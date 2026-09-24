सबसे पहले वह अस्तबल साफ करता था और घोड़ों को नहलाने के बाद उनकी मालिश करता था। कलीम ने बताया, ”इसके बाद मैं घोड़ों पर काठी लगाकर उन्हें टहलाने के लिए बाहर ले जाता था। जब मैं रेस के लिए अश्व ब्रावो को तैयार करता था, तब जॉकी इंतजार करता था। दोपहर करीब 3 बजे मैं उसे वापस ले आता था। रात में मैं फिर घोड़ों के पास जाता था, उनका पानी भरता था और देखता था कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है।”

मंगलवार को 48 वर्षीय कलीम घोड़ों को नहलाने वाले स्थान के टूटे हुए हिस्से के पास खड़ा था। वह उन अस्तबलों को देख रहा था जिन्हें आंशिक रूप से तोड़ा जा चुका था। पिछले 20 साल से वह इन्हीं अस्तबलों में रेस के घोड़ों की देखभाल करता था।

केंद्र द्वारा दिल्ली रेस क्लब और प्रधानमंत्री आवास के पास लुटियंस दिल्ली में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड का अधिग्रहण किए जाने के बाद कलीम और आसपास की तीन बस्तियों- भाई राम कैंप, डीआईडी और मस्जिद कैंप में रहने वाले कई अन्य लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इन लोगों के पास अब वही काम नहीं रहा जिसे वे सालों से करते आ रहे थे।

भाई राम कैंप में रहने वाले कलीम ने बताया कि इन तीनों बस्तियों के करीब 1500-2000 लोग यहां घोड़ों की देखभाल, घास काटने और कैडी के तौर पर काम करते थे। पहले उनकी आमदनी तय थी लेकिन अब उन्हें दिहाड़ी के काम के लिए भटकना पड़ रहा है।

कलीम ने कहा, ”पहले मुझे हर महीने करीब 19,000 रुपये मिलते थे। अब मैं निर्माण स्थलों पर काम तलाश रहा हूं। कभी-कभार एयरफोर्स स्टेशन पर काम मिल जाता है। लेकिन वहां भी दिन के 500 रुपये तक नहीं मिलते।”

करीब 700 परिवारों को बेदखली के नोटिस मिले हैं। (Express Photo by Abhinav Saha)

इससे पहले दिन में कलीम और क्लब के अन्य पूर्व कर्मचारी 40 वर्षीय तारा चंद साथ में काम की तलाश में निकले थे। तारा चंद क्लब में सट्टे का रजिस्टर संभालने का काम करते थए और उन्हें हर महीने करीब 18000 रुपये मिलते थे। घोड़े की तस्वीर वाली एक छोटी-सी किताब उठाते हुए (जिसके कवर पर ‘BOL Race Card’ लिखा था) उन्होंने कहा, ”हम इन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर 50 रुपये में बेचते हुए बड़े हुए हैं। इसमें हमें 5 रुपये कमीशन के तौर पर मिलते थे।”

रेस क्लब से कलीम का जुड़ाव इससे भी पुराना था। उनके पिता वहां ‘सईस’ के तौर पर काम करते थे। बता दें कि स्थानीय भाषा में घोड़ों की देखभाल करने वाले लोगों को सईस कहा जाता है। कलीम ने बताया, ”वह वहां काम करने वाले सईसों के यूनियन लीडर थे। इसलिए मैंने बचपन से उन्हें घोड़ों की देखभाल करते हुए देखा।” उन्होंने कहा, ”जब 200-250 घोड़ों को बेच दिया गया तो मुझे बहुत दुख हुआ।”

11 अगस्त को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के एस्टेट ऑफिसर ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत क्लब को बेदखली का नोटिस जारी किया। इसमें क्लब को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में क्लब को जमीन का ‘अनधिकृत कब्जाधारी’ बताया गया।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने क्लब की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश के जरिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई बेदखली की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी गई थी। एक जिला अदालत ने भी बेदखली की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

रोजगार की कमी ने मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

नौकरी के बाद अब घर पर भी संकट

कई पूर्व कर्मचारियों के लिए घर को लेकर बनी अनिश्चितता ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तीनों बस्तियों में रहने वाले करीब 700 परिवारों को बेदखली के नोटिस मिले हैं। अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि इन अनधिकृत ढांचों को हटाना रक्षा ढांचे को मजबूत करने और हाई-सिक्योरिटी वाली जगहों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

इन परिवारों के लिए नए घर लुटियंस दिल्ली के आसपास नहीं बल्कि करीब 45 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनी सावदा घेवरा में हैं। यह दूरी उन लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई है जो अभी भी लुटियंस दिल्ली के आसपास काम तलाश रहे हैं। तारा चंद ने कहा, ”हम वहां से यहां काम करने के लिए कैसे आएंगे? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं… हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है।”

मई 2026 तक दिल्ली हाईकोर्ट में इन मामलों की सुनवाई चल रही थी। तब 192 लोगों ने आवंटन पत्र स्वीकार कर लिए थे जबकि 136 लोग सावदा घेवरा में मिले फ्लैटों का कब्जा ले चुके थे।

मस्जिद कैंप के एक परिवार के लिए यह बदलाव काफी मुश्किल साबित हुआ।

40 के दशक के आखिरी पड़ाव में पहुंची एक महिला अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्लब में नौकरी जाने के बाद अब वह पास के दिल्ली गोल्फ क्लब में कैडी का काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें तभी पैसे मिलते थे जब किसी के साथ काम करने का मौका मिलता था।

महिला ने कहा, ”आस लगाए बैठे रहते हैं कि नंबर आ जाए। तीन दिन से नंबर नहीं आया है। अभी भी वह वहीं लाइन में खड़े होंगे।”

परिवार तीन महीने पहले सावदा घेवरा चला गया था लेकिन उनके पति को वहां काम नहीं मिल सका। उन्होंने कहा, ”उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से बीए किया है। लेकिन अब तक कोई ऐसा काम नहीं मिल पाया जिसमें उनकी पढ़ाई का इस्तेमाल हो सके।

इसके बाद उनके बेटे की पढ़ाई भी चिंता का कारण बन गई। महिला ने बताया, ”मेरा बेटा 12वीं कक्षा में है। हम सुबह 6 बजे स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन 8 बजे तक भी वहां नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए पिछले महीने हम वापस आ गए।”

इस बीच क्लब में ठेके पर रखा गया एक बाउंसर अभी भी नौकरी कर रहा था। हालांकि अब उसका काम बदल गया था। वह साइट पर सुरक्षा कर्मचारियों और लोहे की सरियों की रखवाली कर रहा था।

उसने पहचान उजागर ना करने की शर्त पर कहा, ”पहले हम 10 लोग थे लेकिन अब सिर्फ तीन बचे हैं।”

क्लब में कलीम और तारा चंद क्लब से सटे हुए अपने घरों से निकलकर टूटे हुए अस्तबलों के पास से होते हुए 53 एकड़ में फैले परिसर को देख रहे थे। जहां कभी दर्शक बैठते थे, वहां लगी लोहे की बेंचों पर अब जंग लग चुकी थी। कुछ जगहों पर बेंचें उखड़ी हुई थीं और उनके आसपास लंबी घास उग आई थी। परिसर में अब भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे।