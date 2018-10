बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। हमला करने वालों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। हमलावरों ने काफिले की गाड़ियों पर हमला करके गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कन्हैया कुमार के काफिले में शामिल कई लोगों को चोटें भी आई हैं।

बताया जा रहा है कि ये घटना भगवानपुर थाना के दहिया गांव के पास की है। कन्हैया कुमार मंसूरचक इलाके में सभा कर के लौट रहे थे। सभा से लौटते वक्त ही अज्ञात हमलावरों ने कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने जमकर बवाल किया। कन्हैया कुमार के काफिले में चल रहे वाहनों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले में कई लोग चोटिल हो गए हैं। हमले के बाद कन्हैया कुमार ने स्‍थानीय मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि यह हमला सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर किया गया है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि मेरे काफिले पर हमला करने वालों ने वहां के लोकल लोगों की भी पिटाई की है।

Begusarai: Convoy of Kanhaiya Kumar attacked near Dahia village, several vehicles vandalised. Some people injured. More details awaited. #Bihar

— ANI (@ANI) October 16, 2018