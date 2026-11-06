Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मुझे दिल्ली के उन सभी लोगों के लिए बहुत दुख होता है जो अभी इन हालात से गुजर रहे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शशि थरूर ने कहा, “दिल्ली की हवा की गुणवत्ता शर्म का विषय है। मैं इस बारे में लगातार बात करता रहा हूं। मैंने खुद अपने खर्च पर दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 10 सालों तक राउंडटेबल चर्चाएं आयोजित कीं, लेकिन फिर मैंने यह उम्मीद छोड़ दी कि यह सरकार कभी कोई ठोस कदम उठाएगी। यह वाकई बेहद शर्मनाक स्थिति है।”

मुझे दिल्ली के लोगों के लिए दुख होता है- शशि थरूर

शशि थरूर ने आगे कहा, “मुझे दिल्ली के उन सभी लोगों के लिए बहुत दुख होता है जो अभी इन हालात से गुजर रहे हैं। खराब हवा की वजह से, इस मौसम में क्रिकेट टीमें भी दिल्ली में नहीं खेलना चाहतीं। अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी प्रभावित हो रही हैं। लोग पीछे हट रहे हैं। यह सचमुच बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं।”

#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam | Congress MP Shashi Tharoor says, "Delhi's air quality is a national disgrace. I've been talking about it. Personally, at my own expense, I conducted a roundtable on air pollution for 10 years in Delhi before giving up any hope that this… pic.twitter.com/8LoBv3TdUC — ANI (@ANI) November 6, 2026

दिल्ली में हवा काफी खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक बना रहा। सुबह 8 बजे शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 389 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

आईआईटी दिल्ली और रोहिणी में एक्यूआई 474 दर्ज किया गया। इसके बाद पंजाबी बाग में 465, आरके पुरम में 443, आईटीओ में 422, फिरोज शाह रोड पर 420 और इंडिया गेट पर 403 एक्यूआई दर्ज किया गया। अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा। आनंद विहार और अक्षरधाम में एक्यूआई 359 दर्ज किया गया, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर यह 385 रहा। आया नगर में AQI 393 और चांदनी चौक में 391 दर्ज किया गया।

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दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने प्रदूषण के अलग-अलग कारणों और उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान पराली जलाने, किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…