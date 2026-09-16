एक मशहूर गीत है ‘कसमे वादे प्यार वफ़ा सब, बातें हैं बातों का क्या?’ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का निर्माण इसी गीत को चरितार्थ कर रहा है। यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। सत्य निकेतन में 7 सितंबर को इमारत गिरने से 5 छात्र समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने DU में हॉस्टल्स की कमी की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से छात्रों को बहुत खतरनाक पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन में रहना पड़ता है जिससे उनकी जान और सुरक्षा को खतरा होता है।

मई 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का चार्ज संभालने के सात महीने बाद प्रोफ़ेसर योगेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दो साल के अंदर नॉर्थ कैंपस के पास यूनिवर्सिटी के ढाका कॉम्प्लेक्स में पोस्टग्रेजुएट क्लास में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक-एक 1,000-बेड वाले दो हॉस्टल बनेंगे। चार साल से ज़्यादा समय बाद इन दो प्रोजेक्ट्स में से एक के लिए साइट पर लगभग सिर्फ खुदाई ही हुई है। एक प्रोजेक्ट अधिकारी ने बताया कि साइट पर काम इस साल अप्रैल में ही शुरू हुआ था।

नए VC के कार्यकाल में बहुत कम काम

DU सालों से छात्रों की हॉस्टल की कमी को दूर करने का वादा कर रहा है। लेकिन प्रोफ़ेसर योगेश सिंह के कार्यकाल में बहुत कम काम हुआ है, जो अक्टूबर 2021 में VC बने थे। अगले महीने उनका दूसरा पांच साल का कार्यकाल शुरू हो रहा है।

योगेश सिंह ने अपनी 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरुष और महिला छात्रों के लिए जिन दो हॉस्टल का वादा किया था, वे या तो रुके हुए हैं या धीरे-धीरे चल रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान घोषित छात्रों के लिए कम से कम चार और हाउसिंग प्रोजेक्ट भी रुके हुए हैं। DU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) और बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग्स के रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और प्लानिंग अप्रूवल से ऐसी जानकारी सामने आई है।

हॉस्टल पर न के बराबर चर्चा

योगेश सिंह के कार्यकाल में हुई 24 EC मीटिंग्स में से सिर्फ एक के रिकॉर्ड में छात्र हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर चर्चा दर्ज है। मिथुराज धुसिया, जो फरवरी 2025 से EC में हैं, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सत्य निकेतन घटना से पहले एजेंडा के हिस्से के तौर पर हॉस्टल सुविधाओं पर कोई सीरियस चर्चा नहीं हुई थी। मुख्य एजेंडा आइटम ज़्यादातर AC (एकेडमिक काउंसिल) के फैसले, डिसिप्लिनरी मामले, ICC (इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी) के मुद्दे, एड हॉक टीचर्स, फीस के मामले और नए कॉलेज खोलने से जुड़े रहे हैं।”

योगेश सिंह ने सोमवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कई रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से क्लियरेंस की जरूरत की वजह से देरी हुई है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स फंड या अप्रूवल के इंतज़ार में अटके हुए हैं। दूसरे अभी शुरू होने बाकी हैं। तीन प्रोजेक्ट्स ढाका कॉम्प्लेक्स में हैं, जिनकी कुल प्रस्तावित कैपेसिटी 3,000 से ज़्यादा बेड की है। तीन और प्रोजेक्ट्स साउथ कैंपस में हैं। हर प्रोजेक्ट की यही स्थिति है।

DU का ढाका कॉम्प्लेक्स

प्रोजेक्ट: हॉस्टल कम रेजिडेंशियल ब्लॉक

हॉस्टल कम रेजिडेंशियल ब्लॉक जगह: ढाका कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर के पास

ढाका कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर के पास कैपेसिटी: 1,456 सीटें

1,456 सीटें अनुमानित लागत: 318 करोड़ रुपये

318 करोड़ रुपये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी: NBCC (इंडिया) लिमिटेड

NBCC (इंडिया) लिमिटेड टेंडर/काम दिया गया: सितंबर 2023

सितंबर 2023 पूरा होने का समय: मार्च 2025

वर्तमान स्थिति: कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2026 में शुरू हुआ। बेसमेंट का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि सबसे अच्छी स्थिति में 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

