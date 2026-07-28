धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले सरकार की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सामने उनके विभाग (पोर्टफोलियो) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, सीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों- जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से कई घंटे तक बातचीत की थी।

सरकार के एक सूत्र ने बताया कि दोनों नेताओं ने सीजेपी के प्रतिनिधियों को पोर्टफोलियो में बदलाव का सुझाव दिया था लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए थे कि केंद्रीय कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।

सीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी किसी और नेता को दी जा सकती है लेकिन सीजेपी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी।

दो मांगों पर बन चुकी थी सहमति

केंद्र सरकार ने सीजेपी की दो मांगें पहले ही मान ली थीं। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग को मान लिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि सीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदलने की बात पर राजी हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

धीरे-धीरे यह प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया और इस वजह से केंद्र सरकार पर काफी दबाव बन गया। इसके बाद केंद्र को सीजेपी और बाकी प्रदर्शनकारियों की बात माननी पड़ी।

25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन 36 दिन तक चला।

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शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद जब भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो पार्टी के सांसदों और एनडीए सहयोगियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।