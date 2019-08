जम्मू-कश्मीर: तवी नदी पर लोगों की जान बचाने वाले कौन हैं करुण कमांडो? जानिए पूरी कहानी

जम्मू के तवी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दो घंटे के तक फंसे रहे मछुआरों को गरुड़ कमांडो ने हेलिकॉप्टर एमआई 17 के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दो मछुआरों को बचाने के बाद गरुड़ कमांडो को पूरा देश सलाम कर रहा है। इन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मछुआरों की जान बचाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी वायुसेना के 4 जवानों के कंधे पर थी। ग्रुप कैप्टन संदीप सिंह मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि तवी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ लोग फंस गए।

उन्होंने कहा कि हमने देखा कि सीढ़ी की सहायता से वह फंसे लोग चढ़कर नहीं आ सकते थे। ऐसे में हमने गरुड़ कमांडो की मदद लेने का फैसला लिया जिन्हें रैपलिंग रोप (रैपलिंग रस्सी) की सहायता से नीचे उतारा गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित हेलिकॉप्टर तक लाया गया।

#UPDATE Jammu & Kashmir: Two more persons have been rescued after they got stuck near a bridge in JAMMU following a sudden increase in the water level of Tawi river. pic.twitter.com/JI6oWRtR5B

— ANI (@ANI) August 19, 2019