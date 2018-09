जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारुख अब्दुल्ला ने पंचायत चुनावों के बाद अब लोकसभा और विधानसभा चुनावों का भी ​बहिष्कार करने का ऐलान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर केंद्र ने अपना रुख संविधान के अनुच्छेद 35ए और 370 पर साफ नहीं किया तो वह पंचायत चुनावों की तरह ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार कर देंगे। ये बातें फारुख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।

We will not only boycott Panchayat elections but also Lok Sabha & Assembly elections if the Centre doesn’t clear its stand on Article 35A and Article 370: Farooq Abdullah speaking at an event in Srinagar pic.twitter.com/PowoLkHuQK

— ANI (@ANI) September 8, 2018