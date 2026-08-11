नीट पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान झारखंड पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथ लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) को सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना आता है।

‘इन्हें बस घड़ियाली आंसू बहाना है’

अपनी पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “कांग्रेस पार्टी झारखंड छात्रों के हितों को लेकर लगातार झूठ फैला रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं हैं, आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है। इन्हें तो बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है।”

‘कांग्रेस की मंशा देशहित नहीं’

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा है कि गृहमंत्री अमित शाह पर बेवजह बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस सदन को चलने ही देना नहीं चाहती और जानबूझकर बार-बार सदन को बाधित करती है। प्रधान ने आगे लिखा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की मंशा देशहित नहीं है, बल्कि यह लोग बस अपना हित देखना जानते हैं।

छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर चुप क्यों हैं राहुल गांधी?

धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के स्टैंड का भी जिक्र अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र भी ‘Selective’ है, जहां अपनी सरकार हो वहां युवाओं पर हिंसा और जहां राजनीति चमकानी हो वहां झूठ और हंगामा। झारखंड में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, उसे पूरे देश ने देखा है। लेकिन, सवाल ये है कि हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

देश का युवा कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुका है। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं, ये राहुल गांधी और आपातकाल वाली सोच से चलने वाली कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

झारखंड पेपर लीक विवाद को लेकर नरम है कांग्रेस के तेवर

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में हुए CJP के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक्टिवनेस दिखाई थी वैसी सक्रियता पार्टी ने झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर नहीं दिखाई। इसी को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसको लेकर कांग्रेस ने कोई निंदा नहीं की। कांग्रेस पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का हिस्सा है।

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संसद के मानसून सत्र में इस बार नीट परीक्षा, छात्रों पर हुई बर्बरता और राम मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे पर सदन बार- बार बाधित हो रहा है। ये हालत निचले सदन और उच्च सदन में बीते दस दिन में देखने को मिली है। सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। वहीं, इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सत्ताधारी और विपक्षी खेमे संसद को बाधित कर रहे। यहां पढ़ें पूरी खबर…