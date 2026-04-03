करीब एक महीने पहले 32 वर्षीय नाविक दीक्षित अमृतलाल सोलंकी की जहाज पर हुए कथित मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। वे पश्चिम एशिया युद्ध में भारत की पहली कैजुअलिटी रही। हालांकि, उनकी मौत के बाद भी अब तक उनका शव भारत नहीं लाया जा सका है।

इसको लेकर अब सोलंकी का परिवार परेशान होकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है। परिवार ने प्रशासन से पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी और जवाब की मांग की है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका मृतक के पिता अमृतलाल सोलंकी और बहन मिताली सोलंकी ने दायर की है।

सोलंकी के पिता क्या बोले?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सोलंकी के पिता ने कहा, “33 दिन हो चुके हैं, अब मुझे जवाब चाहिए। मेरे बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था? मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने कितना दर्द सहा होगा। क्या वह उस समय जिंदा था? क्या उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था? अब मैं बस अपने बेटे का शव चाहता हूं। साथ ही, मैं चाहता हूं कि मामले की जांच हो, जिसमें तस्वीरें और वीडियो भी सबूत के तौर पर शामिल किए जाएं।”

जानकारी के मुताबिक, सोलंकी एमटी एमकेडी व्योम जहाज पर ड्यूटी पर थे। 1 मार्च को यह जहाज कथित मिसाइल हमले का शिकार हुआ, जिससे जोरदार धमाका हुआ। उस समय इंजन रूम में मौजूद सोलंकी की मौत हो गई। जहाज पर मौजूद अन्य 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हादसे के बाद से ही परिवार लगातार अपडेट की मांग कर रहा है। बहन मिताली सोलंकी ने भी कई बार जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया।

18 मार्च को शिपिंग कंपनी ने परिवार को बताया था कि सोलंकी के अवशेष को बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच जारी है। हालांकि, परिवार का आरोप है कि अब तक न कोई आधिकारिक दस्तावेज साझा किया गया है और न ही कोई स्पष्ट टाइमलाइन दी गई है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

इस मामले पर विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं। यह एक जटिल स्थिति है। लीगल प्रोसेस में समय लगता है। इसके अलावा फ्लाइट्स और अन्य औपचारिकताओं से जुड़ी भी कुछ दिक्कतें हैं।” वहीं, शिपिंग कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हमने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है। हमारी पहली प्राथमिकता यही थी कि सोलंकी के शव को बरामद किया जाए। हालांकि, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं। हम स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “हम लगातार परिवार के संपर्क में हैं, लेकिन जांच से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, जैसे तस्वीरें या वीडियो, साझा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि परिवार को जल्द से जल्द पूरी जानकारी दी जाए।

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