गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला की कांग्रेस में वापसी की अटकलें एडवांस लेवल पर हैं। करीब एक दशक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद शंकरसिंह वाघेला की वापसी को लेकर अभी कोई औपचारिक रूप से घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वह खुद कांग्रेस में वापसी करने की इच्छा जता चुके हैं। इस बीच ऐसी जानकारी है कि शंकरसिंह वाघेला 11 अक्टूबर को होने वाले गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GMC) के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिख सकते हैं।

86 साल के शंकर सिंह वाघेला शुक्रवार को नर्मदा जिले के सागबारा तालुका के खोपी गांव में एक सभा में शामिल हुए जहां जंगल की जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों का समर्थन करने के मकसद से चलाए जा रहे ‘पुनः वन अधिकार सत्याग्रह’ कैंपेन चलाया जा रहा है।

‘2027 में हमें यह सरकार नहीं चाहिए’

यह वही गांव है जहां अगस्त में आदिवासियों ने 3000 एकड़ से ज़्यादा जंगल की जमीन पर अधिकार के लिए धरना दिया था। यहां आदिवासियों को संबोधित करते हुए शंकर सिंह वाघेला ने कहा, “गांधीनगर और दिल्ली में बैठे लोग आरक्षण के दुश्मन हैं। हमें 2027 (गुजरात) के चुनावों में यह तय करना होगा कि हमें यह सरकार नहीं चाहिए। आदिवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जबकि आदिवासियों में कुपोषण सबसे ज्यादा है।”

कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं वाघेला

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा भी जता चुके हैं। वाघेला ने मंगलवार (29 सितंबर) को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही उनकी वापसी पर अंतिम बात होगी।

वाघेला ने कहा था, “BJP सरकार को हटाने के लिए मैं कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हूं।” उन्होंने बताया कि इस बारे में उनकी कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रंजीत सिंह सुरजेवाला, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी से बात हुई है।

2017 में छोड़ी थी कांग्रेस

86 साल के वाघेला ने 2017 में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी से कुछ नहीं चाहिए बल्कि वह पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। वाघेला ने 2027 के विधानसभा चुनाव को अपने राजनीतिक जीवन आखिरी बड़ा मौका बताया है। उन्होंने 2020 में बनाई प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी (PSDP) को फिर से सक्रिय करने के लिए 2 अक्टूबर से अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया है।

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गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला की पार्टी में दोबारा वापसी को लेकर बातचीत चल रही है। करीब एक दशक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। वाघेला ने मंगलवार को द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही उनकी वापसी पर अंतिम बात होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…