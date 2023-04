परीक्षा का अभ्यास, एनटीए के साथ

यह ऐप विभिन्न विषयों और परीक्षाओं के लिए ‘माक टेस्ट’ आयोजित करता है जिसे उम्मीदवार अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिकतर उम्मीदवारों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे परीक्षाओं का अभ्यास कहां करें? उन्हें इसके लिए किसी बेहतर विकल्प की तलाश रहती है। नीट, जेईई-मुख्य, सीयूईटी, नेट आदि परीक्षाओं का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) उम्मीदवारों की इस समस्या का समाधान लेकर आई है। एनटीए के ‘अभ्यास’ मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए कोई भी उम्मीदवार परीक्षा का अभ्यास कर सकता है। यह ऐप विभिन्न विषयों और परीक्षाओं के लिए ‘माक टेस्ट’ आयोजित करता है जिसे उम्मीदवार अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप एंड्रायड और आइओएस मंच के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को नाम, ईमेल आइडी, मोबाइल नंबर आदि जैसे विवरण प्रदान करके ‘साइन अप’ करना होगा। ऐप में ‘लाग इन’ करने के बाद उम्मीदवार परीक्षा और विषय का चयन कर सकते हैं और ‘माक टेस्ट’ में भाग ले सकते हैं। विशेष बात है कि परीक्षा का वास्तविक माहौल तैयार करने के को देखते हुए जब तक फोन का ‘फ्लाइट मोड’ शुरू नहीं होगा तब तक ऐप परीक्षण शुरू नहीं करेगा। एक बार ‘माक टेस्ट’ समाप्त होने के बाद फोन को फिर से इंटरनेट से जोड़ें और अपने परीक्षण को जमा करें। ऐप तैयारी में मदद करने के अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) का भी अभ्यास कराता है क्योंकि ‘माक टेस्ट’ का डिजाइन एनटीए की ओर से आयोजित आनलाइन परीक्षाओं के समान है। यह मोबाइल ऐप कृत्रिम बौद्धिमत्ता के आधार पर काम करता है। ऐप परीक्षा के निर्देश, परीक्षा देने व विश्लेषण की सुविधा कई भाषाओं में देता है। एनटीए के मुताबिक इस ऐप को ‘टैबलेट’ पर भी चलाया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप को विशेष तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) के साथ मिलकर तैयार कराया है। प्रस्तुति : सुशील राघव https://www.jansatta.com/blank.html

