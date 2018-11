अमेरिका की महिला पत्रकार द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को अपनी सफाई दी है। अकबर के साथ ही इस बार उनकी पत्नी ने भी बयान जारी करके पति पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिलाओं की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं।

अकबर ने एएनआई को बताया,”29 अक्टूबर को, वॉशिंगटन पोस्ट ने मेरे वकीलों को गूढ़ और गैर विशिष्ट प्रश्न भेजे थे। ये सवाल करीब 23 साल पहले हुई एक घटना के संबंध में भेजे गए थे। ये आरोप पूरी तरह से झूठे थे और मैंने उनसे पूरी तरह से इंकार भी किया था। 2 नवंबर 2018 को वॉशिंगटन पोस्ट ने मिस पल्ल्वी गोगोई की लिखी हुई एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में मेरे खिलाफ रेप और हिंसा के झूठे आरोप लगाए गए थे। मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है और अब ये जरूरी हो गया है कि इस वक्त में मैं कई तथ्यों को उजागर करूं।”

I don't know Pallavi's reasons for telling this lie, but a lie it is: #MJAkbar's wife Mallika Akbar to ANI on journalist Pallavi Gogoi's rape allegations in the Washington Post against her husband pic.twitter.com/SFws1TwWhx

— ANI (@ANI) November 2, 2018