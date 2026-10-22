Raihan Vadra Exhibition News: दिल्ली के बीकानेर हाउस में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने फोटो प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटाने का आरोप लगाया है। इनमें दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें भी शामिल थीं। इसको लेकर अब रॉबर्ट वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि क्रिएटिव दुनिया के साथ राजनीति को मिलाने का कोई मतलब नहीं।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रेहान वाड्रा के पिता ने कहा, “उन पर सब कुछ हटाने का बहुत दबाव था और यह उनकी प्रदर्शनी शुरू होने से ठीक दो घंटे पहले हुआ। यह हैरान करने वाली बात थी क्योंकि प्रशासन को एक हफ्ते पहले ही पीडीएफ फाइल मिल गई थी और उन्हें प्रदर्शनी के बारे में बता दिया गया था। प्रदर्शनी लगाने में दो दिन का समय लगता है, प्रशासन के लोग वहां आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा था और कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन, प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही, बिना किसी स्पष्टीकरण के हालात बदल गए। इसके बावजूद, मुझे लगता है कि रेहान ने हिम्मत दिखाई और जो कुछ भी बचा था, उसी के साथ प्रदर्शनी जारी रखी।”

मुझे बेटे पर गर्व- रॉबर्ट वाड्रा

रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा, “जैसा कि मैंने कहा, मुझे उस पर गर्व है। जिन्हें आमंत्रित किया गया था, वे सभी प्रदर्शनी में आए, क्योंकि यह उसका पेशा भी है। बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तोक्रिएटिव दुनिया के साथ राजनीति को मिलाने का कोई मतलब नहीं। हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए।”

VIDEO | Delhi: Artist and photographer Raihan Vadra, the son of Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra, on Wednesday said the Bikaner House administration pulled down many of his pictures of the recent Delhi protests ahead of a solo exhibition.



Robert Vadra says, “There was a… pic.twitter.com/tbCDCoHnKU — Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026

क्या है पूरा मामला?

रेहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी सोलो एग्जीबिशन ‘नो आइडिया इज फाइनल’ शुरू होने से कुछ घंटे पहले तस्वीरें हटाई गईं। प्रदर्शनी में पहले 100 से ज्यादा तस्वीरें थीं। अब करीब 35 बची हैं।

रेहान ने कहा, “एक नागरिक और एक कलाकार के तौर पर, इन तस्वीरों को लेना और प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य था।” उन्होंने आगे कहा, “मेरी राय में, कला पर किसी भी तरह की पाबंदी गलत और बेकार है। चाहे कितनी भी पाबंदियां क्यों न लगाई जाएं, कला लोगों तक पहुंचने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेगी।” रेहान ने बताया कि विवाद के केंद्र में मौजूद ये तस्वीरें दिल्ली में पिछले छह महीनों के जन-आंदोलनों को दिखाती हैं, लेकिन इन्हें आंदोलन और लय (रिदम) के नजरिये से पेश किया गया है।

26 वर्षीय रेहान का कहना है कि इन तस्वीरों को खींचते समय वे एक दर्शक के साथ-साथ एक प्रतिभागी भी थे। उन्होंने कहा, “भीड़ के बीच से नजारों को कैद करना और बड़े आंदोलनों में छिपी उस काव्यात्मकता को देखना, जो वे अपने साथ लाते हैं, वाकई बहुत दिलचस्प था।”

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प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने बेटे का समर्थन किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, ”जब ताकत रखने वाला कोई व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वह उस ताकत को पहले ही खो चुका है जिसे बचाने की वह कोशिश कर रहा है। आप सच्चाई के साथ खड़े हैं और हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खोज लेगी। मुझे आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…