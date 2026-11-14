उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिनवा ने शनिवार को बताया कि राज्य के सभी जिलों में 20 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं को ईवीएम और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों के काम करने के तरीके के बारे में बताना है।

ये प्रदर्शन केंद्र 20 नवंबर, 2026 से लेकर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं।

मतदाता हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इन केंद्रों पर जाकर, प्रैक्टिकल डेमो के जरिये मतदान प्रक्रिया को समझ सकेंगे।

राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये केंद्र हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के कार्यालयों में और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के मुख्यालय या तहसील मुख्यालयों में बनाए जाएंगे।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम करें आयोजित

नवदीप रिनवा ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम मैनुअल और तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन, प्रशिक्षण सत्र और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।

इन प्रदर्शनों के दौरान मतदाताओं को दिखाया जाएगा कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट कैसे काम करते हैं। मतदाता यह भी देख सकेंगे कि वोट डालने के बाद वीवीपैट से किस तरह की पेपर पर्ची निकलती है।

‘जागरूकता और प्रशिक्षण’ स्टीकर लगाने का निर्देश

सीईओ नवदीप रिनवा ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों के लिए निकाली गई सभी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनों पर ‘जागरूकता और प्रशिक्षण’ लिखे हुए पीले स्टिकर लगाए जाने चाहिए। यही स्टिकर इन मशीनों को ले जाने वाले केस (बॉक्स) पर भी लगाए जाएंगे। इन मशीनों का उपयोग प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों, दोनों के लिए किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने बताया है कि हर प्रदर्शन केंद्र पर एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें हर दिन आने वाले लोगों की संख्या और प्रदर्शन के दौरान ईवीएम में डाले गए वोटों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

हर दिन कंट्रोल यूनिट में दर्ज नतीजों को हटा दिया जाएगा। साथ ही, वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से पेपर पर्चियों को निकालकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी की देखरेख में कागज काटने वाली मशीन के जरिए नष्ट कर दिया जाएगा। अगले दिन फिर से प्रदर्शन शुरू करने से पहले भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

एसओपी का सख्ती से किया जाएगा पालन

आयोग ने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा सुरक्षित भंडारण और रखरखाव के संबंध में चुनाव आयोग की एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों के लिए तय की गई मशीनों को अलग सुरक्षित गोदामों में रखा जाएगा। ये गोदाम मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और प्रथम स्तरीय जांच स्ट्रांग रूम से दूर होंगे।

इन गोदामों में CCTV कैमरे लगे होंगे और कम से कम आधे सेक्शन पुलिस बल द्वारा चौबीसों घंटे पहरा दिया जाएगा। एक ड्यूटी रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। रिनवा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे सभी प्रदर्शन केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करें। इसमें ऐसे बैनर, स्टैंडी और साइनबोर्ड शामिल होने चाहिए जो हर तरफ से स्पष्ट रूप से दिखाई दें। हर केंद्र पर एक ऐसा अधिकारी या कर्मचारी मौजूद रहेगा जिसे ईवीएम और वीवीपैट के कामकाज की अच्छी जानकारी हो। वह मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया समझाएगा और उनके सवालों या चिंताओं का समाधान करेगा।

जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी रोज़ाना इन गतिविधियों की निगरानी करेंगे और कार्यक्रमों की तस्वीरें अपने आधिकारिक X हैंडल तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे।

यह भी पढ़ें- 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम ‘गायब’ होने से बीजेपी परेशान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया कि राज्य की मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) से 1.27 करोड़ हिंदू बाहर हो गए हैं। योगी ने यह भी कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की बढ़ोतरी हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।