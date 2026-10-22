तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए गए तरीकों की आलोचना की है। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई पोस्ट में प्रदर्शनकारियों से निपटने के तरीके, जंतर-मंतर को विरोध स्थल के तौर पर डी-नोटिफाई करने, प्रिवेंटिव डिटेंशन और दिल्ली पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा।

के अन्नामलाई ने पीएम मोदी के 2011 में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर आधी रात को की गई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था, “अगर उनके हाथ बंधे नहीं होते, तो वे दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देते।”

‘उस वक्त प्रधानमंत्री ने सही कहा था’

अन्नामलाई ने कहा है, “मेरी राय है कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो कहा वह बिल्कुल सही था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज आपको अनिश्चित काल के लिए जेल हो सकती है। आपके श्योरिटी बॉन्ड रिजेक्ट हो सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको नजरअंदाज भी कर सकता है जबकि प्रिवेंटिव बॉन्ड केस देखने का अधिकार है।”

‘विरोध करने पर विदेशी एजेंट तक कह दिया जाएगा’

अन्नामलाई ने आगे लिखा है, “अगर आप लोकतंत्र में कानून के उल्लंघन पर सवाल उठाते हैं तो आपको बुरा-भला कहा जाएगा और हमलों की बौछार होगी। इतना ही नहीं आपको विदेशी एजेंट का लेबल भी लगा दिया जाएगा।” अन्नामलाई ने कहा कि जब से उन्होंने नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करने शुरू किए हैं तब से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं।

‘विरोध प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए’

अन्नामलाई ने कहा कि यह संभव है कि लोग CJP की रणनीतियों से सहमत न हों या उसके कुछ सदस्यों को गुमराह मानते हों। हालांकि, उनके मुताबिक, अगर कोई संगठन किसी मुद्दे को महत्वपूर्ण मानकर उस पर विरोध, बहस या प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग सवाल दोबारा पूछें भले ही इससे कुछ लोग असहज महसूस करें, लेकिन सरकारों का काम है जवाब देना।

अन्नामलाई ने पूछे पांच सवाल

CJP द्वारा प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगने के लिए एक लेटर सौंपे जाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार जंतर-मंतर को प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डीनोटिफाई कैसे किया गया? हम कब तक ऐसा सिस्टम रख सकते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर पावर देता है, जो यह तय करता है कि किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है या नहीं? दिल्ली पुलिस का ACP उस ट्रायल को देखता है जिसमें दिल्ली पुलिस आरोपी CJP के खिलाफ शिकायतकर्ता है। 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी दिल्ली पुलिस के ACP, 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से गिरफ्तार किए गए लोगों की बेल हियरिंग के लिए जानबूझकर देर से क्यों पहुंचे और यह कहकर खुद को अलग कर लिया कि उनकी जान को खतरा है? क्या यह कोई मजाक है? 8 जमानत क्यों खारिज कर दी गईं और जमानत के लिए आए व्यक्ति से स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने क्रॉस-एग्जामिनेशन क्यों किया? क्या दिल्ली पुलिस द्वारा पेलेट गन के इस्तेमाल या NEET विवाद के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तोड़ने पर कोई कार्रवाई की गई?

इसी साल जून में बीजेपी छोड़ चुके हैं अन्नामलाई

अन्नामलाई ने इसी साल जून में भाजपा छोड़ दी थी। वह तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई के पीछे मुख्य रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेद और तमिलनाडु की राजनीति को लेकर अलग-अलग विचार बताए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्नामलाई भाजपा का AIADMK के साथ चुनावी गठबंधन बहाल होने से भी वह असहज थे। उन्हें लगता था कि इस रणनीति से राज्य में भाजपा की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और विस्तार प्रभावित हो सकता है।

In 2011, then Gujarat Chief Minister Thiru @narendramodi avl said that if his hands were not tied, he would have gone to Delhi and waged war against the central government. Thiru Narendra Modi avl made this statement in response to the police crackdown on the peaceful… — K.Annamalai (@annamalai_k) October 21, 2026

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