यह प्रोजेक्ट DU के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसे मुख्य रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय फंड कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट में 31 महीने की देरी हो गई थी। जो काम सितंबर 2023 में दिया गया था और मार्च 2025 तक पूरा होने का टारगेट था, उसका भूमि पूजन सितंबर 2025 में हुआ। यानी पूरा होने की डेडलाइन खत्म होने के छह महीने बाद भूमिपूजन हुआ। अप्रैल 2026 में लगातार जमीन पर काम शुरू हुआ।

अधिकारियों ने ज्यादातर देरी की वजह दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली जैसी एजेंसियों से मंज़ूरी की जरूरत को बताया। यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान लेआउट में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत थी।

13 सितंबर को जब द इंडियन एक्सप्रेस ने ढाका कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा किया, तो मजदूर फ़ाउंडेशन पिट के अंदर स्टील का फ्रेमवर्क असेंबल कर रहे थे। फाउंडेशन स्लैब कास्ट हो चुका था और रिटेनिंग वॉल के कुछ हिस्से बन चुके थे। साइट पर एक सुपरवाइजर ने कहा, “एक बार (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट) NBCC को मंज़ूरी मिल गई, तो हमने इस साल अप्रैल में काम शुरू कर दिया।” अधिकारी के अनुसार अगर काम बिना रुके चलता रहा, तो यह फ़ैसिलिटी अगले 20 से 24 महीनों में डिलीवर हो सकती है।

हालांकि अधिकारी ने कहा कि बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन पर रोक पर निर्भर करता है, जो नवंबर में एयर-पॉल्यूशन सीजन शुरू होने के बाद लगने की उम्मीद है। NBCC के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 2028 तक का समय लगेगा।”

प्रोजेक्ट: गर्ल्स हॉस्टल / स्टूडियो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स

जगह: ढाका कॉम्प्लेक्स

ढाका कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी: 1,050 सीटें

1,050 सीटें अनुमानित लागत: 233.35 करोड़ रुपये

233.35 करोड़ रुपये वर्तमान स्थिति: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 700 महिला छात्रों के लिए रहने की जगह बनाने के ओरिजिनल प्रपोजल को DU की फाइनेंस कमिटी ने अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी थी।

हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) शिक्षा मंत्रालय और केनरा बैंक का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैपिटल एसेट्स के लिए मार्केट-बेस्ड फाइनेंसिंग को चैनल करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए 161 करोड़ रुपये के लोन को मंज़ूरी दी।यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह लागत का 72.35 करोड़ रुपये उठाएगी। इसमें से 64.68 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ़ 1.7 करोड़ रुपये का इस्तेमाल हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि काम करने वाली एजेंसी CPWD, आने वाले हफ़्तों में कॉम्प्लेक्स के लिए अलग-अलग कंस्ट्रक्शन टेंडर जारी करना शुरू कर देगी।

प्रोजेक्ट: निर्भया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन

लोकेशन: ढाका कॉम्प्लेक्स

ढाका कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी: 1,000 महिला छात्र, जिन्हें 500 बेड वाले दो ब्लॉक में रखा जाएगा

1,000 महिला छात्र, जिन्हें 500 बेड वाले दो ब्लॉक में रखा जाएगा अनुमानित लागत: 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा

200 करोड़ रुपये से ज़्यादा प्रोजेक्ट की घोषणा: मार्च 2024

मार्च 2024 वर्तमान स्थिति: अकेली फंडिंग एजेंसी महिला और बाल विकास मंत्रालय से फंड मिलने का इंतज़ार है।

रिकॉर्ड के अनुसार मार्च 2024 में उस समय की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 272 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे। हालांकि रिकॉर्ड बताते हैं कि बाद की EC मीटिंग में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर चर्चा नहीं हुई। तीन एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 500 बेड के दो ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी, CCTV सर्विलांस और जेंडर-सेंसिटिव सुविधाएं होंगी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “यूनिवर्सिटी महिला और बाल विकास मंत्रालय से फंड मिलने का इंतज़ार कर रही है।”

साउथ कैंपस में क्या है स्थिति?

