन की कीमत 57,270 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगाई गई थी, यानी पूरे प्लॉट की कीमत लगभग 5.6 करोड़ रुपये थी। पठान यह रकम चुकाने के लिए तैयार थे।

पठान पर लगाया कब्जा करने का आरोप

सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए पठान को सीधे जमीन आवंटित करने के इस प्रस्ताव के लिए गुजरात सरकार की मंजूरी जरूरी थी। जून 2014 में, राज्य के शहरी विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद, वीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद पठान ने उस प्लॉट पर बाड़ लगा दी और उस पर कब्जा कर लिया।

वीएमसी ने अतिक्रमण हटाने को कहा

पठान बहरामपुर से पांच बार के सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर लोकसभा में पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के कुछ ही दिन बाद वीएमसी ने पठान को एक नोटिस जारी कर कथित अतिक्रमण हटाने को कहा। पठान ने वीएमसी के इस नोटिस को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी।

राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया

अगस्त 2025 में हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें जमीन आवंटन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक कब्जा बनाए रखने से कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को विशेष छूट देने से गलत संदेश जा सकता है।

पठान ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। ​​इस साल जून में सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया कि आवंटन की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना या भुगतान किए बिना सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कैसे जारी रह सकता है। सुनीता अग्रवाल मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट की जज हैं।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि अगर अनाधिकृत कब्जा साबित हो जाता है तो नुकसान (हर्जाने) का आकलन करते समय इसे अलग से देखा जाएगा। अदालत ने कहा था कि अगर पठान को बाद में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए राज्य की नीति के तहत कोई राहत मिल जाती है, तब भी यह बात लागू होगी।

पठान के वकील ने इस नीति के तहत अपना दावा आगे बढ़ाने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया था। अदालत ने साथ ही चेतावनी दी थी कि कब्जा बनाए रखने से पठान की वित्तीय देनदारी बढ़ सकती है।

अदालत ने खारिज किया मामला

31 अगस्त को, अदालत की जानकारी में यह बात आई कि पठान ने अपने वकील को अपील वापस लेने को कहा है। वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले को केवल कोर्ट के बाहर ही सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील वापस लिए जाने के कारण इस मामले को खारिज किया जाता है।

इस साल जुलाई में वीएमसी आयुक्त अरुण महेश बाबू ने जमीन के मूल्यांकन प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया था। इसके बाद ‘विश्वामित्री बचाओ समिति’ नामक नागरिकों के एक समूह ने सार्वजनिक प्लॉटों से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की। समिति का तर्क था कि नीलामी से पहले, वीएमसी को पठान द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाना चाहिए और जमीन का कब्जा ले लेना चाहिए।

समिति का अनुमान है कि 14 साल तक किए गए इस कब्जे के लिए, वीएमसी की दर (खुले टाउन-प्लानिंग भूखंडों के अस्थायी उपयोग के लिए 7.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन) के हिसाब से लगभग 7.5 करोड़ रुपये का शुल्क बनता है। हालांकि, यह आंकड़ा समिति का अपना आकलन है, न कि नगर निगम द्वारा तय की गई कोई आधिकारिक मांग।

वीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कथित अतिक्रमण और कब्जे की अवधि के शुल्क से जुड़े मामलों पर अलग से कार्रवाई करनी होगी क्योंकि नगर निकाय को इस संबंध में अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। अधिकारी ने यह भी बताया कि अब पठान के साथ उस भुगतान को लेकर बातचीत की जाएगी, जो उन्हें रियायती दरों के तहत करना होगा।

पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बदले हालात

इस बीच, 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। 14 जून को, यूसुफ पठान सहित टीएमसी के 20 सांसदों ने घोषणा की कि वे अब एनसीपीआई के साथ हैं।

पठान समेत टीएमसी के इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सदन में अलग बैठने की अनुमति मांगी। इस अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अभी भी लंबित है।

सितंबर 2023 में ऐसी खबरें आई थीं कि पठान को एनसीपीआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीएमसी से अलग हुए सांसदों के इस पार्टी में आने से पहले एनसीपीआई का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। एनसीपीआई का मुख्य कार्यालय हावड़ा के संकराइल में हटगाछा की एक इमारत में है। यह जगह मध्य कोलकाता से लगभग 100 किमी. दूर है। इसके अध्यक्ष ज्योतिप्रकाश चटर्जी हैं, जिनके बारे में लोगों को काफी कम जानकारी है।

यूसुफ पठान ने मार्च 2012 में भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल और टी20 मैच खेला था। उन्होंने 2011 से 2017 तक आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेला और 2012 तथा 2014 में केकेआर की जीत में अहम भूमिका निभाई।

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पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान के ससुराल वालों को मंगलवार को मुंबई में एक परिवार के तीन सदस्यों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।