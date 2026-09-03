भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम ‘शिफ्टेड’ किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। चड्ढा ने कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद है और उनका वोटर आईडी मोहाली में रजिसटर्ड है। इसके बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची मे उनके नाम के सामने ‘शिफ्टेड’ लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि अभी यह आखिरी मतदाता सूची नहीं है और चल रही ‘क्लेम्स एंड ऑब्जेकशंस’ प्रकिया के दौरान नाम या अन्य डिटेल मे सुधार किया जा सकता है। बीजेपी सासंद राघव चड्ढा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत उपलब्ध प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होनी है।
‘सिर्फ गलती नहीं, राजनीतिक बदला’
राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि उनके मामले में सरकारी अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने इसे ‘राजनीतिक बदले’ का मामला बताया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के SIR दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4(d) में सांसदों, विधायकों और जजों जैसे जनप्रतिनिधियों के नामों के लिए विशेष प्रावधान है। चड्ढा का दावा है कि अगर उनका नाम किसी वजह से चिह्नित किया गया था तो इस प्रावधान के तहत उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था।
‘आप’ से बीजेपी में आए चड्ढा ने आरोप लगाया कि इस नियम को उनके मामले में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार चला सकती है लेकिन राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उसकी निजी संपत्ति नहीं है।
राघव चड्ढा ने अपनी पोस्ट में कहा, ”जब से मैंने भ्रष्ट आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उसके नेतृत्व में गुस्सा भरा हुआ है। उसने हम जैसे उन लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिन्होंने चुप रहने से इनकार किया। आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अन्य सांसदों को भी पंजाब सरकार ने निशाना बनाया है। मेरे नाम को गलत तरीके से ‘शिफ्टेड’ करना भी इसी राजनीतिक बदले की कार्रवाई की एक कड़ी है।”
उन्होंने आगे कहा, ”सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR को लेकर चुनाव आयोग के विस्तृत दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4(d) में उन जनप्रतिनिधियों के नामों के लिए एक ‘सुरक्षित सूची’ का प्रावधान है जिनके नाम चिह्नित किए गए हैं। इसमें जज, सांसद और विधायक शामिल हैं। मैं पंजाब से मौजूदा सांसद हूं। अगर मेरा नाम किसी वजह से चिह्नित किया गया था तो पैराग्राफ 4(d) के तहत मेरा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। इस निर्देश को नजरअंदाज नहीं किया गया बल्कि मेरे मामले में जानबूझकर इसका उल्लंघन किया गया। AAP पंजाब सरकार चला सकती है लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उसकी निजी संपत्ति नहीं है।”
AAP ने आरोपों को खारिज किया
आप ने राघव चड्ढा के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर वोटर रजिस्ट्रेशन को दिल्ली ट्रांसफर कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तहत होती है और पंजाब सरकार की यह तय करने में कोई भूमिका नहीं है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा या हटाया जाए।
आप ने दावा किया कि चड्ढा दिल्ली में रह रहे हैं और अगर वह पंजाब में नहीं रहते हैं तो अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को बनाए रखने या स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि चड्ढा दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट पर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से कराने की कोशिश कर रहे थे।
AAP ने जांच की मांग की
AAP ने कहा कि अगर वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी तरह की बैकडेटेड या गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी ने दावा किया कि अगर भाजपा या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी प्रक्रिया में मदद की है तो वह इस मामले को आगे उठाएगी।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पंजाब में SIR के तहत मतदाता सूची की समीक्षा चल रही है। चड्ढा अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वह राज्यसभा में AAP के उपनेता पद से भी हटाए गए थे।
चार महीने बाद भी भाजपा में राघव चड्ढा की भूमिका पर सस्पेंस बरकरार
इसी साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ‘मिशन पंजाब’ का ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से पंजाब की राजनीति में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ हो भी रहा है।