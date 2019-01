इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैकिंग विवाद पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने लंदन में आयोजित ईवीएम हैकिंग से संबंधित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि ईवीएम हैकिंग पर लंदन में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी और कपिल सिब्बल वहां निगरानी के लिए पहुंचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “बीजेपी यह जानना चाहती है कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल वहां क्या कर रहे थे? वह किस हैसियत से वहां (प्रेस-कॉन्फ्रेंस में) मौजूद थे? मेरा स्पष्ट मत है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे।”

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस प्रायोजित इस कार्यक्रम से देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 के जनमत का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कथित हैकर सैयद शुजा ने दावा किया कि 2014 के चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया। लेकिन, ख्याल रहे कि 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। प्रसाद ने कहा कि जब हम सत्ता में ही नहीं थे तो हैकिंग कैसे कर सकते थे। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है।

Union Minister RS Prasad on y'day's event in London: What was Mr Kapil Sibal doing there? In what capacity was he present there? I believe he was monitoring the situation on behalf of Congress party. Is the Congress sponsored event designed to insult the popular mandate of 2014? pic.twitter.com/f6FMxm3oj7

