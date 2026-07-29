देश में मिल रहे मिलावटी खाद्य पदार्थों का हर दूसरा नमूना उत्तर प्रदेश में पाया गया है। यहां पिछले पांच साल से लगातार देशभर के 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा गैर-मानक खाद्य उत्पाद (मिलावटी सहित) के मामले मिले हैं।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में देशभर में करीब 520566 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इन परीक्षण के बाद 223808 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इन जांच में कुल 40023 नमूने गैर-मानक पाए गए। इनमें से 31878 मामलों को जुर्माने के साथ निपटाए गए। वहीं 1918 मामलों में दोष सिद्ध होने पर आपराधिक मामलों की तर्ज पर कार्रवाई की गई। आंकड़ों के अनुसार गैर-मानक पाए गए मामलों में सबसे ज्यादा 20427 मामले उत्तर प्रदेश से मिले।

यहां 14890 मामलों को जुर्माने के साथ निपटाए गए जबकि 342 मामलों में दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की गई। वहीं गैर-मानक नमूने के मामले में राजस्थान में 4594 के साथ दूसरे, तमिलनाडू 3984 मामलों के साथ तीसरे, केरल 1863 मामलों के साथ चौथे, महाराष्ट्र 1335 मामलों के साथ पांचवें और पंजाब 1031 मामलों के साथ छठें नंबर पर रहा। साल 2025-26 में 704 लाइसेंस निलंबित किए गए जबकि 4764 लाइसेंस रद्द किए गए। एफएसएसएआइ के अनुसार साल 2024-25 में कुल 401391 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान 170535 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें गैर-मानक पाए गए नमूनों की संख्या 34388 रही।

इस साल उत्तर प्रदेश में गैर मानक पाए गए नमूनों की संख्या 16500 थी। इस साल देशभर पाए गए कुल गैर मानक नमूनों के आधार पर 30142 मामलों को जुर्माने के साथ व 1265 मामलों में दोष सिद्ध होने पर आपराधिक मामलों की तर्ज पर सुलझाए गए।एफएसएसएआइ के अनुसार संस्थान को मिलने वाली शिकायत के आधार पर देशभर में छापेमारी की जाती है। उक्त जगहों पर सैंपल उठाए जाते हैं। जांच में मिलावटी होने की सूचना मिलने पर कार्रवाई होती है।

पिछले पांच वर्षों में 4,461 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित किया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें। इस कानून का पालन सुनिश्चित करना केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 357072 वर्ष 2024-25 में 401391 और वर्ष 2025-26 में 520566 निरीक्षण किए गए। वहीं पिछले पांच वर्षों में 4,461 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित तथा 11,493 लाइसेंस रद्द किए गए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देशभर में 259 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 24 संदर्भ प्रयोगशालाएं अधिसूचित की गई हैं।

राज्यों को प्रयोगशाला अवसंरचना मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। मिलावट की त्वरित पहचान के लिए 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 305 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा ‘मैजिक बाक्स’ और त्वरित जांच किट के माध्यम से दूध, मसाले, तेल, अनाज सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिलावट की पहचान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

कक्षा 9-10 में सबसे अधिक लड़कियां छोड़ रहीं स्कूल, 8% पर पहुंची ड्रॉपआउट दर

देश भर में माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर सभी स्तरों में सबसे अधिक बनी हुई है। हालांकि यह 2023-24 में 12.6 फीसद से घटकर 2025-26 में 8 फीसद हो गई है। वहीं, राज्य स्तर पर असमानताएं बनी हुई हैं, जिसमें लद्दाख (15.6 फीसद) में सबसे अधिक स्कूल छोड़ने की दर दर्ज की गई है। इसके बाद असम और कर्नाटक (प्रत्येक 13.9 फीसद) का स्थान आता है। पढ़ें पूरी खबर।



