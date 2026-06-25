जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस को मिली NIA की चार्जशीट से पता चला है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश 15 अप्रैल 2025 को ही शुरू कर दी गई थी। यह जानकारी मारे गए आतंकियों के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल सबूतों के आधार पर सामने आई है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय घोड़ा चालक की मौत हो गई थी।

NIA की जांच के अनुसार, 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव में मारे गए एक आतंकी के मोबाइल फोन से अहम सबूत मिले थे। फोन में गूगल मैप के दो स्क्रीनशॉट मिले जिन पर 15 और 16 अप्रैल की टाइम-स्टैंप दर्ज थी। सबसे अहम बात यह थी कि इन स्क्रीनशॉट में दिखाई गई लोकेशन बैसरन घाटी के आसपास की थी।

आतंकियों के फोन से क्या मिला?

आतंकी के मोबाइल फोन में एक खास GPS आधारित ऐप भी मिला। इसी ऐप में बैसरन घाटी से जुड़ी अहम जानकारी मौजूद थी। जांच में पता चला कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट लगातार इसी ऐप के जरिए निर्देश भेज रहा था। NIA ने कहा है, “इन टाइम-स्टैंप से यह स्पष्ट होता है कि हमले की साजिश कम से कम 15 अप्रैल से सक्रिय थी।”

समझने वाली बात यह है कि जिस GPS आधारित ऐप का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे, उसका उपयोग आमतौर पर ट्रैकिंग, नेविगेशन और पहाड़ों में ट्रेकिंग के लिए किया जाता है। लेकिन आतंकियों ने इसका इस्तेमाल लोकेशन साझा करने और एक-दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया।

स्थानीय निवासी की मदद

जांच में यह भी पता चला है कि पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले, यानी 21 अप्रैल 2025 को तीनों आतंकी स्थानीय निवासी परवेज अहमद की एक ढोक में ठहरे थे। ढोक का मतलब पहाड़ी इलाकों में चरवाहों की मिट्टी की झोपड़ी होता है। जांच एजेंसी ने परवेज अहमद और उसके चाचा बशीर अहमद को आतंकियों को खाना और ठहरने की जगह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

NIA ने आतंकियों के मोबाइल फोन से मिले डेटा का विश्लेषण किया। इसमें आतंकियों की कई तस्वीरें, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अली साजिद उर्फ अली भाई के साथ हुई चैट के स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ने के निर्देश, रास्तों की जानकारी और बैसरन पार्क की GPS लोकेशन मिली है। अली साजिद उर्फ अली भाई पाकिस्तान का नागरिक है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का कमांडर बताया जाता है।

पाकिस्तान में बैठा साजिश मास्टरमाइंड

NIA की जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठा साजिद जट्ट ही बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। एक बयान में NIA ने कहा था, “साजिद ने पाकिस्तान में रहते हुए गुप्त और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क के जरिए पूरे ऑपरेशन की योजना तैयार की। वह लगातार आतंकियों को निर्देश दे रहा था। उसी ने GPS लोकेशन भेजी, ड्रोन के जरिए सामान गिराने की व्यवस्था कराई और आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के आदेश भी दिए।”

बड़ी बात यह है कि एक सुरक्षित गवाह ने भी मारे गए आतंकियों को लेकर अहम जानकारी दी है। इसी गवाह ने आतंकी फैसल जाट की पहचान की थी। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसकी फैसल जाट से मुलाकात सितंबर 2024 में हुई थी। उस समय उसके साथ तीन अन्य आतंकी भी मौजूद थे। गवाह के मुताबिक, चारों पंजाबी और उर्दू भाषा में बात कर रहे थे।

गवाह ने जांच एजेंसी को बताया, “वे लोग साजिद जट्ट और उसके भेजे गए गोगल दारा जंगल के एक स्थान की चर्चा कर रहे थे। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ड्रोन के जरिए सामान कैसे गिराया जाएगा।”

NIA चार्जशीट में क्या?

जांच में यह बात भी अब स्पष्ट हो चुकी है कि बरामद दोनों मोबाइल फोन पाकिस्तान में ही खरीदे गए थे। NIA ने यह भी बताया है कि आतंकियों ने अपने मोबाइल फोन में खास ऐप डाउनलोड कर रखे थे। इन्हीं ऐप्स के जरिए वे ओवरग्राउंड वर्कर्स के संपर्क में रहते थे।

इस आतंकी हमले के बाद NIA ने अपनी जांच के दौरान 1,100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। वहीं, दिसंबर 2025 में इस मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

नवीन इकबाल की रिपोर्ट

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