महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनें। यह इच्छा राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने जताई है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के नेता अब 2029 के अगले विधानसभा चुनाव तक पार्टी का जनाधार और विधायकों की संख्या बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सके।

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के लगभग दो साल बाद महायुति गठबंधन के भीतर एक बार फिर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की बात उठी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने स्पष्ट किया कि पार्टी आगामी चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाकर एकनाथ शिंदे को फिर से शीर्ष पद पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘हर शिवसैनिक चाहता है शिंदे बनें CM’

प्रताप सरनाइक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हर शिवसैनिक चाहता है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनें। आनंद परांजपे, आम शिवसैनिक और मैं भी यही महसूस करता हूं लेकिन हमें संख्या पर विचार करना होगा। चूंकि आज हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए शिंदे उपमुख्यमंत्री हैं। हम अगले विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत बढ़ाएंगे और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे।”