साउथ कैंपस में नई हॉस्टल बिल्डिंग के लिए 17.96 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के निर्माण के प्रस्ताव को जुलाई 2025 में मंज़ूरी दी गई थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि अप्रैल 2026 में अनुमानित लागत को बढ़ाकर 22.81 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को DU के यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड से फंड किया जाना है, लेकिन अभी तक कोई पैसा जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए बेनिटो जुआरेज मार्ग पर गीतांजलि हॉस्टल फ़ॉर पोस्ट ग्रेजुएट विमेन के पास एक जमीन का टुकड़ा चुना गया है और डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है।

जुलाई 2025 में गीतांजलि हॉस्टल के लिए 11.23 करोड़ रुपये के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) को बिल्डिंग प्लान तैयार करने के लिए कहा गया था। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के लेआउट को फ़ाइनल करने का काम चल रहा है। नई हॉस्टल बिल्डिंग और गीतांजलि हॉस्टल एक्सपेंशन को मिलाकर 150 सीटें और बढ़ने की उम्मीद है। गीतांजलि साउथ कैंपस में यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जा रहे तीन हॉस्टल में से एक है। बाकी दो सरमाटी पोस्ट ग्रेजुएट मेन्स हॉस्टल और अरावली पोस्ट ग्रेजुएट मेन्स हॉस्टल हैं।

अगस्त 2025 में बिल्डिंग कमेटी ने दो मेन्स हॉस्टल के वर्टिकल एक्सटेंशन के लिए एक कॉन्सेप्चुअल प्रपोजल को मंजूरी दी और CPWD को एक प्लान तैयार करने के लिए कहा, यह पक्का करते हुए कि कोई पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि CPWD ने बताया कि अरावली हॉस्टल की ऊंचाई बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हाउसिंग बढ़ाने के लंबे समय के उपायों के तहत सरमाटी हॉस्टल को बढ़ाया जाएगा।

जुलाई 2025 मे बिल्डिंग कमेटी ने साउथ कैंपस में एक एग्जीक्यूटिव हॉस्टल/गेस्ट हाउस के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि कमेटी ने शुरुआती अनुमानित लागत के तौर पर 12.41 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे, जिसे अप्रैल 2026 में बढ़ाकर 20.05 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

इस प्रोजेक्ट को भी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड से फंड किया जाना है, लेकिन अभी तक कोई फंड जारी नहीं किया गया है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा, “एग्जीक्यूटिव हॉस्टल को साउथ कैंपस में फैकल्टी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ (FMS) के लिए एक स्टेट-ऑफ़-आर्ट सुविधा के तौर पर प्लान किया गया है।”

क्षमता में कमी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार DU में पोस्ट-ग्रेजुएट हॉस्टल की 3,422 सीटें हैं, जबकि इसके कॉलेजों में 3,788 सीटें और हैं। प्रशासन ने बताया कि यूनिवर्सिटी-लेवल पर 1,622 और कॉलेज-लेवल पर 3,922 और सीटें बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कुल क्षमता 12,754 हो जाएगी। अभी यूनिवर्सिटी में 2.6 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के बाहर से आया है और हॉस्टल में रहने की जगह चाहता है।

ढाका कॉम्प्लेक्स में क्यों हुई देरी?

ढाका कॉम्प्लेक्स में देरी और यूनिवर्सिटी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर VC योगेश सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए रहने की जगह बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।उन्होंने सोमवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “निर्माण में समय लगता है क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे मंज़ूरी लेनी पड़ती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और हम अगले एकेडमिक ईयर तक छात्रों को रहने के लिए और जगह उपलब्ध करा पाएंगे।”

मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी। उन्होंने कहा, “बड़ी संख्या में युवा हायर एजुकेशन के लिए अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आते हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के बाद, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सुरक्षित और किफायती रहने की जगह का इंतजाम करना होता है।”

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद DU ने एक आधिकारिक बयान में कहा था, “आने वाले समय में कई नए हॉस्टल प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है। यूनिवर्सिटी पिछले कुछ सालों से हॉस्टल सुविधाओं पर गंभीरता से काम कर रही है। नतीजतन, DU में हॉस्टल सीटों की कुल संख्या 4-5 सालों में दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी।”

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