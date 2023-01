Sonia Gandhi Health: सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, अस्पताल ने जारी किया ये बयान

Sonia Gandhi Hospitalized: अस्पताल प्रशासन ने जारी किए गए बयान में बताया कि सोनिया गांधी को क्यों हॉस्टपिटलाइज्ड करना पड़ा।

Sonia Gandhi: सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती (Photo – Indian Express/File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram