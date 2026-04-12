चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले साल 27 अक्टूबर को 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा की थी। 30 सितंबर को बिहार में SIR खत्म हुआ और उसके बाद ये घोषणा हुई थी। कुछ ही दिनों में अंदरूनी तौर पर रेड फ्लैग उठाया गया। द संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 25 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) एस चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को लिखा कि तय की गई टाइमलाइन बहुत कम है और इस काम को पूरा करने के लिए काफी समय मांगा।

महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिखा था पत्र

महाराष्ट्र उन 12 राज्यों में से नहीं था जहां SIR की घोषणा की गई थी। लेकिन सूत्रों ने कहा कि CEO का पत्र पोल पैनल और राज्यों के बीच बातचीत के दौरान मिले फीडबैक का हिस्सा था। वोटर बेस के हिसाब से महाराष्ट्र देश के टॉप तीन राज्यों में से एक है, जहां 2024 के लोकसभा चुनावों में 9 करोड़ से ज़्यादा वोटर थे, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे ज़्यादा है।

असल में CEO का लेटर दूरदर्शी सोच वाला था, यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रोसेस में कैसे दिक्कत आई, जहां लगभग 89 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक विवाद हुआ जिसने राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों पर साया डाल दिया।

4 नवंबर को 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR का दूसरा फेज

SIR का दूसरा फेज 4 नवंबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ, जिसमें चुनाव वाले पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में पांच महीनों में कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में 27.1 लाख वोटर्स (जिनके नाम ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के सामने फैसले के बाद हटा दिए गए हैं) के पास फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए काफी समय नहीं है और अब उनके वोट देने का मौका खोने का खतरा है।

महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ ने किया खुलासा

महाराष्ट्र CEO के ऑफिस ने पोल पैनल को पहले से चेतावनी दी थी। यह बात हाल ही में कांग्रेस के एक डेलीगेशन को बताई गई थी, जब वह CEO से मिला था। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने द संडे एक्सप्रेस को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, “हमारी एक मांग यह थी कि महाराष्ट्र के 2001-02 के SIR प्रोसेस पर भी विचार किया जाए, जो 13 महीने तक चला था। अधिकारियों ने हमें बताया कि इस प्रोसेस में जल्दबाज़ी न करने की रिक्वेस्ट करते हुए ECI को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।”

पता चला है कि पत्र में साफ़ तौर पर यह मांग की गई थी कि जहां जरूरी न हो या चुनाव पास न हो, वहां SIR प्रक्रिया के लिए काफ़ी समय दिया जाए। पत्र में महाराष्ट्र में किए गए SIR 2002 का ज़िक्र किया गया था, जो नवंबर 2001 से दिसंबर 2002 तक चला था और 13 महीने तक चला था। सूत्रों ने द संडे एक्सप्रेस को बताया कि महाराष्ट्र में 2002 का काम अपने तय शेड्यूल के अंदर पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उस समय भी ऑब्जेक्शन सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए काफ़ी समय नहीं दिया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, “मकसद वोटरों के नाम हटाना नहीं है, बल्कि लिस्ट को बदलना है। इसके लिए जरूरी समय दिया जाना चाहिए।” महाराष्ट्र के पत्र में एक अतिरिक्त गतिविधि की भी चर्चा की गई जो SIR 2002 में मौजूद नहीं थी। मौजूदा डेटा से पिछले SIR डेटा के हिसाब से मतदाताओं की मैपिंग, इसे समय लेने वाला काम बताया गया जिसका ECI की गाइडलाइंस में कोई हिसाब नहीं था।

SIR 2002 कब तक चला था?

SIR 2002 में 83 दिनों का शुरुआती काम शामिल था, जिसमें ऑफिसर पोस्टिंग का रिव्यू, एन्यूमेरेटर और सुपरवाइज़र की नियुक्ति और ट्रेनिंग, फॉर्म की प्रिंटिंग और हाउस नंबरिंग शामिल थे। इसके बाद 5 नवंबर 2001 को घर-घर जाकर गिनती का फेज़ शुरू हुआ। ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल 16 जनवरी, 2002 को पब्लिश किया गया था। 25 मार्च 2002 को फ़ाइनल पब्लिकेशन की तय तारीख के बावजूद यह काम 3 दिसंबर, 2002 तक चला, जिसके बाद दावों और आपत्तियों की सुनवाई और निपटारे के लिए ज़रूरी समय देने के लिए इसे रीशेड्यूल किया गया।

ECI ने शुक्रवार को इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। चोकलिंगम ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि ECI अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सहित ज़्यादातर राज्यों ने (जहां SIR की घोषणा अभी बाकी है) पिछले इंटेंसिव रिवीजन रोल के साथ मौजूदा इलेक्टर्स की मैपिंग शुरू कर दी है।

हालांकि महाराष्ट्र में यह रफ़्तार धीमी रही है। एक अधिकारी ने द संडे एक्सप्रेस को बताया, “अभी तक कई जिलों में औसतन 30-35% काम पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में यह प्रोसेस और तेज़ होगा और मैपिंग हो जाने के बाद, हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे।” महाराष्ट्र की चिंता के बारे में पूछे जाने पर ECI के एक और अधिकारी ने कहा कि SIR का अगला राउंड 4 मई को चल रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद ही शुरू होने की संभावना है। इससे राज्यों को मैपिंग पूरी करने के लिए काफी समय मिल जाएगा।

12 राज्यों में कटे 5.37 करोड़ वोटरों के नाम

अधिकारी ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलने वाला जनगणना का चल रहा हाउस-लिस्टिंग फेज़ SIR को और आगे बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम लोकल स्कूल टीचरों, आंगनवाड़ी वर्करों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक ही पूल पर निर्भर करते हैं। जिन 12 राज्यों/UTs में 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा की गई थी, वे राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गुजरात, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश थे। गिनती 4 नवंबर से शुरू हुई थी। यह प्रोसेस 10 अप्रैल को UP फाइनल रोल के पब्लिकेशन के साथ खत्म हुआ। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 5.37 करोड़ वोटरों के नाम (या 10.55%) काटे गए।

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