दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्विविद्यालय के बाहर नागरिकता संशोधित कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग भी यहां पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि या तो मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया जाए या फिर औरों को भी हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नागरिकता कानून में एक सुधार की जरूरत है। उन्हें या तो मुसलमानों को शामिल करना चाहिए या अन्य नामों को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे समावेशी बनाएं, मामला खारिज हो जाएगा। अगर पीएम इन लोगों को बुलाते हैं और बातचीत करते हैं, तो मामला सुलझ जाएगा।

Delhi’s Ex-Lt Guv, Najeeb Jung, outside Jamia Millia Islamia: I feel that #CitizenshipAmendmentAct needs a revamp. They should either include Muslims or remove other names. Make it inclusive,matter will get dismissed. If PM calls these people & talks,the matter will get resolved. pic.twitter.com/c63SousfjO

— ANI (@ANI) January 20, 2020